如果无法等到70岁再领社安金 何时领为次佳时间?

当谈及认领社会安全退休福利时，最常听到的说法是：最好等到70岁时再领。

据CNBC报道，之所以这么说是因为那时领取该福利会有最高的回报——即一个人可领取全额的社安金加上每年的社安金增额。

但70岁并非对所有人都是最合适的。

如果你已婚而且是夫妇中收入较高者，你尽可能晚地领取社安金是合理的。

据理财专家琼斯（Christopher Jones）解释。这样做有2个原因。一是社安金数额的计算是根据1983年计算的人口死亡率-预期寿命，而那一数据自那时以来一直没有更新过，而人口的预计寿命已经有了长足的增加。

第二个原因是，我们仍然处于一个低利率时代。你每推迟一年领取社安金，你的社安金福利就会增加6至8个百分点。

将夫妇中收入较高者领取社安金的年龄推迟至70岁的具体好处是，这转而会令夫妇中活得时间久的人能领取更多的福利。

琼斯说，对夫妇中收入较低者而言，等到70岁再领退休金并不划算。较低收入者领取社安金的时间可在66岁或67岁（取决于其出生年份），因为需要纳入考量的因素有他们自己的福利、配偶的福利及变成鳏寡时所能领到的福利总和。

对单身未婚者而言，要想领到最高的社安金支票，最好还是等到70岁再领社安金。

琼斯说，如果单身者无法等到70岁再领社安金，对他们而言下一个最好的年龄选择是69岁。相对70岁而言，69岁开始认领福利的损失大约为终身少领几千美元。

当一个人的年龄已经处于66-69岁之间，决定何时认领社安金的年龄将由那个人的身体健康状态决定，越健康者越能选择晚些领取。

2018-07-12 23:14 来源：侨报网