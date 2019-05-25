密苏里州州长Mike Parson签署禁止怀孕8周后堕胎法案

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Mandatory Credit: Photo by Summer Ballentine/AP/REX/Shutterstock (10247582a) Missouri Gov. Mike Parson signs one of the nation's most restrictive abortion bills, banning the procedure on or beyond eight weeks of pregnancy, in Jefferson City, Mo Abortion Missouri, Jefferson City, USA - 24 May 2019

密苏里州州长Mike Parson周五签署了一项严格的反堕胎法案，禁止怀孕8周后堕胎。

据CNN报道，密苏里州州长迈克·帕森(Mike Parson)的签署，使密苏里州成为最新一个通过这类立法的州，希望最高法院的保守派法官能重新考虑罗诉韦德案(Roe v. Wade)，即1973年在美国将堕胎合法化的裁决。

“今天签署这项法案，我们向全国发出了一个强烈的信号，那就是，在密苏里州，我们代表生命，保护妇女健康，并为未出生的胎儿争取权益。”帕森在签署这项法案后发表声明说，“所有的生命都有价值，都值得保护。”

这项法律禁止在怀孕8周后堕胎，也就是在检测到心跳之后，但是在很多女性知道自己怀孕之前。

这项名为“众议院法案126”(House Bill 126)的立法包括其定义为医疗紧急情况的例外情况——例如母亲的生命面临风险或面临严重的永久性伤害的情况——但不适用于强奸或乱伦造成的怀孕。其中包括一项条款，如果罗诉韦德案被推翻，将彻底禁止堕胎。

密苏里州的美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union of Missouri)称，帕森签署这项法案是对该州医疗保健制度的“可怕打击”，并承诺“探索所有选择”，阻止该法案于8月28日生效。

密苏里州的美国公民自由联盟的立法和政策主任的萨拉·贝克(Sara Baker)在一份声明中表示：“州长帕森签署了这项法律，挑战密苏里州人的基本自主。这是违反宪法的，必须予以制止。”

投票支持该法案的共和党议员表示，该法案禁止在胎儿发育到可以感觉到疼痛的程度后堕胎。

2019-05-24 16:36 来源：侨报网

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