在美国收入多少算中产 各州有各州的标准

2016年，美国家庭收入中位数增至59039美元，创有记录以来新高，但中产阶级人口在过去40年来却一直在下降。
据《商业内幕》报道，美国人口普查局发布的报告显示，2016年，美国家庭收入中位数增长了3.2%，从2015年的57230美元增至59039美元，这是有记录以来的最高值。
同时，贫困率下降了约1个百分点，至12.7%，接近2007年金融危机前的水平。2016年贫困人口总数比2015年减少了250万。
不过，美国的收入不平等状况依然严重。富人持续积累更多财富，而生活在底层的20%人口却每况愈下。皮尤调查中心的数据显示，美国中产阶级人口过去40年一直在下降。
皮尤慈善信托基金(Pew Charitable Trust)的国通博客(Stateline Blog)最近发布了一项分析，显示美国各州中产阶级呈现缩水状态。
“中产阶级”是一个很微妙的概念。地域不同收入不同，有的地方中产阶级的收入高达250,000美元/年。在这个分析中，皮尤将中产阶级家庭定义为收入为该州收入中间值的67%—200%的家庭。
那么，美国中产在各州的收入是一个什么状况呢？
最高的10个州
1. 马里兰州
中产收入中位数：$72,483
中产收入最低值：$48.322
中产收入最高值：$144.966
2. 阿拉斯加州
中产收入中位数：$72,237
中产收入最低值：$48.158
中产收入最高值：$144.474
3. 新泽西州
中产收入中位数：$70,165
中产收入最低值：$46.777
中产收入最高值：$140.330
4. 夏威夷州
中产收入中位数：$68,020
中产收入最低值：$45.347
中产收入最高值：$136.040
5. 华盛顿特区
中产收入中位数：$67,572
中产收入最低值：$45.048
中产收入最高值：$135.144
6. 康涅狄格州
中产收入中位数：$67,098
中产收入最低值：$44.732
中产收入最高值：$134.196
7. 马萨诸塞州
中产收入中位数：$66,768
中产收入最低值：$44.512
中产收入最高值：$133.536
8. 新罕布什尔州
中产收入中位数：$64,230
中产收入最低值：$42.820
中产收入最高值：$128.460
9. 弗吉尼亚州
中产收入中位数：$62,666
中产收入最低值：$41.777
中产收入最高值：$125.332
10. 明尼苏达州
中产收入中位数：$60,702
中产收入最低值：$40.468
中产收入最高值：$121.404
最低的10个州
1. 密西西比州
中产收入中位数：$37,963
中产收入最低值：$25.309
中产收入最高值：$75.926
2. 阿肯色州
中产收入中位数：$40,511
中产收入最低值：$27.007
中产收入最高值：$81.022
3. 西弗吉尼亚州
中产收入中位数：$41,253
中产收入最低值：$27.502
中产收入最高值：$82.506
4. 阿拉巴马州
中产收入中位数：$42,849
中产收入最低值：$28.566
中产收入最高值：$85.698
5. 肯塔基州
中产收入中位数：$43,399
中产收入最低值：$28.933
中产收入最高值：$86.798
6. 新墨西哥州
中产收入中位数：$43,872
中产收入最低值：$29.248
中产收入最高值：$87.744
7. 南卡罗来纳州
中产收入中位数：$44,163
中产收入最低值：$29.442
中产收入最高值：$88.326
8. 路易斯安那州
中产收入中位数：$44,164
中产收入最低值：$29.443
中产收入最高值：$88.328
9. 田纳西州
中产收入中位数：$44,297
中产收入最低值：$29.531
中产收入最高值：$88.594
10. 俄克拉荷马州
中产收入中位数：$45,690
中产收入最低值：$30.460
中产收入最高值：$91.380
来源：侨报网