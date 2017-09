小心被警察叔叔带走，这些美国拍照禁忌千万别触碰！（​美国旅游、移民、留学16个生活禁忌）

在全世界很多国家都会有自己的摄影禁忌。比如孩子不能拍、警察不能拍,标志性的建筑不能拍、博物馆里也不能拍等等!走四方旅游顾问Usitrip.com提醒大家,在注重隐私权的美国旅游,公共场合拍照也得非常留心!

如果越界,轻则被人白眼,让人觉得外来游客没有礼貌;重则触犯法律,要知道,美国街头因为拍错照被警察叔叔带走的事件,每天都在发生。(当然,美国警察也有充满温情的一面!图片来源:Moqo)

走四方旅游顾问Usitrip.com特别提醒:在美国旅游期间,特别是一些著名景点,如果有人主动提出帮你们合影拍照,要特别小心!!!这些人在拍完后会提出收取一定费用!

所以,大家还是多多利用自拍神器!不求于人,想拍就拍!

另外,在好莱坞星光大道热闹非凡的大街,既有艺人表演,也有人扮成著名电影明星的形象与你合影,但也是收费的。在此,欢迎大家访问美国走四方旅游网 http://t.cn/R0Hducg 了解更多美国旅游的最新资讯、限时特惠的旅游行程等。

拍警察

在美国,拍摄执勤中的警察其实是合法的。原则上 ,你也有权在互联网上发布警察的照片。不过,警务人员也是拥有隐私权和个人肖像权。他们和普通民众一样,有权利禁止你给他们拍照。

要注意的是,拍摄案发事件、军事设施等涉及敏感的图片,或者在某些司法管辖领域录音,是有可能违反公共安全和法律法规的。

拍美国海关

过海关时通常都是不能使用手机,也会有标示告诉你禁止拍照摄像。

如果拿着手机乱晃乱拍,可能会被警察扣留手机,更甚者就直接拔枪警告了。

拍小孩

在美国小孩绝对是重点保护对象,在国内很多关于小孩的平常的行为在美国都会成为禁忌,擅自拍儿童都是违法的。

拍行人

如何在公共场合要拍别人,也是需要经过他人的同意,否则会认为是在侵犯他人。

拍敏感建筑

在联邦调查局、政府机构(比如美国车辆管理局DMV)、军事基地这些敏感地区拍照,还是要谨慎,条条框框的各种要求或禁止都要提前了解,免得引起不必要的麻烦。

比如,在白宫内拍照时不能使用可换镜头相机和摄像机,仅允许使用手机和镜头长度不超过3英寸(7.62厘米)的固定镜头相机,自拍杆也是明令禁止的。所以在特定场合,想拍照还是得仔细留心拍摄要求,以免触犯红线。

拍博物馆

在博物馆以及图书馆也通常会禁止拍照,比如美国国会图书馆主阅览室,那是绝对禁止拍照的私密景点;不过也会有部分场地开放给游客拍照,但拍照时不可以使用闪光灯。

在其他场所打算拍照前先确定是否允许拍照、是否允许使用闪光灯,拿不准就问一下工作人员。

拍Show场

在纽约百老汇各剧院看演出,或者是LASVEGAS看SHOW,演出开始后,绝对不能拍照,涉及版权问题;

如果你执意偷拍,那么安保人员在几次提醒后是可以把你赶出去的;如果你真想拍照,就在演出前后,他们一般都是非常欢迎你在这时候和他们合影的。

拍赌场

拉斯维加斯每个酒店的赌场,都只可以拍远景,不可拍近景,更不可拍赌桌特写,就算是把照相机放在赌桌上也不行。

毕竟涉及客人们的隐私权,被记录下下注的画面还可能引起个人财产的安全问题,所以最好就别带相机进赌场了。

拍餐厅

不要觉得夸张,美国一些注重用餐环境的高档餐厅,已经开始禁止顾客使用闪光灯拍照,还有一些甚至直接禁止使用智能手机。

在纽约的Momofuku Ko餐厅,一名顾客就因为在开放厨房中用手机拍照并请出餐厅。

图片来源:Maison Premiere

餐厅会禁止拍照,还是因为怕影响到周围顾客的用餐。不论如何,我们在拍照时都应该注意维护现场环境和避免打扰别人。

拍民宅

在美国街头随意走走,会看到不少十分精致的,带着花园的民宅小洋房,如果你忍不住想拍照,在征得主人同意的前提下,才可以拍,否则不能拍!

