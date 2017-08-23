就业数据创历史新高，但美国找工作的现实是……

事实上，在大幅增加空缺职位的数据之外，却同时显示出另外一组数据：6月的雇佣人数从5月的546 万下降至536 万，降幅约为为3.7%，表明一些职位空缺找不到合适工人填补。据美国之声报道，今年7月时，美国全国企业经济学家协会的调查主管艾米莉·柯林斯基在一份声明中说：“略多于三分之一的成员企业报告，他们公司在招聘员工时经历了一些困难。” 6月的平均时薪令人失望地增长不到0.2%，如果企业不提高员工薪资水平，将有更多资深员工跳槽或转行，而初级员工也更难招到。

另外一些专业分析师也持类似观点：据侨报报道，三菱日联金融集团(MUFG) 驻纽约首席分析师Chris Rupkey 表示，企业招聘不到能做事或者培训后能做事的工人，这对经济增长来说是颗定时炸弹。职位空缺与雇佣人数之间的缺口，表明的技能不匹配问题，在全美独立企业联盟(NFIB) 8月的一份报告中也得到了证实。该报告显示，7月空缺职位升至16年以来的高位，小型企业普遍反应，技能缺乏是造成职位空缺的主要原因，也有企业将此归咎于求职者的“不合理”薪资预期和工作态度等。

当川普一再使用各种限制非法移民和合法移民的政策，试图让工作回到美国人手上的时候，讽刺的是，越来越的美国人主动辞职，离开原来的岗位，尤其是被川普视为“核心”的制造业。去年12月川普曾在这家工厂发布演说，要将更多制造业职位带回美国，然而今年这里很多人已经离职。蓝领工人们因为低薪或技术淘汰纷纷离职和转行，这和犹他州劳工部门的一份报告得出的结论不谋而合。建筑行业的劳工短缺问题更棘手，不仅导致了行业的劳动力成本上涨，房屋建筑时间拉长，也让美国人的购房成本更高。