完美的扎克伯格，倒霉的Facebook

昨天（美国时间3月21日周三），足足五天后，小扎正式在他个人的脸书主页对 Facebook 近 5000 万用户数据被第三方软件泄漏的新闻进行回应，并接受了美国有线电视新闻网 CNN 采访，公开就此事道歉。道歉原话是：I’m really sorry that this happened（我很抱歉发生了这样的事情）。

美国时间3月17日起，多则揭露 Facebook 近 5000 万用户数据被泄漏的新闻迅速发酵。

简单说就是，Facebook 在 2013 年向第三方应用开放，一个由剑桥大学研究员 Aleksandr Kogan 创建的应用 Kogan，付费邀请用户进行测试，不过用户朋友数量必须大于185人。当时共有 27 万用户参与该测试。

但是，研究员在没有征得用户的同意下，向一家 Cambridge Analytica （剑桥分析）调查分析公司透露了用户数据。这家企业又恰好在 2016 年时受雇于美国共和党籍总统候选人特朗普竞选团队。

270000 乘以 185，接近 5000 万用户，就在毫不知情的情况下，被“定向投送”了特朗普的竞选广告。

扎克伯格立刻身处舆论漩涡，却五天后才公开电视上进行“危机公关”说明。但过去的五天里，Facebook 股价下跌超过10%，市值蒸发 500 亿美元。

要知道，小扎过去几乎只把他的 Facebook 个人主页当成自己的发声筒，几乎所有表态都发布在上面。毕竟，那里有超过1亿用户关注他，按 Facebook 20亿全球用户算，每 20 人里就有 1 人关注了扎克伯格。

这次事件也不例外，他还是把个人主页设成了“首发”。只不过，主页发声时，小扎并没有提到“道歉”（Sorry）一词。

其实，除 CNN 电视采访之外，同一天小扎还密集地接受了《纽约时报》、《连线》杂志（Wired）和科技网站 Recode 的采访。这几个媒体恰好代表了传统纸媒、电视、杂志和新媒体网站。

看完一连串采访发现，小扎在不厌其烦地解释事情经过，团队早已修补好漏洞的努力，还向不同媒体释放了不同的料：向《纽约时报》承认网络发起的“删除Facebook”运动代表了“信任危机”；向《连线》杂志表示并不是“支不支持监管”的问题，而是如何正确的监管；向 Recode 透露，Facebook 将花费数百万美元去分析数以万计的应用程序……

没错，小扎的解释看起来很不错，对媒体也照顾到了。但或许他和他的公关团队并不知道的是，愤怒的民众需要的只是一个简单的道歉，一个更及时的回应。

不过120个小时，Facebook 创始人和CEO 扎克伯格苦心建立起的完美形象，崩塌了。大家想看的不是完美，而是真实的，好比当年的那个小扎。

中二青年

当年刚刚创办 Facebook 时的小扎是什么模样？

还记得电影《社交网络》中刻画的小扎吗？那时的他人字拖、鸡窝头、每天抱着电脑在哈佛大学寝室和教学楼间 “流窜”。

可就是这样一个愣头青，竟然在大二时为了创建 Facebook 让整个学校网络系统都瘫痪了。

小扎起初只是想将学校的花名册搬到网上，建立一个哈佛大学学生之间的交流网站。没曾想后来用户越来越多，Facebook的受众群体逐渐向普通大众扩展。

当年哈佛大学校报采访他时，桀骜不驯的小扎称 Facebook 实际上只花了自己一个星期的时间就做完了。自己就是想做酷酷的东西，赚不赚钱不重要。

不仅钱对小扎不重要，连学校人家都不在乎。小扎因为违反校规操作网络系统差点被哈佛开除学籍，结果人家自己主动退学！

2004 年，Winklevoss 兄弟起诉小扎盗用他们社交网络的想法。秉持着“你的想法，比不上我的行动”的小扎，直接跟两兄弟对簿公堂，最终庭外和解赔了兄弟俩 6500 万美金。

将 Facebook 搬到硅谷后，小扎的桀骜不驯表现得更加淋漓尽致。

去见投资人金主爸爸，一般人要恭恭敬敬给对方递上一张名片。小扎直接扔一张到桌子上，名片上还大字写着：“碧池，我就是 CEO。”

