密苏里植物园举行 全美最大日本节庆 Japanese Festival

劳工节一连三天 尽展日本传统历史文化艺术风采

【圣路易时报讯】全美规模最大、历史最悠久、庆祝日本传统历史文化艺术风采之圣路易密苏里植物园日本节(Japanese Festival, Missouri Botanical Garden)于9月2日至4日劳工节假期一连三天在植物园盛大举行。天时、地利、人和,三天里吸引了数万本地居民和从外州前来的游客入园欣赏,是圣路易盛夏到入秋前最吸引人的嘉年华文化庆祝活动。

密苏里植物园日本节开幕式于9月2日(周六)上午11时在日本公园内构建之舞台举行,

植物园园长Dr. Peter Wyse Jackson、日本驻芝加哥总领事伊藤(Naoki Ito, Consulate-General of Japan in Chicago)、圣路易姊妹市日本诹访( Suwa)市市长代表藤本彦(Keiichi Fujimori, 诹访国际友谊协会副会长 Vice President of the Suwa International Friendship Association) 、

密苏里州州长Eric Greitens代表Douglas Evans (密苏里国际贸易投资局)、圣路易会议旅游中心会长Kathleen Ratciffe (President at St. Louis Convention & Visitors Commission)、霍斯曼公司执行长Tim Figge (CEO of Hussman Corporation)、圣路易日本荣誉领事Stephen Knapp (Honorary Consul of Japan-St. Louis) 等贵宾出席,共同为日本节揭开序幕。

植物园园长Dr. Peter Wyse Jackson在开幕式中指出,Japanese Festival是北美最悠久、最大的日本文化节庆。自1977年开始,植物园与圣路易日本裔社区共同开始了这个多元化特有的节庆活动,丰富了密苏里植物园文化色彩。而园内占地14公顷,内有一个4公顷人工湖之全美最大的日本园Japanese Garden Seiwa-en就是在1977年建成。他感谢社区各界对日本节之支持赞助,也感谢植物园日本园工作人园的辛劳。

日本驻芝加哥总领事馆总领事伊藤表示,这是他第一次到植物园来和此间的日本人、美国人、日裔美国人一起参加庆祝传统日本文化的日本节庆。 1994年日本赠送植物园日本枫树,2012年日本再赠送植物园二十株日本樱花树,这些友谊长青的花、树在植物园日本园内蓬勃成长,象征日美友谊永固。

伊藤总领事指出,密苏里州与日本间之经贸关系持续成长,到2016年底,日本在密苏里州投资设厂的公司高达104间,5年来成长30%,密苏里与日本诹访姊妹市于1974年缔结姊妹市的友谊也超过40年之久。

1968年就在日本东京他的家乡看过圣路易红雀队比赛的伊藤总领事预祝今年红雀队能打入季后赛,赢得全场掌声。

圣路易会议旅游中心会长Kathleen Ratciffe代表圣路易热烈欢迎日本节的举行,欢迎来自日本和全美各地的游客莅临圣路易,她表示日本节展现了圣路易多元文化风采。

圣路易日本姊妹市诹访市的长代表藤本彦在台上播放诹访市市长金子由香里为日本节特别录制的一段开幕式祝贺录音带,表达了姐妹市情谊并祝日本节顺利成功。

开幕式中最受欢迎的日本清酒击酒仪式,在所有贵宾共同持木槌击酒后全场举杯庆祝,接着日本太鼓舞热闹的开始了一段近三十分钟精彩演出。

今年的日本节除了因相扑选手退休而缺少了著名的日本相扑表演外,节目多姿多彩,有开幕式前的入秋祈福游行、舞蹈、各式舞台秀、文化摊位、亲子游戏摊位、插花、折纸、冰雕、手工艺、茶道、书道、武道等,还有19个商品摊位、2个艺术展,而饮食摊位更高达12个,由园外的饮食区延伸到园内,由寿司到串烧、啤酒,是日本节游客最拥挤的展点之一。





赞助2017开幕式中的主要公司、企业有波音(Boeing) 、Nidec、 NOVUS和丰田汽车(Toyota),主要之主协办社团单位有8个,同时获得日本驻芝加哥总领馆总领事办公室之大力支持。