在美国开车被警察叫停咋办? 这8招可以轻松应对

当你开着车突然发现警车跟在你后面，而且还闪着警灯，这个时候该怎么办？不少人有过这种经历：警车多半是要把你拦下了。驾驶员此刻必须保持镇静，并遵守警察的要求。

侨报记者来自新泽西的报道称，张小馨(化名)日前和朋友驾车时遭遇了一次警察拦车，所幸处理得当，没有遇到更大的麻烦。当时临近傍晚，张小姐的朋友驾车行驶在新州著名海滩桑迪胡克(Sandy Hook)景区道路上。由于路上车辆稀少，他们的车速很快，进入景区没多久就有一辆闪着警灯的车把他们拦下来。

张小姐回忆说：“那辆警车一开始没有任何警察的标志，不知道从哪儿跑出来就紧跟在我们车后面，跟了大概不到半分钟，突然就亮起警灯，我们就赶紧靠边停下来了。”

张小姐的朋友把车停稳后摇下车窗，警察从副驾驶一侧接近。警察告知他们被拦下的原因是超速，“在限速35迈的路上开到了55迈”，随即要求提供驾照，车辆登记证以及保险卡。张小姐说，警察得到这些文件后，拿回警车上忙活了大概三分钟，把文件归还给他们的时候提醒下次开车不要超速，就放他们走了。张小姐表示：“幸好我们的态度非常好，没有收到罚单。警察问话的时候我一直微笑，把脸都快笑僵了。”

目前，新泽西州总检察长办公室正在开展“新泽西安全停车”(Safe Stop NJ)的年度教育。该办公室提供了一系列关于如果警方把你的车拦下该怎么做的建议：

1.尽快把车停在安全的地方。

2.冷静地遵守警察的指示。

3.当被要求提供身份证和驾驶证时，请提供。司机必须根据警察的要求提供驾驶执照、车辆登记信息和保险卡。这些文件要被保存在容易拿到的地方，并在拿取前告知警察。

4.一旦你提供了必要的身份证明和信息，你有权保持沉默。司机和乘客在向警察提供适当的文件后，不必回答任何其他问题。

5.保持双手可见，最好放在方向盘上。当你的手能够被警察看到时，这个姿势具有镇定作用，并且会让警察觉得你不想伤害他们。不要试图把手拿下来或者突然做一些动作，后果很严重。

6.当警察指示你离开车辆时，你应该配合。警察可能会要求司机出于任何原因离开车辆。在某些情况下，他们可能会要求乘客也离开车辆。如果司机或乘客不遵守指示，警方可以使用合理的力量将其移出车辆。

7.路边不是争论的地方，你可以稍后提出投诉。如果你对车子被拦下或者对拦你的警察的行为有疑问，你有权事后提出投诉。根据警察在现场的指示做是一回事，事后投诉警察的行为是另一回事。

8.采取其他措施尽可能保证交通安全，比如关闭音乐。如果是在晚上被拦车，请打开车内灯，这样能增加车内能见度。记得摇下司机的侧窗，如果其它的窗户着色也请摇下，都能让警察看得清楚。

最后，务必保持冷静。

当然，避免被警察盯上的最好方法是规矩开车。其实中美交规并没太大不同，都要让行人，让特勤车，转弯让直行。但实际执行起来，中国的让是‌‌“礼让‌‌”，美国的让是‌‌“理让‌‌”，它们究竟有什么不同呢？侨报网结合网上信息，给大家总结了下面几点：

（图片来源：路透）

1 十字路口

在美国的十字路口发生堵车情况时，就算是自己方向是绿灯也必须要确定不会堵在路中间才可以通行，否则堵要吃罚单，这叫阻碍交通。

在中国则不然，经常会看到在十字路口堵成一锅粥的情况。

2 堵车

美国的司机或是停在原地，或是向后退，让别的车先走。

而中国的司机是向前挤，不挤就永远走不了了。

3 行人优先权

在美国是车让行人，行人永远都是放在第一位。交通规则上讲：“即使行人违规过马路，司机们都要停下来让行人先走，因为一条人命比什么都重要”。但同时，美国的行人一般都遵守交通规则。

即使绿灯时右转也要先减慢速度，看右边人行道上有没有行人，再走。如果有行人，不管他走多慢，不管他是不是离你还有一定距离，一定要停下来等。跟行人抢路，照样罚你没商量！

而在中国，当绿灯亮起时，常常看到在十字路口右转的车辆与行人抢道的现象。这是因为两国的交通优先权不同。在美国是以行 人、自行车、车辆为序，而中国是小车让大车，自行车让汽车，行人让自行车。因为中国人太多了。

4 按喇叭

这一点上，惯于鸣笛的中国人在美开车应当特别注意，美国的大多数城市不准按喇叭，催促其他车辆而按喇叭是一种十分不礼貌的行为。

(图片来源：路透）

5 救护车、警察鸣笛

在美国开车时，只要听到有救护车，或警察鸣笛，不管是对面，还是你这侧，必须马上向右靠，迅速停车，等待鸣笛的车辆过去再行驶。

6 违章

你发现车后有警车尾随你，亮着灯并响起警铃，这十有八九说明你违反了交通规则。

在中国，被交警叫停车之后，驾驶员可能会拿着证件下车，与交警交涉。

7 红灯右转

在美国特别是洛杉矶，有很多十字路口红灯时，不能右转，一定要看清标记。红灯时右转，先要停几秒，即使对面和左边没有车辆行驶过来，也要停稳，再行。

而在中国，右转车是可以随时走的，还会跟行人争道。

8 并线

在美国，一般很少遇到有人频繁换车道的现象，因为这种行为会造成不安全隐患。换车道时一定要打转向灯。

但在中国，换车道是一种最常见的现象，而且并不提前打任何招呼，因此造成的追尾事故时有发生。

9 盲点

在美国学车的时候，教练第一课就告诉你后方45度左右的地方是左右后视镜的盲点。如果超车后换线，必须要略转一下头，以眼角的余光确保盲点位置没有车才能换线。如果你跟在别人的车后面，最好不要长时间呆在前车的盲区，以免对方看不见你而突然转向。

在中国, 我们去驾校学车，教练有教过你盲点吗? 没有，因为他们的师傅也没有教过他们。

10 高速公路车祸

在美国，高速公路上发生车祸时，交警至少在200米以外就在地上放置冷光蜡烛（防风），提醒你换线，冷光蜡烛连成一条长长的火光斜线，后方的司机有非常足够的时间避开故障区。

而在中国，交警顶多在几十米开外放一个荧光的警示牌，等司机看到了，离故障车也就剩下几秒钟的反应时间。（综合网络信息）

（图片来源：路透）

什么最容易招惹警察

如果你觉得吃饱了比较无聊想找点事儿，可以试试以下几种情况：闹事、醉酒、超速，就算你是无意触犯法律的人，在美国开车也难免跟交警打交道。他们喜欢在容易超速的路段潜伏，在灌木背后用测速仪巡视，如发现超速驾驶车流，头车肯定会被清出，接受罚单。

2018-04-26 11:51 来源：侨报网综合