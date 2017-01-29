川普下令禁7国民众入美引抗议 法官作出反对裁决

总统唐纳德•川普周五（27日）下午通过了一项行政命令：在命令下达的120天之内，禁止所有难民进入美国，并在90天内禁止来自7个主要伊斯兰国家（伊朗，伊拉克，利比亚，索马里，苏丹，也门）的游客进入美国。国土安全部（Department of Homeland Security）表示，这项命令禁止来自以上国家的、持有绿卡的人再次进入美国，只有一部分人会有豁免。

除了禁令，总统令豁免了哪些人？

《纽约时报》（The New York Times）28日报道，这项行政命令豁免的人大多数是外交官、前往纽约联合国的人以及与国际组织相关的人员。

行政命令还暗示，禁止向美国输送难民的国家名单或将增加或变动。

全美各机场爆发反穆斯林法令抗议活动

全国广播公司（NBC News）第4频道新闻网28日报道，这一行政命发出后的24小时内，全国多个机场爆发了反穆斯林禁令的抗议示威活动。纽约的约翰•肯尼迪国际机场（John F. Kennedy Airport）、芝加哥的奥黑尔国际机场（O’Hare International Airport）、旧金山国际机场（San Francisco International Airport）、费城国际机场（Philadelphia International Airport）、达拉斯/沃思堡国际机场（Dallas-Fort Worth International Airport）、丹佛国际机场（Denver International）、波特兰国际机场（Portland International Airport）、洛杉矶国际机场（Los Angeles International Airport）都爆发了抗议示威活动。

费城国际机场（Philadelphia International Airport）周六集聚了大量抗议者，其中还包括费城市长吉姆•肯尼（Jim Kenney）。该机场周日（29日）还将迎来另一场抗议活动。

抗议者们还占领了一些城市的街道，比如波士顿。在那里，反对政策组织者的抗议人士大声呼喊着“反移民违反宪法”的口号。

紧急停留裁决≠释放命令

美国有线电视新闻网（CNN）29日报道，周六（28日）晚，一名联邦法官作出裁决，授予7个伊斯兰国家公民中已经身处美国的、正在过境的以及那些持有有效签证的人紧急停留的权利，规定不许将他们赶出美国。

这项决定暂停了总统唐纳德•川普阻止这些民众在接下来的90天内进入美国的行政命令。

来自耶鲁大学法学院工人和移民权利倡导讲习班（Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic）的扎卡里•曼弗雷德（Zachary Manfred）帮助起草了紧急停留裁决。他表示，该裁决并不意味着被扣留在全美各个机场的人们将会被释放。

曼弗雷德告诉CNN:“法官的命令指的是，他们（持有合法签证/绿卡持有人）不会被赶出美国，但这并不是将他们即刻释放的命令。”

“我们希望，海关及边境保卫局（Customs and Border Patrol）既然没有理由拘留他们，那就把他们释放。但他们也可能会被移交到（其他）拘留所，” 曼弗雷德说。

移民总统令将何去何从？

《今日美国》（USA Today）28日报道，总统唐纳德•川普禁止7个主要伊斯兰国家向美输入移民的行政法令，或将演变成一场总统权力和国会限制力之间的法律战。

川普的司法部正与一些民权律师和移民倡议小组对峙，而川普行政命令的合法性在面临联邦法院更多场听证会之前，不会完全清晰。

支持川普该计划的人说，川普是站在法律的立场上暂时禁止来自那些国家的移民和难民进入美国，因为他们会给国安全家带来威胁。

美国移民改革联合会（Federation for American Immigration Reform）主席丹•斯坦（Dan Stein）说：“纵观这个国家的历史，法院会因为各种显而易见的原因，在与国家安全相关的决定上，给予特别的执行自由。这是一个与国家安全相关的裁决，法院是从来不会想要插手干预的。”

单美国移民律师协会（the American Immigration Lawyers Association）前主席大卫•列奥波尔德（David Leopold）表示，总统显然有权利阻止某些移民或移民团体进入美国。川普的命令引用了一则允许总统禁止任何他认为“对美国利益不利”的移民或移民团体入境的长期有效的联邦法律，“但川普政府没有做到的是，未能理解在我们的法律中，没有任何一条会为针对整个宗教、整个国家的禁令辩护。他将要回答，他为什么会说所有叙利亚人都是有害的。”

来源：侨报网