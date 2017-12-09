山火猛 特朗普宣布加州紧急状态

延烧多日的南加州山火在星期五继续蔓延，6场山火的过火总面积已经达到14万1000千英亩，23万民众紧急撤离，目前已有一人被证实在此次山火中遇难。

在加州州长布朗的要求下，美国总统特朗普星期五宣布，全加州进入“紧急状态”，并指示联邦力量为加州提供必要支援。这也是特朗普3个月内第二次宣布加州进入“紧急状态”。

灾情

6场山火延烧 23万民众紧急撤离

南加州山火6场山火的过火总面积已经达到14万1000千英亩，23万民众紧急撤离，目前已有一人被证实在此次山火中遇难。

综合媒体报道，据加州消防局表示，新的一场山火星期五中午开始在圣地亚哥县延烧，起火地点接近Alpine县，距离圣地亚哥市中心约有30英里。目前过火面积不大，当局已派出消防人员赶赴当地。

除了最新的这场山火，南加州还面临6场主要山火。分别是托马斯野火(Thomas fire)、溪火(Creek fire)、麦火(Rye fire)、斯克波尔火(Skirball fire)、以及星期四开始延烧的利拉克火(Lilac Fire)以及自由火(Liberty Fire,)。

南加山火中最大的火灾是范杜拉县的“托马斯大火”(Thomas Fire)。范杜拉县位于太平洋沿岸，人口超过10万。截止星期五下午，“托马斯大火”过火面积达到13万2000英亩，目前只有10% 的火场得到控制。当地有400个建筑被摧毁，包括73户住宅及3个商业建筑。此外，圣塔芭芭拉县的部分地区已收到了强制撤离令。

破坏力第二大的“溪火”在洛杉矶县北部和圣费尔南多山谷附近燃烧了15323英亩，目前有40%的火场面积被控制，洛杉矶县圣克拉瑞塔市的“麦火”则延烧约6049英亩，星期五早晨已经有35%的面积被控制。

从星期四中午开始延烧的“自由火”的过火面积则为300英亩，不过截止星期五，已有60%的火场面积被控制。

截止星期五下午，这6场山火的过火面积达到14万1000英亩、23万居民紧急撤离。25660户建筑遭到威胁，已有超过500栋建筑被毁。当局共派出8700名救火人员参与灭火。

救援

加州州长请求 联邦机构出手救助

在加州州长布朗的要求下，美国总统特朗普星期五宣布，全加州进入“紧急状态”，并指示联邦力量为加州提供必要支援。这也是特朗普3个月内第二次宣布加州进入“紧急状态”。

需要帮助的四个县包括洛杉矶、圣地牙哥、圣塔芭芭拉、范杜拉。

特朗普的命令让国土安全部(Department of Homeland Security)和联邦急难管理局(Federal Emergency Management Agency)提供在灾难救助和协调上的领导。例如急难管理局被授权去确认和提供救灾所需要的设备和资源。白宫表示，这项行动将给灾区的人民提供及时援助。

加州州长紧急服务处(California Governor’s Office of Emergency Services)主管Mark Ghilarducci说，来自内华达州、新墨西哥州、 蒙大拿州 、犹他州和爱达荷州的消防队都赶来驰援，据科罗拉多州也派来援兵。北加州消防员同样增援南加灭火前线，此外，约1200名国民兵(National Guard)已整装待命。

加州州长布朗(Jerry Brown)7日请求总统特朗普宣布南加州进入紧急状况(a state of emergency)，指出火灾的严重程度已经超出了加州可以控制的能力范围。要求联邦立即支援救火行动。

加州联邦参议员范士丹(Dianne Feinstein)和贺锦丽(Kamala Harris)8日上午也联名致信特朗普总统，强烈支持布朗州长7日提出的请求。

灾难

退休者社区化为灰烬 70岁老妇疏散时死亡

圣地亚哥县消防局星期五表示，在该县Bonsall开始延烧的利拉克火(Lilac Fire)完全失控，目前过火面积为4100英亩，已经有65栋建筑被毁。

位于Fallbrook的Rancho Monserate乡村俱乐部在数个小时内就被利拉克山火完全吞噬，化为灰烬。该俱乐部为退休者社区。

当地居民撤离时几乎没有时间收视物品，有3人被烧伤。

星期四晚间，此次南加山火出现了首位死者，一具尸体在范杜拉县被找到，目前其身份暂未公布，过火面积最大的托马斯野火正在该县延烧。

《洛杉矶时报》报道，周五晚上，范杜拉县验尸官宣布，死者为70岁的Virginia Pesola,她是在疏散路线上遭遇车祸而死亡。

《每日邮报》报道，南加山火除了给民众带来财产损失外，动物也遭到波及。至少有25匹价值数十万的赛马在南加火焰中丧命。周四，位于邦萨尔的圣路易斯雷伊唐斯(San Luis Rey Downs)训练中心受到野火影响，工作人员冒险转移了这里的近500匹赛马。这里的马匹是参加加州顶级赛马比赛的用马。加州赛马委员会(The California Horse Racing Board )称大约有25匹赛马在火灾中丧生。

