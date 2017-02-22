大熊猫宝宝返中国，满携祝福

美国东部时间2月21日，在美国国家动物园出生的大熊猫“宝宝”正式踏上返回老家四川成都的旅程。宝宝乘坐的联邦快递（FedEx）专机从华盛顿杜勒斯（Dulles）机场起飞。21日上午，国家动物园专门闭园半日，中国驻美大使崔天凯、动物园园长丹尼斯·凯利(Dennis Kelly)与熊猫馆的多名工作人员一起，为宝宝送行。和宝宝一起上车、登机的还有一个大箱子，里面装满了明信片、画作等，满含美国民众对返乡大熊猫宝宝的祝福。

华盛顿国家动物园已经对宝宝进行了充分的身体检查和适应性训练。之前10余日中，动物园还举办了多样的“欢送宝宝”活动，给“熊猫迷”们跟宝宝好好告别的机会；这其中包括2月15日成千上万美国民众参加的盛大“欢送派对”，当时中国大使馆还专门为参观民众送来“送行饺子”品尝。21日，为了宝宝顺利启程，动物园专门闭园半日。一大早，宝宝最后一次来到熊猫馆属于她的“庭院”里；在大量媒体的镜头前，宝宝吃早饭，抱着树干“早锻炼”，以最舒服的姿势趴着打个小盹儿……

之后，中国驻美大使崔天凯和国家动物园园长丹尼斯·凯利来到熊猫馆通道入口处。他们先是“交接”了装满美国民众明信片、画作的纸箱。崔天凯向凯利表示，保证中国人民会阅读、观看这些祝福，宝宝会一直保存这些深情厚谊。接着，两人见证了工作人员呼唤宝宝进入运输箱的过程。一辆被装饰成大熊猫模样的叉车将宝宝的运输箱运送到联邦快递的大卡车车厢里。联邦快递此番派出两辆大卡车，车身上都绘有大熊猫吃竹子的可爱画面。

饲养员马蒂·迪厄尔（Marty Dearie）和兽医凯瑟琳·霍普（Katharine Hope）陪同宝宝前往中国，他们负责在路上照顾宝宝并帮她适应回国的最初时日。和宝宝一同上车、登机的还有为她的返乡旅程准备的充足食物：50磅（约23公斤）竹子、2磅（约0.9公斤）苹果、两袋“叶子饼干”、若干熟甜薯以及饮用水。

多名熊猫馆工作人员目送宝宝乘坐的卡车离去，依依不舍地挥动手臂。饲养员之一玛丽埃尔·拉里（Mariel Lally）随后接受记者采访时承认自己因为舍不得宝宝而流下了眼泪，但她也表示自己为宝宝回老家、将有更多的伙伴甚至很快拥有幼崽而感到高兴。拉里说，宝宝独立的性格给人印象深刻；而有一天因为加班目睹了宝宝特别活泼地玩耍、跑来跑去，仿佛“换了一只熊猫”的模样更成为拉里关于宝宝的珍贵记忆。

联邦快递公司也在机场为宝宝举办了盛大的欢送活动。宝宝乘坐的波音777货机专机下午1时30分许起飞，经过16小时的飞行，将于当地时间2月22日下午降落在成都双流机场。宝宝将在中国大熊猫保护中心都江堰基地度过大约30天的隔离检疫期。

宝宝于2013年8月23日在华盛顿国家动物园出生，当时只有4.3盎司（约122克）重，现在宝宝已经是体重205磅（约93公斤）的“大姑娘”了。根据中国租借大熊猫的协议，所有在国外出生的熊猫幼崽都属于中国，在4周岁前要返回中国。宝宝将等待5-6岁性成熟时参与大熊猫繁殖项目，幸运的话几年后宝宝将拥有自己的“宝宝”。

宝宝离开后，宝宝的父母添添、美香和出生于2015年的弟弟“贝贝”将继续生活在华盛顿国家动物园。添添和美香是2000年由中国租借给美国的；他们的“长子”泰山出生于2005年，已经于2010年返回中国。

来源：侨报网