在美国收入多少算中产 各州有各州的标准

2016年，美国家庭收入中位数增至59039美元，创有记录以来新高，但中产阶级人口在过去40年来却一直在下降。

据《商业内幕》报道，美国人口普查局发布的报告显示，2016年，美国家庭收入中位数增长了3.2%，从2015年的57230美元增至59039美元，这是有记录以来的最高值。

同时，贫困率下降了约1个百分点，至12.7%，接近2007年金融危机前的水平。2016年贫困人口总数比2015年减少了250万。

不过，美国的收入不平等状况依然严重。富人持续积累更多财富，而生活在底层的20%人口却每况愈下。皮尤调查中心的数据显示，美国中产阶级人口过去40年一直在下降。

皮尤慈善信托基金(Pew Charitable Trust)的国通博客(Stateline Blog)最近发布了一项分析，显示美国各州中产阶级呈现缩水状态。

“中产阶级”是一个很微妙的概念。地域不同收入不同，有的地方中产阶级的收入高达250,000美元/年。在这个分析中，皮尤将中产阶级家庭定义为收入为该州收入中间值的67%—200%的家庭。

那么，美国中产在各州的收入是一个什么状况呢？

最高的10个州

1. 马里兰州

中产收入中位数：$72,483

中产收入最低值：$48.322

中产收入最高值：$144.966

2. 阿拉斯加州

中产收入中位数：$72,237

中产收入最低值：$48.158

中产收入最高值：$144.474

3. 新泽西州

中产收入中位数：$70,165

中产收入最低值：$46.777

中产收入最高值：$140.330

4. 夏威夷州

中产收入中位数：$68,020

中产收入最低值：$45.347

中产收入最高值：$136.040

5. 华盛顿特区

中产收入中位数：$67,572

中产收入最低值：$45.048

中产收入最高值：$135.144

6. 康涅狄格州

中产收入中位数：$67,098

中产收入最低值：$44.732

中产收入最高值：$134.196

7. 马萨诸塞州

中产收入中位数：$66,768

中产收入最低值：$44.512

中产收入最高值：$133.536

8. 新罕布什尔州

中产收入中位数：$64,230

中产收入最低值：$42.820

中产收入最高值：$128.460

9. 弗吉尼亚州

中产收入中位数：$62,666

中产收入最低值：$41.777

中产收入最高值：$125.332

10. 明尼苏达州

中产收入中位数：$60,702

中产收入最低值：$40.468

中产收入最高值：$121.404

最低的10个州

1. 密西西比州

中产收入中位数：$37,963

中产收入最低值：$25.309

中产收入最高值：$75.926

2. 阿肯色州

中产收入中位数：$40,511

中产收入最低值：$27.007

中产收入最高值：$81.022

3. 西弗吉尼亚州

中产收入中位数：$41,253

中产收入最低值：$27.502

中产收入最高值：$82.506

4. 阿拉巴马州

中产收入中位数：$42,849

中产收入最低值：$28.566

中产收入最高值：$85.698

5. 肯塔基州

中产收入中位数：$43,399

中产收入最低值：$28.933

中产收入最高值：$86.798

6. 新墨西哥州

中产收入中位数：$43,872

中产收入最低值：$29.248

中产收入最高值：$87.744

7. 南卡罗来纳州

中产收入中位数：$44,163

中产收入最低值：$29.442

中产收入最高值：$88.326

8. 路易斯安那州

中产收入中位数：$44,164

中产收入最低值：$29.443

中产收入最高值：$88.328

9. 田纳西州

中产收入中位数：$44,297

中产收入最低值：$29.531

中产收入最高值：$88.594

10. 俄克拉荷马州

中产收入中位数：$45,690

中产收入最低值：$30.460

中产收入最高值：$91.380

来源：侨报网