川普再遭司法重挫 上诉法庭维持暂缓禁令原判

今日，联邦上诉法院对总统川普移民禁令坚持原判，三名法官一致通过关于维持移民禁令暂停的裁决，意味着以前禁止的难民和来自七个穆斯林多数国家的公民可以继续进入美国。

该裁决公布后，川普发推特说“法院见”，并重申“我们国家的安全危在旦夕！”

据外媒报道，美国第九巡回上诉法院宣布维持美国地区法官詹姆斯·罗巴特的裁决：他在上周五裁决搁置川普的临时禁令，国土安全部也很快暂停执行川普禁令的指令。

代表川普的司法部现在可以请求最高法院干预，移民局和最高法院经常在移民和国家安全问题上推翻总统。但是，许多人认为最高法院可能4:4平局，换句话说就是，无论上诉法院最后结果如何，可能之前的判决还是不会被改变。

代表川普政府的司法部律师和代表反对党的华盛顿州律师长在周二的听证会上向上诉法院作出最后决定。双方都被质疑，反对派对特拉姆在执行命令时所依据的证据，以及司法部对总统制定移民政策的权力有什么限制非常感兴趣。

川普禁令的支持者认为，这将有助于保持美国安全，防止恐怖分子在没有经过足够的审查程序之前就进入美国。反对者认为这是违宪和有歧视的，声称这是一个“穆斯林禁令”，它损害了个人和企业的利益。

上星期，西雅图的联邦地区法官詹姆斯·罗巴特发布了临时禁制令，暂停执行川普总统的行政令。在这之前，华盛顿州和明尼苏达州提起诉讼，要求推翻川普总统的禁令。星期二，上诉法庭的三位法官听取了一名代表联邦司法部的律师和一名代表华盛顿州和明尼苏达州的律师的口头辩论。

在罗巴特宣布裁决后，川普总统在推特上做出愤怒回应，称罗巴特是“所谓的法官”，做出了“可笑的”决定，将使“很多危险的坏人进入我们国家”，他还在周三警告说，“如果美国不赢得这个案件，就永远不能享受真正的安全。”

来源：侨报网