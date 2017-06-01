在圣查尔斯郡(St. Charles, MO)内 可发送短信到911紧急求救

【圣路易时报讯】当打911电话不安全或不切实际的情况下，圣查尔斯郡居民和在圣查尔斯郡内的人现在可以在手机上发送短信文字到911。这项服务是圣查尔斯郡911系统升级的最新突破。

圣查尔斯郡郡长Steve Ehlmann说：“圣查尔斯郡是密苏里州少数几个可以在手机上使用发送文字到911的郡和市镇之一，将公共安全服务提升到另一个层级。 “通过紧急通信部门和 Lake Saint Louis, O’Fallon, St. Charles, St. Peters, Wentzville 等市镇的共同努力，这项服务得以实现。”

人们对手机的依赖程度越来越大，手机上发送短信文字到911越来越重要。 圣查尔斯郡紧急通信部门主任Jeff Smith说：“目前911电话中有70％来自来自手机”。 “如果不能够安全地以语音打911电话求救，或者对于那些聋哑人，听力困难或有言语障碍的人，发送短信文字text到911求救至为重要。”

在紧急情况下，打911的电话仍然是紧急求救的首选方式，但可能会有情况，例如抢劫和偷盗者潜入或家庭暴力事件，发短信911紧急求救时更安全，发短信也对听力或言语障碍者更方便。

短信文字到911与打911电话的结果相同，但发短信增加了保障。

短信进入911系统后，系统会显示手机的大致位置，调度员将短信回复以确认电话号码和位置，并询问是否安全通话，如果答案是否定的，调度员将继续进行文字处理。调度员将使用简单的单词，也鼓励民众发简单的单词短信。

发短信到911很简单, 在手机电话上键入911号码,再发送文字短信即可。