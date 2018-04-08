不少华人新移民听说在美国看病复杂、医疗费昂贵、等预约医生时间长，有的甚至急病不敢叫救护车，或者大病选择回中国看。如何善于利用美国看病系统成为来美华人必须掌握的基础知识。

和大部分国家一样，在美国看病一般分为门诊和急诊。不过和中国看病概念不同的是，在中国人们往往生病后再去门诊诊断病情，在美国门诊医生更多是做预防性的工作以及进行体检，居民平时通过和医生建立关系，以便在生病的情况下让医生做出正确判断，然后进行下一步的治疗工作。同样的，美国急诊也与中国存在差异。美国急诊室主要收治不及时救治可能会有生命危险的病人，如心肌梗塞、中风、精神出状况等。如果是意外受到不致命伤或无生命危险疾病的患者，可以让家庭医生进行紧急护理（Urgent care），否则使用急诊，将有可能需要负担高额医疗费。

美国医学研究中心（Huntington）董事张志坚曾在多家医疗机构和组织任职并担任医院院长，他表示美国家庭医生制度非常重要，是看病的第一环节。人们一般有病需要先去看家庭医生，在看诊后若是出现需要深入的情况，才会由家庭医生转诊到专科医生。如果家庭医生觉得病人需要到医院就医，他可能会让病人进入急诊治疗，如果需要住院或开刀，家庭医生也会进行判断和建议。张志坚定义家庭医生的工作性质说：“家庭科医生是一个协调人员，是各种病人的管理师。”

而根据在美国看病的通常流程，美国看门诊与中国最大的不同是需要提前预约医生。由于一个家庭医生会负责大量病人，再加上需要确认病人的保险和个人信息以轻重缓急来安排就诊时间，因此预约成为看病的重要关卡，没有预约的情况下往往难以看到医生。

对于病人是否可以跳过家庭医生直接看病，张志坚称由于整个看病制度还是和保险有着重要关系，在一些保险制度下，病人可以自行选择直接看专科医生，而另外的制度下，病人无法跳过家庭医生。

张志坚说：“在美国的医疗制度下，直接冲到医院看不到什么医生。所谓直接上医院，都是到急诊室。美国的医疗制度和中国是不一样的，医院你根本是进不了的，唯一可以进来的只有两种情况。一种是你通过和医院有合约的家庭科医生，然后转诊进来。另外一个是如果你要自己上医院，那你只能到医院急诊室。而急诊室医生觉得病情严重到有需要住院，他会在咨询病人后是否要进行下一步治疗，如开刀住院等，然后再安排住院医生来照看这个病人。”

不过，尽管保险在美国的看病制度中起着重要作用，但也并非无往不利。张志坚介绍说：“在美国落地生根很久的华人因为已经熟悉制度，所以看病顺畅。华人新移民完全不知道美国的医疗制度，所以会茫茫然，一到生病的时候就会因不懂程序延误时间，变成没有效率的就诊就医。”

2018-04-06 17:18 来源：侨报网