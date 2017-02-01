川普一纸禁令 致华州2.1万余名居民受影响

过去的周末，川普总统临时禁止七个穆斯林国家的公民入境美国的行政命令，在多座机场引发了大规模抗议，包括西雅图-塔科马国际机场。对于来自被禁国家的本地家庭而言，这是难受的经历。

但是，这一纸禁令带来的恐惧感，并不仅仅令卷入闹剧的旅客们受到限制。它还令2.1万余名居住在华州的移民及难民有着相同的感受。他们来自索马里、伊朗、伊拉克、苏丹、叙利亚、利比亚、也门七个国家。

出生在伊朗的柯克兰市民迈赫迪·纳赫吉里（Mehdi Nakhjiri）在波音公司担任结构工程师，是7000名出生在伊朗的华州居民中的一人。他自1973年起在美国定居，拥有美伊两国双重国籍。在提到当局针对穆斯林的声明时，他说：“我们感到害怕。我们不习惯这样的语言，这种新的表述方式十分可怕。”

《西雅图时报》报道称，在来自七个被禁国家的华州居民中，索马里人最多，约为7800人。还有约3500名华州居民是伊拉克人。另外四个被禁国家中，每个国家在华州居住的居民都不足千人。

就总体而言，有七成出生在被禁国家的华州居民居住在金县。

川普的行政命令禁止这七个国家的公民在90天内入境美国，无限期禁止叙利亚难民入境美国，并禁止世界上其他国家的难民在120天内入境美国。

不过，来自这些国家的美国绿卡持有者不受限制。

那些有出行计划的人亦面临着不确定。

纳赫吉里认为，他或将直接受到这项禁令的政治风波的影响。他原先安排了回伊朗的行程，不过他表示，伊朗政府正在考虑制定报复性措施，作为对川普的行政命令的反击。

他说：“他们在讨论禁止美国公民入境伊朗。这是以牙还牙。这究竟是在跟谁讨论呢？两国政府彼此之间并未相互做出回应。”

他还不确定当前的事态将如何影响到像他这样拥有双重国籍的人。

纳赫吉里还认为，他的弟弟、居住在瑞典的矫形外科医师，将不得不取消前往美国参加一场会议的行程。

他说：“他原计划于3月来此做演讲。有传言要求有这七个国家血统的欧洲居民亦被禁止获得入境美国的签证。”

与此同时，纳赫吉里还对川普的行政命令对波音公司可能带来的经济反响表示担忧。波音与伊朗航空公司签订了价值数十亿美元的飞机订单，不过现在这笔订单可能要泡汤了。

川普曾表示，他的行政命令是反恐怖主义的措施，旨在保障美国安全。他批评媒体小题大做，将其说是反穆斯林的禁令。

不过，纳赫吉里并不同意这一看法。他说：“在我看来，这就是明目张胆的宗教迫害。它违背了美国的核心价值理念。”

来源：侨报网