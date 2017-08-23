就业数据创历史新高，但美国找工作的现实是……

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申请失业补贴人数创新低，职位空缺数创新高

劳工部上周四在周报《UNEMPLOYMENT INSURANCE WEEKLY CLAIMS》里宣布，经季节因素调整，上周美国申请失业补贴的人数为23.2万，不但比此前一周大幅减少了1.2万人，而且达到6个月来的最低点——仅次于今年2月最后一周的44年来历史最低点22.7万人。劳工部同时指出，申请失业补贴人数可以反映出就业市场的强弱：30万是分界线，低于30万显示就业市场强劲，反之则显示就业市场不好。全美申请失业补贴的数据已经连续128个星期居于30万之下，就业市场强劲势头明显。

与此同时，劳工部8月8日发布的另一个最新数据也显示，6月全美职位空缺从5月的566.6万增至620 万，再创历史新高。6月职位空缺增加最多的是服务业，服务业职位空缺增加了17.9万，教育卫生服务业增加了12.3万，建筑业增加了6.2万，制造业增加了3.8万。

以上几组数据似乎都在表明，美国当下的就业状况令人乐观，找工作貌似会比之前容易一些。对于即将来临美国秋季招聘，我们中国留学生和华人是否就应该感觉到轻松一些了呢？

2.
低薪、低学历工作大量招不到人
事实上，在大幅增加空缺职位的数据之外，却同时显示出另外一组数据：6月的雇佣人数从5月的546 万下降至536 万，降幅约为为3.7%，表明一些职位空缺找不到合适工人填补。据美国之声报道，今年7月时，美国全国企业经济学家协会的调查主管艾米莉·柯林斯基在一份声明中说：“略多于三分之一的成员企业报告，他们公司在招聘员工时经历了一些困难。” 6月的平均时薪令人失望地增长不到0.2%，如果企业不提高员工薪资水平，将有更多资深员工跳槽或转行，而初级员工也更难招到。

另外一些专业分析师也持类似观点：据侨报报道，三菱日联金融集团(MUFG) 驻纽约首席分析师Chris Rupkey 表示，企业招聘不到能做事或者培训后能做事的工人，这对经济增长来说是颗定时炸弹。职位空缺与雇佣人数之间的缺口，表明的技能不匹配问题，在全美独立企业联盟(NFIB) 8月的一份报告中也得到了证实。该报告显示，7月空缺职位升至16年以来的高位，小型企业普遍反应，技能缺乏是造成职位空缺的主要原因，也有企业将此归咎于求职者的“不合理”薪资预期和工作态度等。

当川普一再使用各种限制非法移民和合法移民的政策，试图让工作回到美国人手上的时候，讽刺的是，越来越的美国人主动辞职，离开原来的岗位，尤其是被川普视为“核心”的制造业。去年12月川普曾在这家工厂发布演说，要将更多制造业职位带回美国，然而今年这里很多人已经离职。蓝领工人们因为低薪或技术淘汰纷纷离职和转行，这和犹他州劳工部门的一份报告得出的结论不谋而合。建筑行业的劳工短缺问题更棘手，不仅导致了行业的劳动力成本上涨，房屋建筑时间拉长，也让美国人的购房成本更高。

一直依赖于墨西哥等国廉价劳动力的服务业和农业，因为大量工人不得不回国，也出现用人荒，比如加州圣巴巴拉县连续6年因为找不到足够人手，而不得不看着作物烂在地里。自去年10月开始的2017 财年前7个月中，美国共发出超过16万张临时工签证，多数都发给了前来美国采摘收割葡萄、草莓、烟草和其他作物的墨西哥临时工，但这只是杯水车薪。
3.
年轻人挣钱更少，高薪求职更难
今年年初，Young Invincibles发布了《美国年轻人财务稳健报告》，把美国25岁~34岁的千禧一代，跟“婴儿潮一代”（1955~1954年出生）在同年龄段的收入做了个对比，结果发现：千禧一代比婴儿潮一代穷的不是一点半点！2013年，千禧一代40581美元的平均年薪比婴儿潮一代在1989年的平均年薪少了20%，如果把千禧一代的房子、汽车、存款、理财等个人财产加起来，29530美元的平均值更是比婴儿潮一代少了52%。 21-30岁的年轻劳动人口就业率更是比15年前少了10%，只有72%。而且这72%的人中，有22%是连着一整年都没工作！不工作没有钱，70%不工作的低技能年轻人跟父母住，这一数字在2000年只有 49％。

（图片来源于好奇心研究所，版权属于原作者）
由于普通工作收入低、职业发展前景不好，加上大学学费的年年暴涨，对于获得大学学历（及以上）的美国求职者，近几年也扎堆几个热门的专业和行业：比如计算机。但是，一再收紧的H-1B工作签证政策，却令不少中国留学生遗憾止步，甚至是在计算机行业“风光无限”印度人也越来越多选择回国发展。美国移民局的数据显示，今年H-1B的印度申请者7年来首次减少，计算机及相关专业的印度申请者人数也出现了4年来的首次下降。在Indeed 网站上，需要签证支持的求职者对软件工程师岗位的兴趣是平均值的16倍，对程序员和数据分析岗位的兴趣分别是平均值的14倍和13倍。

除了签证的限制之外，高学历求职者在高收入行业的求职难度也在渐渐上升。彭博一篇文章曾讲述了硅谷的40岁危机，尽管美国劳动人口的年龄中位数是42岁，但是苹果的雇员年龄中位数只有31岁，谷歌和特斯拉是30岁，Facebook和LinkedIn只有29岁。

（图片来源于mcmore，版权属于原作者）
许多科技公司在发布新职位的时候都会强调只招聘应届生，经过这一条件筛选，进入候选人名单的大多都是20出头的年轻人。因为年轻员工就意味着对于薪水要求更低、拥有更高可塑性且时间安排更灵活（愿意一直加班）。苹果公司与Facebook已经开始为女性员工提供冷冻卵子的福利，这样他们的女员工就可以将20多岁到30多岁的大好青春都奉献给公司，推迟自己当母亲的年纪。分析以上几方面数据，当下尽管美国当下总体就业率在提高，但主要分布于制造业、建筑业、服务业等低工资、低技能的行业，真正适合我们中国留学生的高科技行业，就业形势并不乐观。如何让自己更具竞争力、如何在新的招聘季来临时做得更好，是每一个期待在美国找到工作机会的人，都必须认真对待的问题。

来源：小妞美国法律咨询

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