在美国家具要去哪里挑？怎样买最划算？想少花冤枉钱，快看这篇！

在美国安居,买家具布置新家是必不可少的一步。相信很多小伙伴都有这样的经验,在美国无论买房子还是租公寓,虽然厨房里的炉子冰箱橱柜一应俱全,屋里也自带暖气和房间还有壁橱衣柜,但除了这些以外,其他的基本上就是全无,甚至有的公寓里连客厅的灯都没有。

在美帝家具要去哪里挑?怎样买才合适划算?今天就来谈谈自己的经验,让初来美国的小伙伴们少花点冤枉钱,少走点冤枉路吧。

在决定买什么家具之前,首先要想好的是,这些家具你准备用多久。跟中国人要落地生根的传统观念不一样,在美国生活的小伙伴们通常会因为上学、工作需要而频繁搬家。

很多人来美打拼几年后就从租公寓升级到买房子,或者从小房子换到大房子,那个时候你准备将现在的家具带上么?无论你是否准备带上这些家具,搬出公寓或者房子时那些家具通常都必须要清空掉,留下一个跟搬进来前一样的空屋子。

处理家具无非以下几种情况:

搬走带到新家用,那些廉价的木渣板组装家具拆开后再重装一次很可能就不是那么一回事了,而质量好的实木家具通常又非常重,而且不能分拆,如果要请人帮忙长途搬运的话可能得花一笔昂贵的费用。

(图片转自google+,版权属于原作者)

转卖二手补偿支出,卖二手家具就跟卖二手汽车一样,不管用了多短的时间、保养有多好,二手价总是比全新的价格少一大截,而且家具还不如汽车容易转手,需要花费不少时间和精力。

免费送给朋友和邻居赚人情、捐给Goodwill等二手店为年底减税,不要以为免费送出去很容易,很多时候人家还要挑合不合用、或者能不能转卖出去呢。

当垃圾扔掉,通常要打电话预约人来清理,在指定时间内还要自己搬到路边去。PS,有些地方丢弃大件垃圾也是要给钱的。

在准备买家具前,还必须要做一件事,量尺寸。除了摆放家具的位置的尺寸以外,所有门口、过道、楼梯转角等等的尺寸都要量准确,不然千挑万选买好了家具运回家却发觉搬不进去那就…如果你对自己的测量估算没信心,那买家具之前最好先问清楚店家的退货政策吧。

只有一个人拉尺子测量不方便?用镭射尺就容易得多啦。DMiotech 131 Feet / 40 Meter Digital Laser Distance Measure,小巧易用,最长测量距离131尺/40米,内置米、寸、尺单位转换,准确度达1.5mm,还可以计算面积和体积,现价$29.99。

当一切都准备好以后,就看自己的经济能力和预算了…

高预算攻略

美帝的家具开价很贵,质量稍微好一点的少则几百,多则几千上万。如果你手头宽裕,也准备安顿下来,希望添置一批质量好的家具长时间用的话,这笔钱还是很值得花的。

一般来说去逛当地专门的家具店看着实物选购会更好,可以有更多选择,例如看中了某个样板后可以要求厂家提供不同方向(例如L型的桌子或沙发)、颜色、面料等等的自定义款。

在Google或者Yelp搜索”Furniture Stores Near XXXX(城市名字)“。可以找到自己家附近的家具店,可以顺便看看其他用户评论。

在美国买东西一分钱一分货是真理,卖得贵的可以侧面说明东西更好服务更好,不同品牌的产品价格可以相差很远,小伙伴们可以到不同的店里看实物比较一下,货比三家会更清楚产品差别在哪里,自己能接受的价格范围可以买到什么。有时候售后保证也很重要,比如沙发,如果家里有小孩或者宠物很容易就被划花或挠破,这类破损是否包括在可以保修更换的范围内就很不一样。

小编在这里就不说品牌之间的比较了,我们来说说在家具店购买的省钱策略吧。

当你去逛家具店的时候可能会发觉,每家店都在疯狂打折,然而千万不要被表象迷惑了眼睛,美帝的家具店大多数开价偏高,所谓打折力度并没有太大意义,直接看折后价格比较好。

(图片转自shebudgets,版权属于原作者)

