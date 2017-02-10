学区房白买了？用公立学校经费上私校，教育新政影响了谁?

川普从来不按套路出牌，当选总统后就任命贝特西·达沃斯（Betsy DeVos）为教育部部长，美国教育圈一片哗然。这位出身豪门，从小在私立学校接受教育，从未涉足教育领域的人，有何能耐被川普钦点？更让人“心慌”的是教育部部长的位子还没坐热，就开始大刀阔斧的倡导教育改革！这同时也意味着，华人最重视的美国教育将发生巨大变革，甚至有华人抱怨高价学区房都白买了！究竟是怎么回事呢？

新部长政策核心理念

1、打破学区，力推择校制（School Choice）

除了可以选择各种类型的学校，自主择校将不受学区和住址的限制。鼓励家长和学生自由择校，她主张家庭有权用公立学校的教育资金把孩子送到私利学校或特许学校去接受教育。

2、发放“教育券”（Voucher）

川普也曾明确表示制定了政府教育补贴制度，将发放“教育券”。要设立200亿美元的联邦基金，支持“教育券”用于私立学校。说白了，选择不读公校的学生可以拿政府补贴就读私校。

科普美国教育体系

要弄清楚这位教育部长的改革为何会在美国社会引起轩然大波，首先得先科普一下美国的基本教育体系。

在美国，K-12（5-18岁学生）从幼儿园到高中阶段都可以自行选择公立学校和私立学校就读。在大多数人的观念中，私立学校要比公立学校好，其实并不能一概而论，公校和私校都有自己的区分标准。

但是总的来说，好的公立学校所谓的学区制，以及好的私立学校一年高达5-6万美元高额的学费，是阻碍美国孩子接受良好教育的最大的两个门槛。

公立学校

公立学校主要是指由国家、州以及地区自己提供资金的学校，主要包括按照学区分配的公立学校（School Districts System）和特许学校（Charter School）。

按照学区分配的公立学校能够获得国家、州、地区税收三重预算资金办学。这些学校一般都通过学生居住的地址排位。这类学校受地方税收的影响较大，房产税占了很大一部分。因此催生了学区房。公立学校学生种族更加多样化，大部分学生都来自所属社区。

私立学校

私立学校包括教会私立学校、非营利独立学校以及私立学校。私立学校资金的主要来源时依靠学生的学费收入及校友家长捐款和基金（Endowment fund）。有些州为私立学校的有关费用(如交通)提供公共资金资助。私立学校的学费一般在$38,000-$60,000不等！

学区房

无论是州政府还是地方政府的教育开支都严重依赖房产税。在美国，只要买房，房产税是终身逃不掉的，房产税由各县或各市政府征收，税率各地不同，大多数为1%到2%(也有地区会高于2%)，房产税根据房子的评估价值征收。也就是说，同一栋房产的主人要向所在地的州政府和各级地方政府以房产的估价为基础缴纳房产税。房价越高要缴纳的房产税就越多。

在美国，有一种说法叫“以税养学区”。美国的公立中小学公共教育完全免费，从学校的基础建设、教学设备再到师资和校车服务无一不需要花大钱，但联邦政府却只提供总开支中的10%左右，州政府负担50%左右的经费，余下经费则由地方政府和学区筹措。

在美华人：没了学区，我的学区房不保值了！

华人对于教育的重视程度可见一斑，很多华人移民美国就是因为看中教育资源，新教育政策自然牵动着华人的心！

华人家庭有更多接受私立教育的机会

这次教育改革最直接的好处是让家庭条件普通的华人家庭和富人一样拥有教育选择权（School choice），把联邦教育的拨款，交到家长和孩子手上，让他们自己去决定要上什么学校。

从前，收入较低的华人因为买了便宜的学区房，孩子注定只能在较差的公立学校里上学。如今有了选择权，华人的教育机会不再与学区“绑定”，就算不去好的私立学校，也可以选择好的公立学校。

对于中高收入华人来说，这也是个利好消息。就拿湾区举例，就算夫妻都是码农，如果把孩子都送到私校去读书也是一笔“巨款”。现在硅谷学区房房价飞涨，买学区房上公立学校也要下血本！说多了都是泪哇～现在有了教育补助，供孩子上私立学校还是很有希望的。

学区房房价重新洗牌

教育是很多家庭投资的重点对象，现在好的学区房华人比例越来越高。大部分坚信一个定律：买房等于买学校！

因此，学区学校的教育质量，直接跟学区家长缴纳的房产税挂钩。学区，房价，房产税和教学质量是一系列连锁反应。教学质量越好的学校一定有高额房产税的支持，该学区的房价也会相对比较高！教育的补助让家庭可以把公立学校的资金用在私立学校上，那么进私立学校学费门槛就大大降低，一定会大受追捧！那么为上好的公立学校去买学区房的意义何在？学区房势必会迎来新一轮的动荡。

中国留学生也不能全身而退

虽然对于广大留学生来说，教育投资上，私立学校和公立学校对于家庭开支的悬殊没有那么大，但是也会产生蝴蝶效应。

德沃斯的改革加剧了学校间的竞争，导致高等教育生源分化严重，如果说私立学校受追捧，那么有可能会增加学费。对于大多数国际学生来说，本就是“天价学费”的私立学校，会更加让人望而却步吗？

另外，政策出台后私立和公立学校的生源质量将更加不确定，川普的移民和就业政策也将成为催化剂，让留学生的就业前景变的难以捉摸！

美国民众大喊：“还我公立学校！”

德沃斯当选教育部部长本就受到巨大的争议。现在美国民众群众对于新政策的态度更是两极分化严重。

反对派：公立教育的灾难



对于美国就读私校的家庭来说，教育部长推行的“学券制”可能是好消息。不过对于就读公校的90%的小孩来讲，学券制很可能会毁了公立教育。因为学券制最直接的后果就是公校的经费被削减。

另外新政下，会把公立学校的资源拨给私立学校，会大大削弱公立学校的教育资源，向教育制度私有化倾斜。羊毛出在羊身上，教育券本就是联邦政府纳税人的经济来源，如果用于私立学校，那么纳税人对于私立学校的经费预算没有任何发言权。

于此同时，据分析，美国新移民及少数族裔更倾向于接受公立教育，而特朗普正在严控移民，新教育部长与川普的“一唱一和”才是让美国部分民众最为反感的。

美国Twitter网友评论：

“一个没有在美国公立学校读过书的人，怎么知道公立学校的苦，你完全毁了整个公立学校系统！”

“Devos，你还我公立学校！”

支持派：机会均等的教育政策

支持者认为择校的提议给公立教育带来竞争，让更多低收入家庭的孩子也有和富人同等的机会接受私立学校的教育！

参议院多数党领袖、来自肯塔基州的共和党人米奇·麦康奈尔说：“德沃斯致力于改进我们的教育制度，好让每一个孩子都有更光明的未来。”

“教育券”说实际点就是变相的钱，只是它只能用来交学费！支持者认为此项制度给每个家庭选择的权利，也是创建了竞争机制，让每个学校都有竞争压力，从而提高教学质量。

美国Twitter网友评论：

“我完全支持新部长的改革，我在公立学校呆够了，这里充满了枪支、犯罪和毒品，择校权终于让我有几乎爬出这个鬼地方了！”

来源：美国留学那点事