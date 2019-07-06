在美国不懂这些？年轻时亏很多钱！老了生活困苦…

很多人认为，美国的个人理财很复杂，只有会计师能弄明白。其实，小编和身边多位华人朋友长聊之后发现，“理财”并不复杂，相反，它是美国老百姓最常谈论、最关乎衣食住行的方面之一，小白也可(bi)以(xu)懂。

不管是拿到H1B，还是拿到工卡的你，很有可能要在美国安家立业，过一辈子了。美国“理财”的这些套路，相比国内其实要简单的多，一目了然得多。

首先，对于迈入“中年”(30岁起跳)的你我来说，无论是过着中产还是不如中产的日子，“理财”很大程度上相当于“养老”。现在每月工资收入的这些钱，除了日常消费开支，老了以后还剩下多少钱？现在入不敷出，老了以后还有没有闲钱？o(╯□╰)o

一个美国人，退休之后能拿到的收入，基本上也就三种：

1. 社安金(Social Security)

2. 个人账户的法定分配(401K)

3. 政府/学校/机构的养老金(Pension)

其中，拿到3的概率很小，绝大多数企业都不给。1最好别指望，SS已经入不敷出多年了，我们每月交的SS Tax养的是现在退休的老人，他们比较lucky，到我们这一代，一切不好说。

所以重中之重就是2了，个人账户。进了公司后，HR会提供公司已有的福利计划，也就是401K。所谓“401k”，其实仅是国税局(IRS)的Revenue Code的章节编号。它相当于公司和个人的共有基金，一般企业会match个人contribution的前2-6%。举例来说：假设月收入一万刀，税前收入的6%即600块存进你自己的401K账户，公司再额外帮你存600刀。一共1200刀每月，这笔钱放到Merrill Lynch, Fidelity之类的401k账户中，你可以根据自己的风险偏好等选择一只或几只基金进行投资。

好处1：公司match的意思就是白送，不能不要。

好处2：存的时候不用交税，每年资产增值不用交税，取得时候一并算。由于取钱时已退休，即在低税率(lower tax braket)区间，可省去很多税。

你在投资和持有401K账户期间，每年不用交资本利得税，但必须保证这个钱在你59岁之前，不可以取出来。否则要交重税和额外的10%罚金(penalty)。

除了公司帮你存钱，另外一个常见选择是“打折的公司股票”，以及各种期权。简单说，好比你公司的股票市价是10刀一股，公司能让你每个月以8.5刀去买公司股票，相当于当下免费赚了1.5刀/股。

在教育机构，如大学，401K有其他名字，叫403B，换汤不换药。

如果你的公司小，给员工的福利计划中没有401K，可以选择自己开设养老账户，叫IRA(Individual retirement account)，运作方式和401K差不多。

其他几种适合大众的“理财”方式还包括：

自住类房产：比起国内，美国买房首付低，房租高，房价相对收入而言较低，买自住类房有不少好处。例如，房产税以及抵押贷款中的利息可以抵税。

投资类房产：非自住，纯用于房租收入。房租收入需要缴税，不过大部分可被房屋的折旧抵消。是否是好的理财方式取决于所在城市的地税高低，州法对房东还是对房客有利等因素。

股票(个人持股)：不少朋友喜欢投资股票，但无论什么背景，能持续开大的很少。建议职场新人应该花更多时间在提升专业技能上。个人投资股票切忌沉迷，炒个股很容易让人无心工作天天盯盘。

比特币以及其他加密货币：比特币又涨了！！！！昨天半夜暴涨，逼近14000美元，比特币这两年暴涨暴跌，投资的话要防泡沫。

瞧纽约–Jun 29, 2019,10:22