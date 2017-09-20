展现精彩 首届全美华裔青年领袖峰会在洛杉矶举办

由华人会、全美中华青年联合会、南加州大学中国研究生学生会联合主办的首届全美华裔青年领袖峰会9月18日在洛杉矶举办。峰会的主题为“展现精彩–创新带动发展”，在探讨华裔青年的生活、学科选择、职业发展、创新创业等方面的同时，侧重就华裔青年未来在社会中的定位、以及华裔青年为华裔族群利益应尽的责任。

百人会创会理事、全美华裔参政先锋陈李婉若，南加州大学东亚语言和文化系教授黄南松，华人会董事长杨洲等应邀发表了主题演讲。全美中华青年联合会会长任向东主持当天的会议。



左起： 刘伟洪、高嘉辰、陈李婉若、方韬、张旭东

陈李婉若首先从接到纽约大学的邀请谈起，纽约大学（NYU）大学即将举办一个以社会工作者为主题的大型学术论坛，全美最具影响力的相关学者和专家都将会参加，其中邀请了两位华裔演讲者，东岸是王培、西岸则是陈李婉若，大会指定给陈李婉若的议题是关注中国留学生对社工服务的需求和对策。

陈李婉若表示，从这以点可以感受到，中国留学生的议题在主流社会从对这个群体表面的观感、已经开始关注到更多的社会层面了。作为一个正在迅速增长的华人青年族群，华裔社区和华人青年社团也应该逐步开始思考，如何提升华裔青年的影响力？如何为华裔族群在美国的未来发展，具备强烈的责任感和使命感。

陈李婉若表示，这次峰会是她这么多年来知道的第一个华裔青年领袖峰会，必将载入美国华人社区发展的史册之中。



黄南松教授（中）

黄南松教授在阐述自己的学习和工作经历中，提出要敢于突破自己、在安逸的工作和生活中，不要停止对未来各种可能性的尝试。黄南松教授在中国知名学府毕业，毕业后进入令人羡慕的政府部门工作，在具有稳定和条件优渥的工作时，萌生了继续求学的想法，经过长考后辞职。开始了人生中另一轮的求学之路，在哈佛大学毕业后留校任教，在哈佛工作期间曾两次获得年度杰出教授称号，后被南加州大学诚邀来洛杉矶任教。黄教授讲述的面对个人经历中不停的角色和地域变化挑战的心路历程，带给青年强烈的共鸣。



左起： 黄红英、陈李婉若、杨洲、林刚

华人会董事长杨洲表示，华裔青年代表着全球华人社区的未来，青年领袖的优秀素质和责任感，必将成为明日的栋梁。但是在成长过程中，特别需要社会各界的实质关心和支持。同时，面对时代的发展，突破传统、创新发展是必然趋势。他表示，华人会将一如既往的为全球华裔青年的成长提供必要的支持，展现对华裔青年社区成长的使命感。



朱冰峰（左）

全美中华青年联合会理事长朱冰峰介绍，作为全美第一个由新移民发起和组织的华裔青年社团，在经历了15年的发展后，日益感受到华裔青年族群中专业选择的多元化变化、新生代人口比例的快速增长、越来越多的华裔新生代在各行业开始展露头角。而近年来、创新创业的发展势头更是迅猛。同时也注意到，从事公益事业的华裔青年，为华人社区树立了相当清新和正面的价值观。全美中华青年联合会主办的全美华裔优秀青年创业者评选，更是获得了社会极为广泛的关注。 获奖者们则展现出了华裔青年一代特有的精彩。

南加州大学现有四千多名中国研究生，南加大中国研究生学生会主席高嘉辰表示、现在的中国同学有别于早期的华人学生集中在理工、生物、医药等专业，现在可以说是各个专业，影视、艺术、教育、社工、养老等专业都有中国学生。他本人就是养老专业的研究生，目前刚刚创立了一家初创公司，从事与养老相关的行业。



左起： 任向东、连润雄、杜天、邓杨



左起：刘伟洪、张旭东、杜天、方韬、陈都、高嘉辰、黄南松

全美华裔30位30岁以下创业者获奖者杜天、邓杨、连润雄、陈都则介绍了自己的创业经历。杜天开发了面对留学生服务平台对接的互联帮；以自己奖学金设立的“只为你进步”基金会的邓杨；开发帮助用户从网购中退还降价差价APP的连润雄；从自己兴趣爱好为起点、创立自己美容美发品牌的陈都，他们个人创业经历受到青年朋友的追捧，更为难得的是他们分享的创业心得和经验对青年朋友更具实用价值。

资深媒体人黄红英则向青年朋友介绍，如何通过媒体有效传播中华传统文化、以相同的话语体系，阐述华人诉求和目标，并将自己的理念传递出去。

曾经赴非洲肯尼亚从事义工服务一年后再重返校园的南加大学生张旭东；已经自己在洛杉矶开设律师事务所、又重返校园继续深造的刘伟洪；曾经在中国大学毕业后，参加公务员考试获得全省前两名，但是为了挑战自己、出国留学南加大的方韬。他们的经历虽然相对简单，但是从简洁介绍中展现的优秀品质，非常令人期待他们的未来。

美国华人公共外交促进会、美国华人青年商会、北美深圳青年联合总会、美国寻根之旅夏（冬）令营营员联谊会，留学生服务中心、英文版《洛杉矶邮报》等共同参与了峰会的组织。

来源：AACYF洛杉矶