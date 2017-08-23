就业数据创历史新高，但美国找工作的现实是……

与此同时，劳工部8月8日发布的另一个最新数据也显示，6月全美职位空缺从5月的566.6万增至620 万，再创历史新高。6月职位空缺增加最多的是服务业，服务业职位空缺增加了17.9万，教育卫生服务业增加了12.3万，建筑业增加了6.2万，制造业增加了3.8万。
以上几组数据似乎都在表明，美国当下的就业状况令人乐观，找工作貌似会比之前容易一些。对于即将来临美国秋季招聘，我们中国留学生和华人是否就应该感觉到轻松一些了呢？
另外一些专业分析师也持类似观点：据侨报报道，三菱日联金融集团(MUFG) 驻纽约首席分析师Chris Rupkey 表示，企业招聘不到能做事或者培训后能做事的工人，这对经济增长来说是颗定时炸弹。职位空缺与雇佣人数之间的缺口，表明的技能不匹配问题，在全美独立企业联盟(NFIB) 8月的一份报告中也得到了证实。该报告显示，7月空缺职位升至16年以来的高位，小型企业普遍反应，技能缺乏是造成职位空缺的主要原因，也有企业将此归咎于求职者的“不合理”薪资预期和工作态度等。
当川普一再使用各种限制非法移民和合法移民的政策，试图让工作回到美国人手上的时候，讽刺的是，越来越的美国人主动辞职，离开原来的岗位，尤其是被川普视为“核心”的制造业。去年12月川普曾在这家工厂发布演说，要将更多制造业职位带回美国，然而今年这里很多人已经离职。蓝领工人们因为低薪或技术淘汰纷纷离职和转行，这和犹他州劳工部门的一份报告得出的结论不谋而合。建筑行业的劳工短缺问题更棘手，不仅导致了行业的劳动力成本上涨，房屋建筑时间拉长，也让美国人的购房成本更高。
除了签证的限制之外，高学历求职者在高收入行业的求职难度也在渐渐上升。彭博一篇文章曾讲述了硅谷的40岁危机，尽管美国劳动人口的年龄中位数是42岁，但是苹果的雇员年龄中位数只有31岁，谷歌和特斯拉是30岁，Facebook和LinkedIn只有29岁。
来源：小妞美国法律咨询