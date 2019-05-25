密苏里州州长Mike Parson签署禁止怀孕8周后堕胎法案

密苏里州州长Mike Parson周五签署了一项严格的反堕胎法案，禁止怀孕8周后堕胎。

据CNN报道，密苏里州州长迈克·帕森(Mike Parson)的签署，使密苏里州成为最新一个通过这类立法的州，希望最高法院的保守派法官能重新考虑罗诉韦德案(Roe v. Wade)，即1973年在美国将堕胎合法化的裁决。

“今天签署这项法案，我们向全国发出了一个强烈的信号，那就是，在密苏里州，我们代表生命，保护妇女健康，并为未出生的胎儿争取权益。”帕森在签署这项法案后发表声明说，“所有的生命都有价值，都值得保护。”

这项法律禁止在怀孕8周后堕胎，也就是在检测到心跳之后，但是在很多女性知道自己怀孕之前。

这项名为“众议院法案126”(House Bill 126)的立法包括其定义为医疗紧急情况的例外情况——例如母亲的生命面临风险或面临严重的永久性伤害的情况——但不适用于强奸或乱伦造成的怀孕。其中包括一项条款，如果罗诉韦德案被推翻，将彻底禁止堕胎。

密苏里州的美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union of Missouri)称，帕森签署这项法案是对该州医疗保健制度的“可怕打击”，并承诺“探索所有选择”，阻止该法案于8月28日生效。

密苏里州的美国公民自由联盟的立法和政策主任的萨拉·贝克(Sara Baker)在一份声明中表示：“州长帕森签署了这项法律，挑战密苏里州人的基本自主。这是违反宪法的，必须予以制止。”

投票支持该法案的共和党议员表示，该法案禁止在胎儿发育到可以感觉到疼痛的程度后堕胎。

2019-05-24 16:36 来源：侨报网