在脸书上不当发言 密州参议员 Maria Chappelle-Nadal 勇于认错 公开道歉

【圣路易时报讯】上周四（8月17日）早上在社交媒体“脸书”个人主页发表“我希望川普总统被暗杀”评语的密苏里州参议员Maria Chappelle-Nadal 8月20日（周四）下午二时，在圣路易弗格森市源泉教会(Wellspring Church, 33 South Florissant, Ferguson, MO 63135)举行记者招待会，正式向川普总统和其家人道歉，向所有密州州民道歉，也同时向密苏里州参众议院道歉。

据网页截图，参议员Maria是在评论另一名网友的言论时发表这一言论的。一位名叫克里斯托弗·加涅（Christopher Gagné）的网友写道，自己的亲戚在联邦特勤局工作，此前负责保卫了美国前总统奥巴马4年，接下去还要保卫川普2年。不过加涅说，相信这位亲戚可能可以尽快摆脱这个职责。

随后加涅又半开玩笑地写道，联邦特勤局可能会因为这条帖子来找他的麻烦。参议员Maria随即发帖评论称，希望川普总统被暗杀。

加涅后来接受本地媒体《圣路易邮迅报》采访表示，他提到亲戚可能不再需要保护川普，不是因为觉得川普会被暗杀，而是相信副总统彭斯会使用美国宪法第25条修正案取代川普成为总统。

参议员 Maria则对圣路易本地电视台表示，对自己发出“暗杀川普”的帖子表示抱歉，但她发表这一言论是因为川普对Charlottesville (夏洛茨维尔), Virginia 骚乱的回应令她感到沮丧。

《华盛顿邮报》报道称，联邦特勤局已经开始调查这一事件。该局发言人表示，任何对总统、副总统及其他被保护人员的威胁都会受到调查，无论这些威胁是直接的、间接的还是随意提及的。

参议员 Maria说，身为上帝的子民和密州选民的公仆，她承认犯错，17日稍晚就撤下脸书评语，她在20日记者会上表示只是对总统在Charlottesville, Virginia之反应感到沮丧，但不是真正有意，20日公开认错道歉。她表示，她将持续为核废料等问题发声奋斗，她也不会为这个评语而辞职。

密苏里州副州长，也是密州参议院院长的 Mike Parson 坚持要求参议员 Maria辞职。Mike Parson 副州长表示，如果参议员 Maria 不在9月15日参议院开议前辞职，他将根据密州宪法第三条，要求对参议员 Maria 的去留进行参议院投票，参议院可以以3分之2的票数投票通过，强行要求参议员辞职。

据了解，强行要求参众议员辞职是密苏里州从未发生过的事。

延深阅读:

8月11日至12日，因弗吉尼亚州夏洛茨维尔市(Charlottesville, Virginia)决定移除一尊南北战争时期南方邦联军队将领罗伯特·李的雕像，白人种族主义者举行了游行示威，并与左翼抗议者发生街头冲突，最终致使3死30多人受伤。川普总统在事后称双方均有责任，被视为没有明确谴责白人至上主义，引起了政党领袖、美国主流媒体等各界的批评。