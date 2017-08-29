小假期 Labor Day 就要来了 世界各地约7万人参加内华达州“火人节”

8月28日，内华达州黑石沙漠举行“火人节”（Burning Man Festival）与音乐节，来自世界各地大约7万人聚集在这里。“火人节”（Burning Man Festival）始于1986年，其基本宗旨是提倡社区观念、包容、创造性、时尚以及反消费主义。

火人节是由美国一个名为“Black Rock City, LLC”的组织发起的狂欢节。“火人节”一般为期8天，每年8月底至9月初在美国内华达州黑石沙漠（Black Rock Desert）举行。每年这个时间，来自世界各地的人涌入这里，所有的参与者被称作“Burner”。据悉，今年大概有7万人参加“火人节”。

Burner”们在节日中会穿着奇装异服甚至全裸，大家会围着观看一个10几米高的木制雕像燃烧，以此庆祝节日。在节日里，人们用各种激进疯狂的艺术、音乐甚至肉体形式来表达自我。在“火人节”，参与者会穿各种服装来表达自我。

往前相关报道：

小编的朋友前些日子去了位于美国内华达州黑石沙漠（Black Rock Desert）的“火人节”（Burning Man Festival）。他拍了很多照片，关于这次活动。身为艺术生的小编觉得很震撼，软磨硬泡要了照片和让他写篇感想文章。。。。。。可是都到了十月份了，他还是不写（小编也是第一次催别人的稿子 ，暗爽，呵呵）。没有办法，只能先放些图片， 让大家一睹为快。（也请大家能够积极留言，让小编朋友能好好看看，给个无形的压力。）

（敲着闭着眼 ，拿着饮料，袒露小肉肉，不拘小节躺在床上的样。美啊，江山美人不过如此呀）

释放自我

“火人节”上，人们完全远离原来生活的世界，在这里寻找一片完全属于自己的8天伊甸园。没有人询问过去，没有人打扰未来，人们可以在这里完全释放自我，实现人们平日生活中的梦想。比如寄一封写给天堂的信， 诉说衷肠，然后付之一炬。

“火人节”（Burning Man Festival）始于1986年，其基本宗旨是提倡社区观念、包容、创造性、时尚以及反消费主义。火人节是由美国一个名为“Black Rock City, LLC”的组织发起的反传统狂欢节。

夜晚狂欢

夜晚是“火人节”的黄金时光。在“黑岩城”的中心营地会举行一些大型的派对和狂欢，让人们燃烧激情。[6]

瞬间幻灭

黑岩城是一个临时之城，它因活动开始而生，因活动结束而消失。于是，当活动结束时，黑岩城也人间蒸发，不留痕迹地恢复成荒无人烟的沙漠。8天在这里发生的一切都将随风而逝，化成人们脑海里鲜活的回忆。

“火人节”一共为期8天，每年8月底至9月初在美国内华达州黑石沙漠（Black Rock Desert）举行。每年9月的第一个星期一是美国的劳动节，也是火人节的开始。每年这个时间，来自世界各地的人涌入这里，所有的参与者被称作Burner。在沙漠中唯一售卖的是冰和咖啡，除此之外没有任何商业行为，所有生活用品必须自带。“Burner”们在节日中会穿着奇装异服甚至全裸，大家会围着观看一个10几米高的木制男雕像燃烧，以此庆祝节日。当地时间2016年8月28日，“火人节”拉开了序幕。成千上万的狂欢者赶赴美国内华达州的沙漠进行为期8天的艺术创造和另类生活。

另类纸醉金迷，天天喝威士忌。

特色活动

燃烧的人：在节日里，人们用各种激进疯狂的艺术、音乐甚至肉体形式来表达自我。2010年参加的人数是历届最多的，达到了近5万人。

通过衣着表达自我：参加者称“火人节”是一种团体行为试验，也是一种激进的自我表达方式。

燃烧的新娘：阿尔贝托和维拉的婚礼选择在今年的“火人节”举办。

鱼儿也需要一辆自行车：旧金山雕刻家马歇尔骑着自己的“杰作”在节日里四处游逛。

在卡车上撒撒气：“火人节”上有些艺术装置确实是人间少有。

感受忧郁的蓝色：并不是每个人都喜欢远离人群，但都是喜欢往人多的地方凑。

能在短短的时间建设完成，真是赞。

考验生存

“火人节”的阵地不是山清水秀之所，而是寸草不生之地——黑岩沙漠，这里有着107华氏度（约合41.6℃）的高温，以及变化无常的天气。在几乎没有任何外部供给的情况下，想要在这里生活8天，绝对是一次体能、智慧的考验。

发挥创意

在黑岩城里，人们可以带任意想要带的东西进来，创建栖居之所、制作雕塑、 夜晚仪式：燃烧大型木制人偶 进行艺术展示等。来自世界各地的朋友们展示了精彩纷呈的智慧和创意，因此，如果看到了一个蛋壳棚帐、一间由光线搭建的房子，或者一辆鱼翅状的汽车，请不要惊讶。人们也可以在自身大做文章，奇装异服、古怪行为，在这里都是可以接受的。因此，也有人把它看作一次大型的行为、雕塑、建筑艺术的聚会。

小编想起了后羿射日，可能他更想射个月亮，让嫦娥离开那冰冷之地，回到他的怀抱。

八天寿命

自世界各地的Burner每年同一时间在这个寸草不生的荒漠里凭空兴建起一个只有8天的寿命“城市“，城市内唯一提供的设施是厕所，唯一售卖的物品只有2样：冰和咖啡。其他任何生活用品均须自带。8天过后，“居民”离开，且 “leave no trace”， 所有垃圾自己打包带走，片甲不留，城市人间蒸发，又恢复成荒无人烟的沙漠。

