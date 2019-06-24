【圣路易时报讯】自密苏里州州长Mike Parson5月24日签署了严格的密州反堕胎法案后，位于圣路易斯、密州最后也是唯一的合法堕胎诊所 – 计划生育诊所(Planned Parenthood)营业执照续签案，6月21日上午正式被拒，面临即将关闭命运。密州也将成为为1973年美国联邦法院罗诉韦德案(Roe V. Wade)承认妇女堕胎权之后，全美第一个没有堕胎的诊所。

然而，密州巡回法院法官Michael Stelzer随即发布禁令裁定，同意计划生育诊所可以，至少临时，继续营业，避免密州成为全美唯一没有堕胎诊所的州。

罗诉韦德案判例堕胎合法化给了美国妇女堕胎权，但也引起美国社会堕胎、反堕胎的分裂，争执抗争愈演愈烈，由地方到中央争执不休，尤其是在密州州长Mike Parson签署了怀孕八周后，即使包括强奸或伦理造成的怀孕也不准堕胎的严格反堕胎法案，密苏里州更是首当其冲，在圣路易斯城区和首府杰佛森市各种抗议、示威、游行不断，冲突不断升高。

正在此时，位于圣路易斯、密州唯一一家合法堕胎诊所计划生育诊所营业执照面临续签时刻，密州卫生厅以今年三月该所检查不合格为由，在6月1日首次拒绝继续发给营业执照。6月10日，法官Stelzer即给予诊所一项初步裁定，允许该诊所在密州卫生厅不发执照下继续营业，并且要求密州卫生厅于6月21日再行决定。

巨料密州卫生厅不改前议，在6月21日仍然依照原议，不再发予营业执照予这间堕胎诊所，当然法官Stelzer也不退让，在21日不到5分钟的听证会上，坚持他前所发出的裁定有效，计划生育诊所可以继续营业。

但这只是临时的作法，长久看来，计划生育诊所命运未卜。法官Stelzer表示，他将尽快再次发出书面决议，支持诊所营业。计划生育诊所也发表声明，营业执照之争是和密州当局对反堕胎法案之争。

使得这项争执更加棘手的是，计划生育诊所上周三宣布，他们将不再遵守堕胎当天要做盆腔检查，之外72小时之前也要做盆腔检查之规定，并表示这种作法「不人道」，让妇女受到额外的侵入性阴道检查，这项说法得到美国妇产科医师学会的支持。

密苏里州是全美六个州全州只有一个堕胎诊所的州，其它的五个州分别是肯他基州，密西西比州，北达可达州，南达可达州和西维吉尼亚州。

密州在2008年时还有5间堕胎诊所，但在过去十年，这些诊所无法在密州严格且持续不断变化的要求下(例如，密州是全国第一个将堕胎从医保中剔除的州，延迟堕胎手术预约时间，严格审查堕胎手术人资料，严检执行手术医生条件要求和诊所地理位置规定等)继续生存，这些堕胎诊所不是关门就是歇业，再开再关门，直到现在只剩下一家了。

位于圣路易斯的计划生育诊所系于1932年6月13日由23为致力确保生育权利斗争的先驱者签署了密苏里州孕产妇健康协会章程而创立，这些勇敢的男女人士目标是通过计划生育信息和服务，解决改善穷人孕产妇健康问题，他们以知识取代恐惧，创造强大和满足家庭妇女生育需求，至今已有近80年的历史。