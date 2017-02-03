在美国 还有什么是美国制造的

川普于周二任命了一名长期提倡保护主义政策的华盛顿律师担任自己的首席贸易谈判代表，这是川普决定履行自己竞选期间的承诺，以强硬姿态对待中国，墨西哥和其他贸易伙伴的最新迹象。

川普还再次发起了一场时断时续的行动：说服美国公司扩大国内制造，他周二上午通过Twitter批评通用汽车（通用汽车）在墨西哥制造若干在国内销售的雪佛兰科鲁兹掀背车。几小时后，川普称，由于他的努力，福特公司表示将扩大在密西根州弗拉特罗克的汽车生产。

其实，据CBS新闻报道，在这之前，美国仍有一些大型、名牌产品，无论是汽车还是食品还是枪，仍然是美国本土生产的。

一起来看看在美国生产的产品都有什么。

福特福克斯

福特车型福特福克斯（据说是奥巴马最喜欢的）和F-150皮卡是在美国24个工厂生产的。

Lays薯片

位于康涅狄格州基灵利（Killingly）的工厂每小时可生产16,000磅。

Crayola蜡笔

已经有100多年的历史了，它的诞生地是在宾夕法尼亚州的伊斯顿，一直到今天也没有离开过。

柯尔特枪

1855年，塞缪尔·柯尔特在康涅狄格州西哈特福德建立了如今的柯尔特制造公司，该公司一直到今天还在生产左轮手枪、手枪和步枪等。

吉布森吉他

当开始生产第一把电吉他时，吉布森（Gibson）公司已经拥有40年优良传统和经验，它的第一只电吉他丝毫不逊色于当时世界上任何最好的电吉他。公司位于田纳西州的纳什维尔和蒙大拿的博兹曼。

纽巴伦运动鞋

每年缅因州和马萨诸塞州的5个工厂生产400万双运动鞋，主要使用美国供应的材料。

Ben＆Jerry冰淇淋

这种香浓好吃的冰淇淋是在位于佛蒙特州沃特伯里的食品厂生产的。

丰田凯美瑞

自1982年以来，日本汽车制造商丰田在肯塔基州和印第安纳州生产凯美瑞，丰田还在密西西比州和得克萨斯州设有工厂。

吉列刀片

吉列公司1901年创立于波士顿，公司专门经营金-吉列的新发明：可替换刀片的安全剃须刀。

Burt蜜蜂产品

缅因的养蜂人和企业家柏特·夏维兹（Burt Shavitz）如今已不在人世，但是以他名字命名的这个保养品牌仍在美国生产，他的大胡子外形也成为这个品牌的标志。其工厂位于北卡罗来纳州。

M＆Ms

诞生于1941年的新泽西州纽瓦克，如今它在哈克特斯敦（Hackettstown）的工厂产量的半数供应美国。

特斯拉汽车

这个零排放汽车出自加利福尼亚的硅谷，它在弗里蒙特（Fremont）和拉斯罗普（Lathrop）建有自己的工厂。

蜂蜜坚果麦片

它是美国最畅销的麦片，是由明尼阿波利斯的通用磨坊食品公司（General Mills）生产的。

Lionel火车模型

这个标志性的模型列车品牌在1900年的纽约市创立，如今它的工厂位于北卡罗来纳州。

百威清啤

美国最畅销的啤酒，从加利福尼亚到新罕布什尔州它有12家酿造工厂。

Zippo打火机

1932年诞生于宾夕法尼亚州的布拉德福德， 尽管在过去几年中它已售住全球，但仍然在布拉德福德生产。

可口可乐

美国最畅销的软饮料，还有它的姐妹产品，如雪碧和维生素饮料，其工厂遍布全国各地。

福特野马

它是在密歇根州平岩(Flat Rock)的工厂组装出来的。

杰克丹尼（Jack Daniel’s）威士忌

它是著名的美国威士忌品牌，也是世界上第四大畅销的白酒。杰克丹尼酿酒厂位于田纳西州林奇堡，由杰克·丹尼尔于1875年建立。

万宝路香烟

它的工厂位于弗吉尼亚州里士满，占地160万平方英尺。

通用家电

尽管目前它为中国海尔集团所拥有，但这家公司在肯塔基州路易斯维尔设有总部被，雇用近6000名员工。

来源：侨报网