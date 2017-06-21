夏季旅游出发啦！ 美国这些地方便宜又好玩儿

今年夏天，有超过一半的美国人拖家带口出门旅游，玩儿要玩儿尽兴，钱也不能花得多。

据《财政时报》报道，美联社和公共事务研究中心的一项研究显示，接近四分之三的受访者表示，他们旅游的时间来自带薪假期，但只有三分之一的人将这些假期用光。

六分之一度假者表示，他们在休假期间不再理会工作，三分之一的人表示要完全脱离互联网和社交媒体。超过十分之七的受访者表示休息和放松在休假期间最为重要。55%受访者选择观光旅行，51%的时间体验当地的文化和美食。

什么样的人有出门旅游的计划呢？下图依据收入、受教育程度等给出了各自的比例。

而在没有计划外出旅行的43%美国人中，大约有一半的人是因为缺钱。

想找一个便宜的旅游点？ 旅游网站TripAdvisor对美国和世界各地最受游客欢迎的39个城市的成本进行了对比，推荐了12个最实惠的国内目的地，其费用基于两人三晚包括四星级酒店、参观三个景点，用餐以及Uber。

一起看看这些目的地都在哪儿。

波特兰

费用：$1,568

推荐：国际玫瑰试验园、华盛顿公园、日本花园。

三个景点费用仅为8元。

波特兰还是世界上最绿色的城市之一。

芝加哥

费用: $1,516

推荐：从艺术学院到千禧公园，从云门到箭牌领域，都值得一游。还要记得一定要品尝芝加哥特色的美食闻名世界的深盘披萨(Deep Dish Pizza)。

芝加哥还因终年多风，得名“风城”。

明尼阿波利斯

费用：$1,516

推荐：明尼阿波利斯艺术学院、沃克艺术中心、弗雷德里克河魏斯曼艺术博物馆，多种多样的室内和户外活动，购物天堂。

三个景点的费用为16元。

明尼阿波利斯被誉为“湖泊之城”。

圣地亚哥

成本：$1,491

推荐：阳光、海滩，还有美物， 两个前菜、两个主菜以及一瓶葡萄酒只需79元，是这些城市中最便宜的。

费城

费用：$1,483

推荐：看不完的历史地标，好吃的费城芝士饼，平均午餐（餐和软饮料）花费17元。

华盛顿特区

费用：$1,406

推荐：包括林肯纪念堂在内的许多免费活动。

TripAdvisor将林肯纪念堂评为美国最佳地标。

迈阿密

费用：$1,359

推荐：水、沙滩、太阳、船、木栈道，还有丰富多彩的夜生活。

达拉斯

费用：$1,315

推荐：六楼博物馆（当年枪杀肯尼迪的枪手开枪的地点）、达拉斯美术馆、逛街购物

得州很大，好在交通便宜。特别是在达拉斯，交通成本最低，两英里的往返费用只有15元。

亚特兰大

费用：$1,296

推荐：历史悠久的福克斯剧院，奥林匹克百年公园。

拉斯维加斯

费用：$1,195

2015年，拉斯维加斯接待了超过4200万游客。它的酒店最便宜，一间四星级酒店每晚的价格仅为190元。

休斯顿

费用：$1,190

推荐：6.5英里的地下城、休斯顿太空中心、休斯顿美术博物馆、米勒露天剧场、休斯敦遗产组织等。

三大景点的费用是29元。

新奥尔良

费用：$1,148

推荐：狂欢节、历史悠久的法国区，在花园区漫步，享受周围的音乐，品尝当地美食。

用一个词概括在新奥尔良旅游就是：便宜！

来源：侨报网