在美帝逛商店通常是直接看标价买单,但家具店和床垫店是个例外!只要你肯花时间去跟销售侃价,实际购买价格完全可以比所谓折扣价更低。由于家具价高,即使只侃个9折也能省出一大截,何况很多时候还不止打9折呢。

通常如果你一次过买得多,或者可以直接付清全额款项的话,能将价格侃下来的机会会很大,如果有些店实在不好侃价的话可以试试让店家加送各类配件,另类节省费用。

由于高质家具基本上都是事先组装好的又大又重,让店家送货上门会更适合,但通常送货/安装费用却不便宜。所以进家具店第一时间了解清楚送货/安装费用心里有数比较好,不然便宜的家具搭上贵价的运费也是划不来的。另外侃价时可以试试让店家免去运送安装费用。

PS,让人送家具上门帮忙安装的话是要给小费的,一般是$10/人,如果家具特别重安装特别麻烦的话最好再适量加点。

不喜欢浪费时间去讲价的小伙伴们也可以多问一句”Is the price firm(可以讲价吗)?” “Is there any additional discounts I can get (我能拿更多折扣吗)?” 或许人家就直接给折扣了呢。

(图片转自creditdonkey,版权属于原作者)

对于一些有网店的大型连锁品牌店侃价可能不容易,但同样可以叠加各种省钱招数, 以Pottery Barn为例,登记它家Registry就可以拿到额外10% Off折扣,再到Dealmoon刷它家打折礼品卡来付账,相当于又省一笔。PB在某些城市还开有Outlet Stores,如果家附近有PB Outlet,去Outlet选购折扣力度会更大。

低预算攻略

如果你觉得家具店的家具实在超出了自己的经济能力范围,美帝商场里也有不少廉价的需要自己组装的家具选择,只需要一些基本工具、看着说明书就可以自己组装起来。喜欢动手DIY的小伙伴们最爱,亲手组装出家里每一件家具可是一件非常有成就感的事情呢!

(图片转自theguardien,版权属于原作者)

如果自己有车,附近又有IKEA(宜家)的话,不妨到宜家扫货,那儿有不少价格便宜功能实用款式也好看的家具,相信很多留学生都会买过同一套,堪称”留学生爆款”。

例如简洁的LACK系列:

上面这款LACK Side Table小方桌只要$7.99起,还有很多不同颜色选择。单张使用或者多张拼起来一起用都不错。某些DIY能力强的网友还能做出不少创意来呢:

(图片转自网络,版权属于原作者)

小小的改动,瞬间Level UP了有木有?!

还有下面这款FJELLSE Bed frame的实木床架,单人床床架只要$39.99,双人的$49.99。便宜到爆!再选个床垫(mattress),买一套bedding set就可以了。

NOT Floor Uplight/Reading Light,照明灯和阅读灯都有了,黑白两色选择,只要$9.99。再加$1.99买两个LED灯泡就成了,客厅房间都适用。

IKEA的这些小家具真是好用便宜到没朋友,而且IKEA的大多数设计简约时尚适合年轻人,也特别适合需要节省空间的公寓用户,肯花点心思的话完全可以以便宜的价格拼凑出有品味的小家居来。对了,如果去IKEA买家具,别忘记捎带上一套FIXA 17件工具套装,只要$7.99!里面的工具非常实用而且便宜,所谓工欲善其事必先利其器,要自己动手组装工具当然不能少。

如果要买的家具车子装不下,需要店里提供送货服务的话,IKEA会根据距离收取$59起的固定运费,无论买了多少东西运费都一样,一次过选好自己需要的东西,或者拉上邻居小伙伴们拼单摊分运费更划算。

记得先登记IKEA Family的免费会员,会有额外折扣和优惠哦。

如果附近并没有IKEA店,在遍地开花的Walmart、Target之类的综合型商场也能买到不少便宜实用的组装家具,而且他们的网店通常也会提供满额免运费优惠或者只收取较便宜的附加费用。

例如Walmart也有IKEA爆款类似的组合地灯,Mainstays Combo Floor Lamp,现价$10.94,比IKEA贵一点点,但也有更多颜色选择。