不仅如此，一时意气用事的小扎为给好基友肖恩·帕克（Sean Parker）复仇，故意为难红杉资本的投资人。他先是穿睡衣故意迟到，接着列出一个PPT，上面写着：不要投资我的十大理由 。

“我们没有收益；

我们来这只是因为你让我过来瞅瞅

……”

这件事的直接后果是红杉资本直接被惹怒，没有投资 Facebook。

间接后果是 10 年后 Facebook 多花了 30 亿美金收购 Whatsapp，据说就是红杉从中作梗。而小扎也对自己当年的行为感到“十分后悔”。不过，这是后话了。

小扎当年“爱咋咋地”的性格在 Facebook 招聘新员工时也显露无疑。

YouTube 联合创始人陈士骏 2005 年时曾在 FB 做过几个月的高级工程师。当年小扎面试他时，吊儿郎当的态度让陈士骏很不爽，甚至怀疑自己眼前的这个毛头小子啥时会长大？

“我还记得每次他问问题时，他都没有听我的回答，而是在玩他的手机。我在想，‘我的天，我是不是应该离开了？’”

然而，这一切并没有阻止 Facebook 不断扩大的版图，也没能阻挡小扎成长的步伐。

社交之王

接下来的十年，是扎克伯格全面开挂的十年。

Facebook 刚诞生时，还是 MySpace 的时代。说来好玩，2005 年 MySpace 还想过收购 Facebook，当时小扎报价 7500 万美元，MySpace 嫌贵拒绝，没曾想后来再想收购时，报价已翻了 10 倍。当 MySpace 被默多克收购，却被要求盈利，导致大批用户流失。

与此同时，Facebook 却气势汹汹地席卷了每一个进入的大学校园。只需仅仅几周，就把 80% 的学生都变成 Facebook 用户，所过之处一片 Facebook 蓝。这给 MySpace 的棺材板钉上了最后一颗钉：2011 年，MySpace 被默多克以当初收购价的 6% 贱卖，至此黯然离场。

除了“攘外”，小扎也没忘了“安内”：硅谷浪子肖恩·帕克帮小扎牢牢抓住其对 Facebook 的控制权：虽然小扎只有不到30%的股份，但他手里的B系列股投票权是A系列股的10倍，他的投票权远远大于持股比例，确保日后 Facebook 不管做多大，最终都要听小扎的。今天这种 “Facebook 基本等于扎克伯格” 的情况，大概就源于此。

图自网络，版权属于原作者

当然，Facebook 的另一位灵魂人物雪莉•桑德伯格对其也有极其深远的影响。如果说没有小扎就没有 Facebook，那也可以说，没有桑德伯格就没有 Facebook 的今天。

在桑德伯格加入之前，小扎的想法还是 “只要把 Facebook 做好了，利润这种东西总会有的。” 简直单纯得可爱。不夸张地说，桑德伯格的加入改变了 Facebook 的命运：2007 年被小扎招入麾下后，她立马提出 “以盈利为导向、用广告盈利” 的模式。

在她的影响下，小扎和 Facebook 一路高歌猛进：

Facebook 相继推出了 Newsfeed、社交插件、开放图谱（Open Graph）等重量级产品。特别是开放图谱这个产品：它让你不管是不是在 Facebook 站内操作，每个动作都可以呈现到动态信息里。也就是说这个功能让 Facebook 更彻底地对你的一举一动、所有喜好，有了更深入的了解，而以后针对你投放的广告也更加精准。

事情也的确朝着桑德伯格期望的方向发展：她加入 Facebook 后仅用 4年，就帮 Facebook 的业绩足足翻了18倍！

羽翼渐丰的 Facebook 甚至敢虎口拔牙，从 Google 的广告收入抢了一杯羹！如果不是桑德伯格当时坚定提出 “靠广告挣钱”，Facebook 从社交平台到移动时代的转型不会这么 “船大也好调头”：

为了保住社交的广大江山，小扎开始合纵连横，大手笔收购 Instagram、WhatsApp、推出了Facebook Messenger。全球前五的社交 App里，Facebook 独占 4 席，小扎的王位保住了。

小扎运筹帷幄的背后，依靠的是 Facebook 超级强大的盈利能力，而把 Facebook 变成赚钱机器的正是桑德伯格。Facebook 的今天，桑德伯格有不可推卸的荣誉和责任。

