密苏里州布兰森镇 “鸭子船”倾覆 17死7伤

当地时间星期四(7/19)傍晚，一艘载有31人的水陆两栖观光船（俗称鸭子船）在密苏里州西南部, 离圣路易斯大约4个小时车程的旅游胜地布兰森镇 (Branson)之泰布尔罗克湖（Table Rock Lake）中倾覆，截至星期五上午，潜水员已经找到失联的4人的尸体，死亡人数已上升到17人死亡。地方消防部门称，这是一起“大规模伤亡事故”。

综合CNN等报道，密苏里州斯通县（Stone County）警长雷德（Doug Rader）星期五早间通报称，潜水队已将找到了失联的4人的尸体，这这意味着整个搜救行动已经结束。

雷德还表示，鸭子船”的船长在事故中生还，但驾驶却不幸遇难。此外在事发时，在另外一艘船上工作的休班警长当即跳入湖中，救起了几名乘客。

目前“鸭子船”已沉入80英尺深的湖底，当局预计在星期五晚些时候可以将船只打捞上岸。 雷德表示目前判断事故原因还为时尚早。他还指出，船上有提供救生衣，但未知游客有否穿上。

密苏里州长帕森（Gov. Mike Parson）表示，目前关于此次事故的相关细节还不清楚，当地、州和联邦机构正在进行调查。“这是令人心碎的情况，许多人和家庭涉入其中，他们本来是来度假享受美好时光的，但却发生了这样的意外。”

截止星期五，仍有4名成人和3名儿童在布兰森（Branson）县的考克斯医疗中心（Cox Medical Center）接受治疗，其中2名成人伤势严重，其他人伤势较轻。

急救人员当晚7点左右赶到现场，搜救一直持续到午夜，由于光线不佳，潜水员暂停搜救返回岸上。

目前当局正在联系遇难者的家属，所以暂未公布死伤者的身份。据悉死者的年龄在1岁到70岁之间，其中一人是“鸭子船”的司机。另外7人受伤送院，在伤者中至少3人未满18岁。另有14人在事故中幸存，其中包括船长。

泰布尔罗克湖附近的布兰森（Branson）县在当地时间周四下午6点30分之前发出严重的雷雨风暴警告，大约半小时后，这艘“鸭子船”就发生倾覆。

据现场目击者拍摄的视频显示，出事“鸭子船”先是被巨浪拍打，接着发生倾斜，最后开始沉入湖中。

在另一艘“鸭子船”上的游客卡尔（Jennie Carr）拍到了当时可怕的一幕：“你可以看见风暴就在接近，那条出事的船本身就有问题，它没法开得很快，大浪整个盖过了船身。”

卡尔说，她很想帮忙，但却无能为力。“我不知道该怎么做，这太让人悲伤了，我只有有些人没办法回家了。”

国家气象局气象专家史蒂夫·林德伯格表示，当晚在布兰森机场测到的最大风速为63英里/小时，而在湖面的风力可能更强。“在开阔地没有什么可以使风力减弱。”

在附近的船长表示，当时阵风风速可能有达每小时80英里，还在湖面上掀起了大浪，许多在码头边的船隻也因为风太大被吹走。

另据CNN报道，事发船只所属公司里普利娱乐公司称，该公司是于近期才收购了这艘船。事发时，水面上还有其它船只，但随后都安全返航。

该湖上的”鸭子船”每30分钟会出发一班，成人船票是26美元，根据公司网站，“鸭子船”会在会上形式25分钟，但整个观光行程长达一个小时。

“目前我们的首要任务是帮助受这次悲惨事故影响的家庭和员工。截至目前，我们仍在协助当局继续对遇难者的搜索和救援行动，” 该公司发言人波茨（Suzanne Smagala-Potts）说。

星期五早晨，特朗普通过推文发文，向在事故中遇难的死者表示哀悼，向他们的家属表示慰问。

水陆两栖的鸭子船在全球用于观光游览，过去20年来发生过不少致命事故。

2018-07-20 11:28 来源：侨报网