因为,这是十分侵犯隐私的,他们会怀疑你用带着门牌号的照片作为商业用途,甚至可能怀疑你是来踩点的…更不可擅自踏入门前花园去拍照,否则主人发现可能会直接举枪!如果被主人和善的人,可能是尴尬的微笑,遇到特别介意的就会报警。

拍同性恋还有露宿街头的流浪汉

图片来源:The L Word Showtime

在美国旅游,遇到同性恋、流浪汉会比较多,但是记住千万不要向他们投去一样的目光,也不要拍他们。如果被当事人感觉被侵犯,有可能会做出过激的举动伤害到你!

在美国旅游、移民、留学16个生活禁忌:

1、不可以用unlimited地铁卡帮别人刷卡、更不能以此收别人钱;但是可以用“次卡”帮助别人,也可以收钱(一次最多只能帮4个人刷卡);不能帮没有刷卡的人开应急门。

2、在公交车和地铁上不可以抽烟、吐痰、用speaker播放音乐或广播;(有些人尽管插着耳机,别人还是能听到他在听什么,不过与用speaker有区别,人家毕竟戴耳机了)。

3、在公交车和地铁上不能把脚放在椅子上,尤其不能一个人占好几个座位,可以暂时把东西放在旁边的座位上,但是有人需要座位时,必须拿开;(不过夜间地铁上,经常有乞丐一人睡好几个椅子,同情一下吧;人们一般都把东西放在地上,不占用座位)。

4、在公交车、地铁等封闭狭小的公共区域,不可以在小孩面前说脏话,不论自己小孩还是别人小孩。

5、公共场所给小孩、孕妇、老人、残疾人、抱小孩的人以及肥胖者让座,不过给残疾人,肥胖者或老人让座的时候不要直接招呼人家坐下,自己站起来走开就行了,维护别人的尊严;(有的老人不希望别人认为自己老了;和国内不同的是,这里是大人给小孩让座,不是小孩给大人让座)。

6、行人永远拥有最高路权,只要是绿灯,行人过马路时,其他车辆必须避让行人;(全美国应该都是这样的规则,有些州的规定很严格,纽约的行人还能闯红灯,车辆一样要避让,不过为了自己的安全,还是“绿灯行,红灯停”)。

7、一旦校车出示“stop”,附近所有车辆要停下来避让学生,包括警车。

8、在商店、银行等公共场所排队时,与第一个人要相隔1米以上的距离,与人保持一定的个人空间,(有时候甚至会相隔2米以上,这一点大家都自觉做得很好)。

9、购物后30天内,保留好收据和原始包装可随意退货、换货(个别电子产品例外,一般是14天以内可退换;全美国都适用这一条,所以不怕买错东西)。

10、有些城市是不可以在街上饮用含酒精的饮料,包括啤酒;(在时代广场见警察会抽查一个人手里的星巴克杯子,看是不是在饮用含酒精的饮料)。

11、遇上警察盘问,要完全服从警察,尤其是双手要老实,不能乱动,否则被一枪崩了都没理;如果确实委屈,先听从警察的处理,之后有申诉的机会;如果开车的时候被警察扑车,一定要慢慢把车停在路边,坐在车里不要动,也不要像在中国一样马上下车,不然警察会马上掏枪对准你,因为你的行为在他们看来是企图袭警。

12、在纽约,大都会博物馆的成人门票是$20,不过可以选择自愿捐赠(donate),额度随意,建议$5,不过穷学生一般就donate$1,一样拿到门票。

13、户外气温达到50华氏度(约10摄氏度)以下时,房东必须打开暖气,否则违法;冬天室内温度要保持至少72华氏度(约28摄氏度),否则房东也是违法。

14、买抗生素类药品需要医生处方,哪怕是在我们看来很平常的阿莫西林;(美国人服用抗生素非常谨慎,说乱用的话,产生抗药性,以后真需要的时候,弄不好都没抗生素可用了)。

15、购买酒精类饮料需出示ID(驾驶执照,护照等),21岁以上才可饮用酒类;(全美国应该都是这样规定的),所以刚来美国的新生们,除了办好学校的一系列事项,紧接着就要赶紧办一张ID,不要拿着护照满处跑,不小心弄丢了会很麻烦的。

16、看电影时一定要关闭手机铃声,电影开始之前会有提示” “Please don’t spoil the movie by adding your own soundtrack”,在这句话之前一般是一段小孩的哭声;(看了很多电影,从来没听到中途手机铃响)。

来源:北美省钱快报