另外这款Ameriwood Bookcase书架也非常受欢迎,三层高只要$18,五层高的$31.50,有多种颜色选择,可以搭配自己的房间风格。

而Better Homes and Gardens Cube Organizer这系列的方形收纳柜外形则跟IKEA的方格子KALLAX系列非常相似,价格也差不多,同样简单好看,而且有不同颜色选择,长形的收纳柜既可以竖着放也可以横着放,或者几个柜子互相叠加起来用,非常多变。

这套Spa Sensations 可折叠金属床架也很受欢迎,因为轻便方便搬家带走,现价$49起,Queen号只要$69。配上性价比很高的Spa Sensation的记忆泡沫床垫,不到三百刀床就有了。

Target通常有类似款会比Walmart的稍贵但质量也稍好一点,所以例如床上用品之类的比起Walmart小编更喜欢去到Target挑。

不过它家的价格有时候也会很可爱,像下面这套很适合女生的粉色 Apollo 39件家庭工具套装只要$14.99,比Amazon或Walmart同款便宜5刀。而且如果申请Target红卡,每次用红卡结账都可以再省5%,网购则除了95折还可以任意单免邮费和免掉大件商品的邮寄附加费。

需要买一些家居用品的时候小编也很喜欢去逛Bed Bath & Beyond,这家店主打家居用品的,从厨具到床上用品到电器等等各方面,选择很多,也有很多大牌子,可是正价并不便宜,不过登记一下就可以获得20% Off One Item(单件商品八折)的优惠,这个优惠能叠加在大部分商品上,包括清仓打折的商品,用来买大件的很划算。而且登记以后这个折扣也会不定期重复寄来,小编喜欢每次等折扣来了就去挑一样,慢慢囤。

实在是没有车不方便的话,也完全可以坐在家里下单等送货,除了Walmart、Target、Bed Bath & Beyond这些实体店的网店以外,Amazon.com、Overstock.com等也是不错的网购家居产品的选择,价格适宜而且满额包邮。

最省钱攻略

如果你不介意用二手,以下的方法可以让你花最少的钱添置到最好的家具。用二手东西在美国是很流行的,既省钱又环保,尤其是日后还要再清空家具的时候,二手买入二手卖出差价损失是最少的,运气好的话甚至还能反赚。

接受亲朋好友、学兄学姐们免费送出或低价出售的二手家具。就如小编一开始提到的关于清空家具的情况,由于二手家具并不容易卖出,作为卖家如果急着出手价格就会开得很低甚至愿意免费送,因为免费送出去总比花钱让人来扔垃圾要划算。再说从熟人处接手可以比较清楚家具的使用情况,既为自己省了一笔钱,也是变相帮了朋友清理掉一些他们不再需要的家具。这些免费的东西通常都需要自己上门去搬,但是熟人嘛也会有愿意好心帮你送到家的。

刷craigslist.org。Craigslist可以说是美国最出名的大型地区性免费分类广告网站,需要买卖二手的话上这里最方便,选择自己所在城市或附近城市的分站点,然后点入具体分类查看相关的广告。

像家具方面,刷”free”或者”furniture”,就可以看到不少当地的广告。 通常先联系卖家问清楚家具的情况再上门看会比较好,例如”Is XXX still available (东西还在不在)?” “What condition is it in (还好用吗)?” “What are its dimensions (具体大小多少)?”

逛Garage Sale/Yard Sale。很多美国人会将家里一些用不上但还比较新(有价值)的东西摆在自家门前出售,称为garage sale或者yard sale,通常会在周末举行。这类信息一般可以在小区附近的商场门口或者路口看到指示牌,craigslist上也会有这类广告。如果你有耐心,很多时候能从yard sale上捡到又便宜又好的东西,而且还能在砍价过程里跟邻居打交道熟悉一下。

逛二手旧货商店,例如Goodwill、Salvation Army、St Vincent de Paul等连锁的以及其他本地的thrift stores,可以试着侃价问要额外折扣,但是在二手店买可能跟yard sale一样货物出门恕不退换,给钱前先问清楚比较好。

偶尔经过一些人家家门口可能也会看到摆在路边写着”Free”、”Good to go”的家具,这些也是可以搬回家的。但是通常这种街头捡的家具最好只挑那些不带布料、可以用消毒水(例如Lysol Disinfectant Spray)全擦一遍的那类,因为不清楚使用情况,布料可能会有虫子不好清洗。你绝对不会希望有任何机会惹上bed bug。

来源:北美省钱快报