快去穿上各种奇装异服，以激进的方式“表现自己”。做你自己去吧，让你的灵魂去燃烧！！！！

图片来源：曹嵩

部分文字来演：百度

美国沙漠火人节—我眼中那希望又现实的乌托邦国度（1）

听说，这座庙的作用很大，这座庙在头七天的时候人们会写关于对自己很重要的已故的人的卡片，在最后一天，这座寺庙便会被付之一炬。于我而言这是送往天堂的信件，我想很多人应该都邮寄了自己通往天堂的信件，那是一点信仰，一点承载和一份寄托吧。

讲述至此，仿佛重走了一次那八天，上面谈论了很多感想，见闻，现在要真正的谈一谈人间烟火的问题。

几日以来到处蹭吃蹭喝，我和几个同出身北京的朋友，金与心金老师，曾老师， 实在吃不惯西餐了，就跑到对面台湾妈祖营地里，带着调味料，借他们的米，做了一次老干妈炒米饭，便留下了这张珍贵的照片。BUT，分享是火人节的主题，我们做了很多，分享了很多给大家，才发现自己的技能指数直线攀升，不但要听得懂各种理论与思想，更要懂得生存的技巧，这就是通往成功之路的秘密，首先要做的就是打破知识的壁垒，让自己做一个全能儿。

虽然，有些人已经不记得名字，虽然只有照片作为最终的记忆。但是这种快乐和收获也就凝聚在了那里。

人间烟火篇第二幕，还有这个住宿的地方，我很满意，在大沙漠中，这样的住宿条件属于上等，其实有的时候我们真的应该返璞归真，卸下自己的包袱，用真挚的心亲吻大地，那么蜕变就在悄悄发生。

【关于火人节】

有的人这样总结过火人节，我觉得很贴切

燃烧的人：在节日里，人们用各种激进疯狂的艺术、音乐甚至肉体形式来表达自我。

通过衣着表达自我：参加者称“火人节”是一种团体行为试验，也是一种激进的自我表达方式。

说那么多，其实就几个字“燃烧”“燥起来”

其实，自己也做了下功课，这里虽然有着嬉皮士的音乐，但是是我听不懂，但这不妨碍我体会这里的精神要旨，就像一个人虽然听不懂佛经，但是佛经在念起的那一刻早已经深入心灵。

其次，火人节是自己对自己的一次生存体验，像乞丐一样去“要饭”，其实也是有着生存技巧的，在黑岩沙漠这样寸草不生的地方，我和同伴顶着107华氏度（约合41.6℃）的高温，以及变化无常的天气。在几乎没有任何外部供给的情况下，在这里生活8天，绝对是一次体能、智慧的考验。但我欣然接受，因为这是对一个强者的考验，也是对一个人综合能力的体现，所以，将自己就这样的仍在这里，下手狠一点也未尝不了。

再次，你可以在这里过得昏天暗地，不用花钱，不用预约，可以看到形形色色的人把自己喜欢的东西带进来，创建栖居之所、制作雕塑、如果看到了一个蛋壳棚帐、一间由光线搭建的房子，或者一辆鱼翅状的汽车，请不要惊讶。人们也可以在自身大做文章，奇装异服、古怪行为，在这里都是可以接受的。因此，也有人把它看作一次大型的行为、雕塑、建筑艺术的聚会。

然后，这里是一个可以放纵的地方，没有不可能，只看你敢不敢做。正如我前面所说，人有多面，打开自己的张力才是迸发。

举个例子，听曾经有一位中国小伙跑到火人节上见姑娘就问我可以抓你的胸拍一张照片吗…最后，他不仅没被抓进精神病院，还在火人节第6天就轻松抓到100只…果然是一个一切皆有可能的地方。除此之外，火人节也是一个解放身体、释放天性的地方，穿得太多都不好意思出帐篷，所以，看看我穿着的画风，比本上都是比较少的。

最后，这里没有了时间上的限制；这里只有八天时间的寿命，然后瞬间幻灭所有垃圾自己打包带走，片甲不留，城市人间蒸发，又恢复成荒无人烟的沙……

最后焚烧的场景，这是经典的一幕

当一切成为灰烬，明早的这里将会人去楼空，但我相信，有过体验的人，绝对是头脑与心灵都已经装载了无尽的营养。

【tips】

因为参加过，作为过来人，敲打键盘的时候，突然想到，应该给后来人留下点什么

第一，如果开车来这里，应该检查好自己的油箱是不是满的，车辆状态是不是良好。还要一张纸板地图，不能完全依赖手机导航，因为有会有很长一段路程你的手机不在服务区，所以自力更生的能力从进入到这里的时候就已经开启。

第二，这里昼夜温差比较大，因为帐篷内白天温度会很高，半夜又会很冷，让自己有一个健康的体魄很重要。

第三，一定要准备好各种必备的生活用品，因为那里什么也不卖，除了咖啡与冰。

第四，一定要带上足够的食物，特别是水！因为气温很高，水分补充不足容易脱水。同时要对食物作好战略规划，既不能很快就都吃完，也不能最后剩下，因为必须都带走。

最后，.在这里没有垃圾桶。你需要打包带走你带来的一切东西，包括垃圾和脏水！

【HAPPY ENDING】

我相信这个结局，也享受这段时光

更加喜欢这个主题

我想，这是个HAPPY ENDING，也是另一个起点。