如果你没在2018年预扣足够的税款？IRS给你的“打击”

我们刚刚进入纳税季的第二周，一些报税人已经遭到了美国国税局（IRS）的严重打击。

据CNBC报道，今年春天，根据去年生效的减税和就业法案（Tax Cuts and Jobs Act），纳税人首次提交了报税表。

虽然2018年的申报季节是从1月28日才开始的，但一些较早提交申请的人发现，他们要么欠IRS的钱，要么会从税务人员那里得到比预期更少的退款。

事实上，根据IRS的数据，在2月1日结束的一周(新税收季节的第一周)，平均退税金额为1865美元。相比之下，去年同期的平均退款则为2,035美元。

一些纳税人在推特上表达了他们的不满。

纳税人在推特上表达不满。（图片来源：推特截图）

这些纳税人也不孤单。

根据向国会提供数据的立法机构政府问责局(Government Accountability Office)的一份报告，预计在这个纳税季，将有大约3千万人(占美国纳税人的21%)欠IRS钱。

H&R Block税务研究所首席税务研究分析师内森·里格尼(Nathan Rigney)表示:“今年最有可能感到意外的人是那些去年忘记扣除一些扣减项目，和那些没有改变自己的预扣缴额的人。”

新扣缴表

2018年，财政部和国税局更新了扣缴表，以反映新的减税和就业法案。

新法的主要变化包括取消个人免税额，将标准扣除额提高一倍，以及降低个人所得税税率。

这些扣缴表是您的雇主为了从您的工资中扣除适当数额的所得税而遵循的准则。

这些表格是为了配合表格W-4，您可以用它来根据您的配偶是否工作，您是否有孩子和其他因素来调整您的税收。

扣的太多，您会在第二年得到退款。但您给了政府一笔无息贷款。

如果您没有预扣足够的税款，您会在短期内看到您的工资中有更多的现金，但您将在第二年欠IRS钱。

2018年，税务机构一直在提醒纳税人重新审视他们的预扣缴额，并在必要时做出估计付款。

甚至鼓励退休人员确保他们从养老金和社会保障金中扣除足够的税款。

上个月，IRS宣布将免除对那些在2018年支付至少85%欠款人的估计税收处罚。

通常情况下，您必须支付至少90%的税款才能避免罚款。

小心你的背后

如果这一季您不得不补税，那把它当作一个教训，尽您所能在2019年避免同样的麻烦。

这通常是一个很好的做法，审查您的扣缴，特别是如果您已经经历了重大的生活变化，包括结婚或生孩子。

一些纳税人应该更加关注他们的W-4：

有兼职工作的W-2员工：除了朝九晚五的工作之外，您还有兼职吗？可能的情况是，您没有扣缴足够的税收来支付两种收入来源。

里格尼说：“如果您没有为您的兼职工作预估纳税，那么您很有可能欠下税款。”

列清单的人：根据旧税法，逐条填写纳税申报单的人可能少扣了一些税。

然而，在新税法下，预计会有更少的人会逐条列出，所以这些人应该回顾自己的W-4表。

这是因为单身人士的标准扣除额几乎翻了一番，达到12,000美元，而共同提交的已婚夫妇的标准扣除额则为24,000美元（2018年）。

有家属的家庭：以前，如果有家眷，家庭从工资中扣缴的税款可能会更少。

然而，新的税法取消了个人和受抚养人的豁免。它还扩大了儿童税收抵免的适用范围，将高收入家庭也包括在内。

如果您还没有对您的扣缴款和2018年欠款做过这些更新，一定要检查一下您的W-4。

退休人员：您可能已经停止工作，但您仍然需要重新评估您的扣缴。使用表格W-4V从您的社会保障支票中扣除固定费率，或使用表格W-4P从您的退休金中扣除固定费率。

侨报网–Feb 09, 2019,11:25