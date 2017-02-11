川普又出手了：下周将公布国家安全新措施

据报道，今日（2月10日）美国白宫将重新起草有关移民禁令的行政令，希望确保新的行政令可以获得通过。

而在周四，上诉法院维持移民禁令暂停的裁决，拒绝恢复川普的禁令。

上诉法院指出，政府并未表明该禁令实施的明显优势，也没有指明被否决将造成不可挽回的损失。“因此，我们拒绝恢复这项禁令。”在裁决中三位法官指出，公众“有权自由旅行，免于家庭流离，免受歧视”，并称政府没有提供任何证据来支持“被禁七国国民已经在美国发动恐怖袭击”的论点。

川普表示找到有关旅行禁令中的遗漏部分，将会对此作出行动。

周五川普上班后，在联邦法院有关旅行禁令的裁决中，指出在29页的法令中并没有包括一个他所提出的法规，声称这给予他有关移民很大的权利。同时，川普在推特中指出分析师在法律文件中的遗漏。

法院文件中有关该部分的表示为：“如果总统认为任何外国人或任何类别外国人进入美国，并损害美国的利益，他可以宣布，在必要的情况下暂停所有外国人或某类外国人作为移民或非移民入境，或对进入境内的外国人进行适当的限制”。

维特（Wittes）写到此法规说明案件即将转向两个“大问题”之一。

维特说，法规确实赋予川普“一刀切的权利”去限制入境，同时表示在所有的观点中，专家组并没有涉及到此法规，这是相当大的遗漏，该遗漏将导致增加政府赢得本案的几率。

同时，美国总统川普今天也在白宫与来访的日本首相安倍晋三会面。

川普重申美国对日本的安保承诺外，他还在会后记者会上宣布，下周将会公布新的国家安全措施，让美国更加安全。

在联邦第9巡迴上诉法庭做出不利川普旅游和移民禁令之行政命令的裁决后，各界关注川普下一步将怎么走。他藉着美日领导人记者会的场合预告，下周会公布新的安全措施，”我们将对采取快速必要的措施，来提高国家安全。”不过他并未透露会是那些措施。川普同时表示，执政团队将会寻求一切努力，要让该行政命令解冻。

川普和安倍今天在白宫椭圆形办公室会晤，就双方关注的议题交换意见，包括美日同盟与东海区域形势等，其中钓鱼台岛屿归属以及北韩核问题等议题引发关注。会后两人在白宫的东厢办公室(East Room)举行联合记者会，川普表示，将对日本以及日本有行政权控制的地区提供安全承诺。

对于中国与日本在东海地区有主权争议的岛屿，川普也将其纳入安保承诺的范围。川普政府对于钓鱼台主权议题的立场受到关注，美国国防部长马蒂斯(James Mattis)本月3日在访问日本时曾表态称，美日安保条约第5条的适用范围也包含钓鱼岛，被解读为其对钓鱼台主权属于日本的说法予以认可而引发争议。如今川普又重提对日本有行政权的区域也适用在安保范围，预料将引发中国大陆方面的不满。

两人今天会面后举行工作午餐，下午则共同搭乘空军一号前往川普位于佛州的度假村Mar-a-Lago俱乐部过周末，明天(当地时间周六)两人将会打一场高尔夫球。

来源：侨报网