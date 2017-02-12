安倍见川普 达成小目标 大目标尚远

川普10日在白宫与到访的日本首相安倍晋三举行会谈，双方表示将加强两国在安全领域的同盟关系并深化双边经贸联系。

在会谈后的记者会上，这两位领导人却上演了一幕幕蜜汁尴尬的戏份。

安倍发言时，滔滔不绝讲了大概10分钟，川普也不时点头赞同、报以微笑。但是，在场眼尖的媒体记者发现，不懂日语的川普根本没有戴上同声传译的耳机。后来一名白宫官员证实，川普当时的确没有戴耳机。不过，这名官员称，川普事先看了安倍的讲话稿，而且与安倍会谈时“深入讨论”了这份讲稿，“所以他知道讲话内容”。

在最后的媒体拍照时刻，据有关媒体报道，当日本记者请求两人握手，川普拉住安倍的手、靠近自己，还拍了几拍，整个过程持续了19秒。握手结束后，川普收回手，安倍“作出遗憾的面部表情”。美国“政治”网站调侃道，两人“双手紧握，像是在拔河”，“看上去这长长的19秒极为痛苦”。美国有线电视新闻网报道，记者们拍照完毕、离开椭圆形办公室后，川普对安倍说：“手挺有劲。”

从安倍遇到的这些尴尬互动，足以见得，这次访美是一场讨好之旅。

对于此次同川普的会面，日本从安倍到政府官员都可谓战战兢兢。据日媒报道，安倍在访美数天前就悄悄派副外相秋叶刚男前往华盛顿进行协调，对安倍与川普会谈的议题、会后联合记者会上的发言、共同声明的用语做提前准备，避免出现“不规则发言”。

由于此前川普的“冷淡”态度让安倍倍感心惊，为避免此次美国之行彻底泡汤，安倍行前特意针对川普的喜好送上行前大礼。日本媒体指出，安倍此次将向川普总统重视的基础设施建设投资4500亿美元，预计将创造70万人的就业机会。有分析指出，这是为了缓解川普因美国对日贸易常年赤字产生的不满，即使日本企业纷纷苦喊超出承受范围。

当然，安倍所做的远远不止这些。为建立同川普良好的私人关系，安倍行前还苦练高尔夫球。此外，安倍此次出访规格也非常高。有三个关键部长，副首相麻生太郎、外相岸田文雄和贸易部长世耕弘成，随同进行访问。

为配合此次访问，日本首相助理河井克行2016年11月便出访美国，以推进同白宫幕僚的关系构建。到了1月22日，日本国家安全保障局局长谷内正太郎应约与美国总统国安助理弗林通话，就美日同盟重要性达成一致。2月3日美国国防部长马蒂斯在访日期间同安倍进行会面就美日同盟和尖阁列岛（中国称钓鱼岛）适用于美日安保条约进行确认。

安倍如此万全的准备，潜心的拉拢，到底能不能如愿与川普建立亲密关系呢？

在一系列的往来之下，川普政府同安倍之间的关系已基本建立，但这并不意味着川普能够对安倍另眼相看。川普上任后就首先废除了TPP协定，并将此前传闻的首个会见领导人从安倍换成了英国首相特蕾莎·梅。此外，川普还直接点名批评美国与日本之间的汽车贸易“不公平”，必须协商消除贸易逆差。并在驻日美军军费问题上，多次敲打日韩，要他们多掏腰包。

分析人士认为，安倍以经济上的让步来讨好川普，换来的仅是美国对日本一贯的安全承诺。尽管双方此次秀了一把亲密，但其实一些争议问题并没有得到真正解决，今后还可能出现矛盾和摩擦。

从会谈结果看，安倍似乎达成了此访的核心目的，即吃到了一直想吃的安保定心丸，在一定程度上消除了外界对日美同盟可能生变的质疑，这被宣传为安倍此访的重大“成果”。但对于这些“成果”，部分日本媒体指出，虽然日美两国在大方向上取得了一致，但在具体问题上却并没有深入。

日本共同社评论说，在安保方面，调整日美在军事同盟中的作用将成为今后双方协商的议题。若美方要求日本多掏经费，扩大自卫队的作用，将可能引起日本国内反弹。在贸易领域，若双方开展双边机制协商，也必将产生利益冲突。如果主张“美国第一”的川普将矛头指向日本，日本将面临严峻的谈判形势。

从实际得失看，川普只不过是重申了美国对日的一贯安全承诺，而日本却在经济方面作出了让步。对此，日本国内也有不满之声。日本共产党委员长志位和夫批评说，安倍站在“日美同盟第一”的立场上追随川普，他此次访美是不正常的“朝贡之旅”。

此外，安倍极力维持日美同盟的一个重要目的是要拉美国来遏制中国。但川普在安倍访美前致信中国国家主席习近平，表示希望与中方发展建设性关系。有媒体认为，此举显然是在对中国和日本开展平衡外交。还有评论指出，美国在朝核问题上需要中国的合作，安倍想把中国塑造成日美共同敌人的计划恐怕会落空。

来源：侨报网