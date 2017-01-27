它们是美国最漂亮的入口

美墨边境筑高墙。这个竞选时被很多人认为是开玩笑的口号，川普真付诸实施了。1月25日，他特意到国土安全部签署了行政命令，声称建墙是为了“重建法律秩序”。

川普说：“一个没有边境的国家不是一个国家。从今天开始，美国会重夺边境控制权，我们会夺回我们的边境。”

这条围墙全长3200公里，费用估计高达80亿美元。

除了围墙，美国在美墨边境和美加边境还建了许多的边境检查站。商业内幕为读者搜集了几个新近建成和即将兴建的最漂亮的美国入境口岸。

位于加拿大边境的明尼苏达州沃罗德陆路口岸入境处（Warroad Port of Entry）每年为大约157,000辆汽车、公共汽车和卡车提供入境服务，2012年建成。

和平桥（英语：Peace Bridge）是一条连接加拿大安大略省与美国纽约州的国际大桥，跨越尼亚加拉河连接东端美国的水牛城和西端加拿大的伊利堡。2007年它的边上建了一座加拿大广场。

在亚利桑那州的马里波萨入境口岸（the Mariposa Land Port of Entry）不仅仅是一个边境口岸，它的建造理念中还体现了安全与尊严。占地216,000平方英尺，于2014年竣工。

美墨边界在加州的穆列塔边境检查站（Murrieta Border Patrol Station）建于2004年，它的设计与周围的沙漠相融为一体。

连接加州圣地亚哥与墨西哥蒂华纳国际机场的跨境大桥Cross Border Xpres建于2015年。从此墨西哥和美国之间的旅行更快捷更方便。

位于美墨边境、连接加州圣迭戈市和墨西哥蒂华纳市的圣伊西德罗港口（San Ysidro Port of Entry）是世界最繁忙的陆上边境港口之一，目前正在扩建，于2019年开放。

来源：侨报网