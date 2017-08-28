寻根之旅夏令营 美华裔青少年的中华文化认同之旅

随全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会组团参加的2017年厦门华侨大学、北京华文学院“寻根之旅”夏令营的华裔青少年，在完成所有行程后，已经陆续回到了美、加等地，但是参加夏令营感受到的中化文化震撼，至今让营员们心情难以平静，寻根之旅夏令营的经历，必将成为这些华裔青少年终身难忘的一次中华文化认同之旅。

据带团参加厦门华侨大学夏令营的焦青介绍，团员基本上来自美国，还有法国、加拿大和澳大利亚的小朋友参加，可能这些小朋友没有参加当地的中文学校，有些小朋友的中文交流程度非常有限。但是在夏令营期间，有小朋友表示，从来没有讲过这么多中文，甚至还第一次学习了中文歌曲。

来自美国洛杉矶的12岁男生Ethan，圣荷西的Andrew和来自澳大利亚悉尼的Max同龄，中文仅限于非常简单的交流。在参加厦门华侨大学夏令营期间，对安排的国画、舞龙、武术、龙舟等课程，由于是首次接触，感觉非常惊奇喜爱，更在夏令营期间，结成好友，并相约明年中国再见。

即将升入高中的洛杉矶女生Anna表示，参加夏令营让我感觉到和我的族裔传统更接近了。Ethan在谈及自己参加夏令营的收获时表示，感觉自己和祖先以及文化开始有了密切的联系。

而夏令营期间安排的当地人文和文化名胜之旅，厦门鼓浪屿、福建土楼，北京天安门、长城；剪纸、舞龙、龙舟、国画、武术课，更是令这些绝大多数是第一次参加寻根之旅夏令营的华裔青少年，为中华文化和中国山川之美所震撼。

来自洛杉矶的Kat、纽约的Katherine和来自加拿大的Tony都学习舞蹈多年，在厦门华侨大学夏令营结束的晚会上，担纲领舞，获得全场欢呼。Kat和April在夏令营的两个星期内学习了傣族舞，并在晚会上准确地跳完了全舞。

“参加夏令营，不仅令这些孩子们密集接触了中华文化，更令他们结成了有可能是一生的好朋友”北京夏令营的领队老师杜国英说，短短的两周，每天的全接触，令这些青少年结成了好友，分别时真情流露的泪水，令人感动。”

“今年中国各地的寻根之旅夏令营名额非常火爆，名额非常难拿到”，负责组团的全美中华青年联合会詹瑞娥老师表示，“从年初开始，就有家长开始询问今年寻根之旅夏令营的报名事宜。国内有些地方侨办的名额刚刚上网，就已经被抢完了，考虑到今年询问寻根之旅的家长较多，选择参加了曾经组团去过的北京和厦门两个团。名额拿到后，刚一公布，基本上在一个星期内就满额了。”

参加夏令营的营员将全部加入中国寻根之旅夏（冬）令营美国营员联谊会。营员之间仍保持联络，并寻找机会见面，将这份难忘的经历和对中华文化的喜爱延续下去。

来源：AACYF洛杉矶讯