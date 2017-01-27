川普修墙 只是花钱这么简单吗？

白宫表示，计划向墨西哥征收20％的进口税，以资助在美墨边境造墙。

据报道，在墨西哥总统培尼亚26日宣布取消访美计划之后数小时内，川普就在费城共和党大会上说，新政府将同国会合作推出税改法案，通过税改来降低美国贸易赤字，促进美国出口，并为美墨边境造墙计划提供资金。

美国国会领导人向媒体表示，川普政府将很快向国会申请120亿美元至150亿美元开支用于美墨边境造墙。

白宫发言人斯派塞说，作为川普政府全面税改方案的一部分，美国计划向墨西哥这样与美国存在贸易顺差的国家征收20％的进口税。他说，对墨西哥开征此税，美国每年可获益100亿美元，足以资助造墙计划。

目前美国国会共和党人提出的税改方案中也包括边境税内容，即企业出口商品和服务可用于税收抵扣，但进口则不能用于税收抵扣。

主流经济学家认为，征收边境税将促使美元升值，可能导致美国贸易逆差进一步扩大。美国国内依赖进口的零售企业和石油炼厂强烈反对征收边境税，表示这一税种将迫使他们提价转嫁成本。

在美墨边境造墙是川普最早作出的竞选承诺之一。美国多家媒体认为，川普的造墙计划将遭遇许多现实困难。墨西哥领导人一再明确拒绝为美国政府在美墨边境造墙买单。

修墙不容易

据报道，分析师指出，川普想要找足够的修墙工人不是件易事。美国与墨西哥边境其实正面临着劳动力短缺，川普的“即刻”修墙计划需要成千上万的劳动力。根据Workers Defense Project的预计，得克萨斯州约有一半劳动力并非合法，而全美范围内则占到了14%。

休斯顿建筑公司Marek Brothers CEO Stan Marek称，如果川普要完全靠得州合法工人来修建“边境墙”，将十分困难。

遭遇产油商竞争，建筑商难以招收足够工人

不过也有业内人士认为，美国不少建筑公司为了利润和向川普套近乎会争先恐后地抢着接手修墙的任务，如果支付足够的工资，也总能找到足够的工人。不过现在，美国工人的时薪为28.42美元，较2016年上涨了3%。

然而边境附近建筑工作并不是“最吃香”，这片区域内的产油商支付的工资往往比建筑商高得多，工人们自然更加愿意为产油商打工。劳动力短缺导致分包商已经不得不使用非常规手段来招工。有些分包商与非盈利机构合作，向工人传授技能，还有一些甚至取消了工作经验的要求。而全美范围内，2/3的建筑公司面临劳动力短缺的问题。

限制驱逐非法移民加剧劳动力短缺

川普尽管已经签署了两道关于限制移民的行政命令，还将进一步收紧移民政策，其中包括将要驱逐大约1100万非法移民。事实上，房地产业的劳动力有很大一部分正是这群非法移民，驱逐移民的政策显然会让本来就劳动力吃紧的建筑行业雪上加霜。

2008年金融危机以来，美国非法移民的数量就在不断下降，部分原因是因为金融危机导致非法移民在美国找工作困难，另一部分原因则是墨西哥经济增长。FX678了解到，2014年，美国约有1110万非法移民。2012年，美国未经授权的建筑工人减少至120万人，较2011年下降23%。而有调查显示，未逃离帮派暴力从美国中部迁移至墨西哥边境附近的美国人，工作熟练程度还不如墨西哥人，尽管修墙比建造摩天大楼技术含量低，但对建筑工人的技能还是有一定要求。

地形复杂也是一大挑战

而美国与墨西哥边境的地形也比很多人想象的复杂，实际上除了沙漠，绵延2,000英里的美墨边境还包含有沙丘和崎岖的山脉。如果真的要修墙，或许还需要先修路。意味着修墙不但找工人难，把工人送到修墙地点也是个艰巨的挑战。

来源：侨报网