直击

记者灾区感受火势 留学生亲历撤离过程

侨报记者周四在火灾山区驾车明显感受到阵阵山风把车体吹的摇摇晃晃，记者紧握方向盘，生怕轿车被山风吹翻。

火灾现场的消防员形容他们“在和飓风展开扇火与灭火的斗争”。

希尔马溪谷深处被山火吞噬的山林一望无际，整个山谷飘荡着灰烬，空气中充满了浓烟的味道。沿着通往山里的小路前行，记者看到一片片被扑灭、但仍在冒烟的植被；几根电线杆被山火烧断，电力工人正在全力抢修；沿途随时可见消防员用高压水龙头清理山火的残余；站在山顶，记者看到不远处仍有多处火场在冒着滚滚浓烟，空中直升机轮番向那里洒水灭火。

就读于洛杉矶县马里布市(Malibu)佩波戴恩大学(Pepperdine University)的留学生小王7日正在位于范杜拉市(Ventura)的一家科技公司实习，几乎“亲身”经历了整个火势、灾情以及撤离等等状况的她表示：刚开始没有想到火势如此严重，现在回看有些后怕和惊魂未定。

小王说：“我目前在范杜拉一家美国科技公司实习，周二一早，怀着忐忑怀疑的态度，我开车到了公司，发现整个100多人公司，只有4个人来了公司。很快，公司的CEO群发了邮件让我们停下手中的所有工作，撤离到安全的地方，我便赶快开回了千橡树的家，下午在公司员工群中，听说有同事的房子都被大火完全烧掉了，我们同事跑去附近的沃尔玛(Walmart)超市囤购了大量的瓶装水和罐头、急救用品以及饼干之类，填满了车子，随时准备撤退逃离。”

侨报记者高睿、聂达

原因

高温焚风加干燥 极易导致火情蔓延

每年的这个时候，山火在加州南部并非罕见，因为此时冬季降雨还没有开始，植被干燥易燃，再加上有强风助力。而且，南加州的地形有助于圣安娜风的形成。空气穿越海岸山脉时变得干燥，温暖，风力加大，极易导致火情蔓延。美国气象局此前就警告称，南加州超过华氏100度的高温和阵阵焚风，创造了有利火势延烧的条件，使得该地区面临野火迅速蔓延的威胁。

2017年加州的山火尤其猖獗。几个星期前北加州的山火，造成44人丧生，8900座房屋等建筑被烧毁。更糟的是，从气象预测来看，当地短期之内似乎不会出现让火势得以趋缓的转变。国家气象局(National Weather Service)指出，又热又干的圣塔安那焚风(Santa Ana winds)，是六场野火不断延烧的导火线，风势将持续至少到10号晚间。

到10号晚间之前，加州范杜拉县(Ventura County)、洛杉矶郡(Los Angeles County)都仍将持续发布代表严重火灾警示的红旗警报。根据气象预报，在空旷地带以及高海拔地区，平均风速约有每小时30英里，但也可能出现风速高达每小时60英里的强风，而湿度则可能骤降到只剩3%的极度干燥状况。

华人

华人区烟尘笼罩 总领馆提醒注意安全

中国驻洛杉矶总领事馆在6日起于官网首页发出重要通知《提醒：洛杉矶火灾再起，当心安全》，通知称：“驻洛杉矶总领事馆提醒当地中国公民关注官方火灾灾情变化提醒和媒体报道，遵从指引并尽量避免前往控制区域；加强安全防范，确保人身安全。如遇山火危险请及时报警求助。驻洛杉矶总领馆24小时领事保护应急电话：626-5540535。外交部24小时全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：01186-10-12308、01186-10-59913991)。”

对于洛杉矶中国公民受影响的状况，新闻组新闻与公共外交组高飞领事回答记者说：“目前，尚无中国公民就火灾事向我馆寻求帮助。请领区内中国公民密切关注灾情变化，遵从当地指引，确保生命安全。”

洛杉矶野火近日让住在洛杉矶西北区的民众大受影响，而洛杉矶东区的华人也不断接连收到来自市政府或相关部门的警示。亚市消防局出动4辆消防车随时待命，对亚市北部火灾高风险区域严阵以待。蒙特利公园市(Monterey Park)消防队已经参与协助救火工作。

尽管目前为止火灾并未蔓延至洛杉矶东区，但整个东区空气也受到了影响。从科维纳市山区(Covina Hills)眺望10号高速路至洛杉矶市路段，整个区域都被笼罩在烟尘之中。

侨报记者翁羽

来源：纽约侨报网