川普医改未公布结果 众议院共和党已开始欢呼

周四，众议院共和党人的心情十分愉快，因为他们准备投票选举废除和替代奥巴马医保法案。

第一次测试投票轻松的跨国了党派的线，最终的偷骗将于当地时间下午一点进行投票。此次，将废除“经济适用法”支柱，并彻底改变国家的医疗体系。

最后的投票结果将会非常接近，许多共和党人在众议院晨会中已经是一个庆祝的模式。

预计这次有戏

美国总统川普废除奥巴马医改的努力于当地时间3日获得了飞跃性进展。共和党领导人安排当地时间4日在众议院就最新的共和党版本医改修正法案进行投票。

众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)表示对该法案通关很有信心，因为一些此前反对该法案的关键温和派共和党议员已转向。

亲自施压游说

为赢得自1月正式就职以来的首次立法胜利，川普竭尽全力地发动自己的政治资源，亲自和议员们会面、给议员们打电话，以获取支持。毕竟在共和党控制着参众两院局面下，若仍无法兑现废除奥巴马医改的竞选承诺，将无法对选民交代。

川普的助手称他在电话里经常怒气冲冲，气势压人。

摇摆不定的温和派共和党人此前担心，彻底改变奥巴马医改法案会让太多现有病史群体面临失去医疗保险的风险。但他们在与川普会晤后改变了立场，提出妥协版本议案。

众议院保守派“自由党团”成员表示，他们妥协后，川普医改立法的前景进一步明朗化。“自由党团”是上月反对川普医改法案初版的关键力量。

数百万美国人通过奥巴马医改获得医疗保险。但长期以来，共和党人一直在攻击该法案，认为其给政府增加了超负荷重担。废除奥巴马医改也是川普与共和党在去年大选期间的重要承诺。

今年3月初，众议院共和党人提出了新医改方案，以税收减免的方式鼓励美国人购买医保，同时削减政府补贴。

在川普和众院议长瑞安等人的竭力游说下，该法案还是遭到了包括共和党保守派和温和派的多方反对。3月23日，“自由党团”和川普在白宫磋商无果，原定于当日晚间的投票推迟。1天后由于无法获得足够多支持，瑞安宣布撤回新医改提案。当时美国媒体对此最多的评论是，这对当时履新仅2个多月的川普来说是巨大的失败。

关键性的2票

共和党两位重要议员厄普顿(Fred Upton)和朗(Billy Long)在与川普会面后宣布支持取代奥巴马医保的替代案。这应该是预示着医改替代方案有望顺利通过。

在温和派中颇有影响力的议员厄普顿称，只要新医保法案增加了他提议的修正案，他就会支持。厄普顿提出，将在未来5年内提供80亿美元减少一些患有先天疾病的受保人保险费用等支出。

朗也表示支持新医改议案，此前他曾表示担心新法案难以保证覆盖有病史群体。他们说，川普赞同他们的计划。在被问及川普如何说服他们时，朗称，川普对他说：“比利，我们需要你。”

不过，有医疗政策专家称，这区区80亿美元不足以支付病重病人的医保费用。

有白宫官员表示，共和党距离通过川普医改只差2、3票，厄普顿和朗的转向为他们赢得了关键支持。麦卡锡颇有信心地称：“我们会获得通过的。”

据美国媒体报道，新版本的医改法案议案将取消对个人必须购买医保的强制性要求，减少个人购买私人保险的税收抵免，并猛砍给“医疗补助计划”拨款；保留了“子女在26岁之前可跟父母一起投保”的条款；还保留了禁止保险公司拒绝有疾病的人投保条款。同时，新医改法案还保证覆盖有病史群体。

来源：侨报网