除了对 Facebook 影响至深，桑德伯格对小扎的影响也无法令人忽视：桑德伯格在其自传体的励志读物《向前一步》中就曾提到，自己性格弱点之一是总想取悦他人。她刚加入 Facebook 时，小扎还就此和她特意谈过话，告诫她不要总想着取悦他人。

或许是人与人之间的影响潜移默化，敢说敢做的小扎身上后来居然也开始有桑德伯格取悦他人的影子：除了雇佣公关团队打造个人形象，为了让 Facebook 进中国，小扎还学中文、来华期间特意在天安门前跑步、教女儿学中文、甚至为了故意让媒体拍照，在桌子上放中国领导人的著作。

从干掉 MySpace 挤掉 Twitter、到与投资人周旋、到大手笔收购社交应用新秀，步步惊心地一路杀来，终于再没人能在社交领域挑战小扎地位。

10 年时间，扎克伯格真正成为了“社交之王”。

完美先生

被外界盛誉为“全球最成功的人之一”和“社交之王”时，扎克伯格尚未满30岁。

年轻人总有登高望更远的野心，扎克伯格也是如此。在物质成就毋庸置疑时，他希望自己的公众形象更上一层楼，成为“好老公”、“好爸爸”，带上“关心世界”、“连接人类”的标签，简而言之，就是一位“完美先生”（Mr. Perfect）！

为了实现这个目的，扎克伯格雇了一只至少12人的队伍专门做一件事：删除他个人 Facebook 页面的骚扰言论；另有一只精英队伍，负责管理他的公开推文和演讲，包括直接代写文稿。

人多就难免有纰漏。一位深感厌倦而离职的 Facebook 前员工爆料：他在公司的全职工作内容，就是监控扎克伯格的个人形象。比如每次扎克伯格发表了演讲，谈论到了移民、全面医保、和教育公平等问题，那么Facebook将追踪所有马克提到的话题，观察全美不同地区公众的反应——做到这份儿上真是难得，小扎可以说很用心在打造人设了。

人设毕竟和真实性情有偏差，有时候用力过猛或细节不到位，就容易引起反感。

2016年初发生了一件事。Facebook 内部留言墙上，有人拿笔划掉此前一句话 “Black Lives Matter”（黑人生命很重要），写下“All Lives Matter”（所有人生命都重要）。扎克伯格为此大发雷霆，声称此举在 Facebook 社区引发了“深深的伤害和反感”，并下令追查是谁干的。

这一闹就闹大了。无论你站哪句话，小扎反正站不住脚：言论自由必然导致言论不一。什么能说什么不能说，难道你一人说了算？此举虽然展示他“关心少数群体”的形象，但也招致“虚伪”、“独裁”的评价。

再谈小扎在印度推行的“人人免费上网”计划，他专门发文表示：此举目的在于帮用户“持续连接全世界”。然而印度人民发现：这个计划只允许他们有限度接入网络，主要是能免费使用 Facebook。大家觉得这太不开放太不平等了，于是发起了一个“救救互联网”行动，印度电信部门更是直接禁止了小扎的计划——真真是闹了个灰头土脸。

最后，小扎时不时会 po 出家庭和睦的美照，成为公众印象里的“好老公”、“好爸爸”。

此图配文标题：“5个可爱的原因告诉你：为啥小扎是个完美的家庭男人”

其实，这得益于小扎背后一支功底扎实的摄影团队。因为，该展示的展示（pose都很完美），不该展示的你怎么也拍不到。

去年，小扎在德州出庭一场知识产权官司。围堵得水泄不通的媒体，全部拍不到正脸照片。原因？一个记者写道：“我刚走近一点，一个保镖就大力把我推开，远离扎克伯格纵深 10 人的保护圈！”

小扎“完美先生”人设的打造，整体来说颇为成功—— 只要 Facebook 没摊上事。

但是过往的一些纰漏，早已积累起外界无意识的反感情绪，在这次“数据泄密事件”后集中爆发了：社交媒体上“删除 Facebook”的行动如火如荼；推特上一边倒地指责扎克伯格“毫无诚意”和“虚伪”；科技媒体大呼扎克伯格应该“辞职”……

过去那个真实的小扎，在媒体连篇累牍的正面报道、公关团队每次的深思熟虑后，变得越来越模糊，最后，只剩下 “完美” 两个字。

其实世界上本没有完美。不完美的小扎，也挺好的。

来源：硅谷密探