奥巴马总统中心设计草图面世

据《芝加哥论坛报》5月3日报道，美国前总统奥巴马当日在芝加哥South Shore文化中心举行了圆桌会议，揭幕总统中心的设计蓝图。

奥巴马总统中心选址城南的杰克逊公园，由总统图书馆、博物馆和会议中心3个主要建筑和一个公共广场组成，其中180英尺高的博物馆成为其中最高的一幢。总统中心总占地约2万平方米，与小布什在达拉斯的总统中心面积相当。预计耗资5亿美元，所需款项将全部由奥巴马筹集。这座全美第14个总统中心，确立在2021年落成开放，预计每年可吸引70万游客。

会议上，奥巴马对总统中心的建筑风格、内容、绿地规划及交通等状况进行详细讨论，对地下停车场的设计尤为关注，并笑称“我的中心一定要有一个篮球场。”他表示，希望建成后的总统中心将为这一区域带来变革性的机会，成为培养年轻人领导力和社区参与精神的平台。

据悉，奥巴马总统中心由纽约建筑设计师威廉姆斯（Tod Williams）和钱以佳（Billie Tsien）夫妇以及著名景观设计师瓦肯伯格（Michael Van Valkenburgh）联手打造，设计团队力求在实现奥巴马想法和保留杰克逊公园原设计风格、元素方面取得平衡。

芝加哥侨报周末–May 05, 2017,12:07