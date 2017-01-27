川普取消资助“非法移民庇护城市”

根据川普25日签署的行政命令，“那些有意拒绝遵守联邦移民法的管辖区”将不符合获得联邦拨款的资格。这意味着，很多“非法移民庇护城市”的联邦拨款将会受到这一行政令的影响，无法像以往一样从联邦司法局或者是国土安全部等机构获得联邦经费。

什么是庇护城市？

庇护城市是收容无证移民的城市。 在这些城市，地方和州政府不查移民身份，也不报通无证移民。在一些庇护城市，如果一个无证移民被捕犯罪，他们将被监禁或罚款，但随后将释放。

“庇护城市”全美有至少39 个。(密苏里州和堪萨斯州没有“庇护城市”) 截至2016 年3 月，司法部拨付给“庇护区”的经费中，有60% 的资金(金额总计超过3.4 亿美元)流向以下10 个司法辖区：

康涅狄格州：$69,305,444；加利福尼亚州：$132,409,635； 路易斯安那州奥尔良县：$4,737,964；纽约州纽约市：$60,091,942； 宾夕法尼亚州费城：$16,505,312；伊利诺伊州库克县：$6,018,544； 伊利诺伊州芝加哥：$28,523,222；佛罗里达州迈阿密戴德县： $10,778,815；威斯康星州密尔沃基：$7,539,572；内华达州克莱克县：$6,257,951。

根据路透社对联邦拨款记录的分析，在十个最大的“庇护城市” 中，可能受到川普行政令影响的联邦拨款金额高达22.7 亿美元。



纽约市西雅图旧金山拒绝合作

25 日川普签署的总统令将削减联邦政府对庇护非法移民城市的补助。本周三，西雅图市长穆雷在新闻发布会上重申了这一声明，对移民和难民都表示接纳和支持。

穆雷在新闻发布会上表示，西雅图正准备采取任何必要的法律行动，来确保移民留在这座城市里， 以此维护美国宪法。他介绍，西雅图可能将失去8500 万元联邦政府资金，他将指示手下部门，为可能的任何预算削减做准备。

在上百名支持者的围绕下，穆雷表示周三是“美国移民历史上自拘禁日裔以来最黑暗的一天，今天签署的总统令将我们置于宪法危机中”，他承诺将以法律方式斗争到底。 另据报道，纽约市长白思豪周三发表讲话，认为川普行政令会影响警民关系，不会按照行政令的指示行动：“这个行政令可能破坏警察和社区的关系，而这是我们有能力打击犯罪的基础。”

全美首例，迈阿密执行总统行政令

根据一份报告，美国最大的都市地区之一已经服从了总统川普呼吁结束“庇护城市”资金补贴的行政令，迈阿密的戴德县市长命令他的监狱遵守联邦移民官员的要求。

根据迈阿密先驱报报道，市长卡洛斯·吉米涅兹说，他担心川普的行政命令会威胁到“庇护城市” 的补贴资金。

报道说，吉米涅兹写信给他的一位高级监狱管理人员指示，“根据行政命令的规定，我指示你和你的工作人员尊重从国土安全部收到的所有拘留移民的请求，”

迈阿密拥有290 万人口，从未正式称为“庇护城市”。但他们过去遵循这类城市所执行政策，拒绝联邦移民部门要求在监狱里关押某些囚犯。

吉米涅兹是一个共和党人，参加川普的就职典礼，但他说他投票给民主党希拉里·克林顿。

据法新社报道，总统川普已下令新政府将严打全美各地保护无证移民的“庇护城市”。根据非营利组织“移民研究中心”(Center for ImmigrationStudies)的统计，全美约有300 个庇护城市。

所谓“庇护城市”指的是对非法移民持同情态度的城市、郡或州拒绝协助或与联邦移民官员合作， 藉此保护无证移民免遭驱逐出境，例如纽约或加州。

这类城市通常不让当地警察向他们互动的人讯问移民身分。他们也拒绝拘留移民当局带来的人，或在预定释放日期之后继续关押疑似无证移民。

削减拨款 恐将掀法律诉讼大战

为打击非法移民，川普不惜向地方政府“开战”，削减对宽待移民的“庇护城市”拨款。多地市长扬言不会因联邦政府的命令而改变一贯政策，准备好对抗到底。

川普“说到做到”兴建围牆， 加强驱逐非法移民，未来几日更可能下令限制难民与多个中东国家人士入境。

美国大门不再开，对移民不再包容，引发民众上街抗议。科罗拉多州丹佛市是美国三十多个“庇护城市”之一，这些地方的政府宣称不理会联邦移民法，对被逮捕的非法移民采取放任政策，不会向移民部门举报。

在另一个“庇护城市”加州的旧金山，过百名示威者在市政厅外集会，有市政府官员强调会抗到底。

联邦政府将削减对不合作的“庇护城市”拨款，其中最大的十个城市每年涉及金额超过22 亿美元。面对川普新政，纽约、洛杉矶、西雅图、芝加哥、波士顿等多地的市长表明不会就范，不会改变对移民的一贯政策，更不排除与联邦政府对簿公堂。

民主党籍的加州参议院主席在社交网站声言“法庭见”。多名加州参议员正与前司法部长霍尔德研究采取法律行动，指川普的行政命令违反赋予地方政府权利的宪法第十条修正案，亦有法律学者质疑总统无权撤回拨款，只有国会有权决定如何分配联邦政府的资金，亦不能强迫地方政府执行联邦法，意味行政命令可能面对法律挑战。

纽约本杰明·卡多佐法学院(Benjamin N. Cardozo School of Law)移民司法主任马考维(PeterL. Markowitz)说：“在取消联邦拨款方面，总统的权力极为有限。” 他提到，根据2012 年最高法院首席法官罗伯茨(JohnRoberts) 的裁决，国会无权强迫各州和城市在违背其意愿的情况下配合联邦政府。此外，还规定联邦政府无权以行政命令方式指示各州政府工作。

旧金山湾区4 市12 亿联邦拨款将被削

总统川普本周签署行政令，将对拒绝执行联邦移民政策的“庇护城市”取消联邦拨款。对此，湾区主要城市旧金山、奥克兰和圣荷西、伯克利四市市长重申，坚持城市移民庇护政策不变。

据悉，上述拒绝执行联邦移民政策的湾区四市，可能会失去高达12 亿美元的联邦拨款，其中包括教育经费、住房补贴、交通运输经费以及和司法部和国土的各项补助。

奥克兰市长史哈夫(Libby Schaaf)说：“我们不允许总统为其政治游戏而置我市的安全于不顾”。据悉，奥克兰每年获得1 亿3000 万联邦财政拨款。

圣荷西市长李卡多(Sam Liccardo)总统行政命令对圣荷西而言不会有任何改变，圣荷西的警力必须集中应对暴力、抢劫等优先级更高的犯罪事件上，而不是配合联邦执法。圣荷西每年获得联邦财政经费为7800 万元的。

旧金山市长李孟贤表示，我们不会屈服于政治的威胁，湾区将一如既往地坚守包容、同情和平等的价值观。李孟贤称，旧金山每年获得10 亿美元的联邦经费支持。

根据移民法律资源中心( I m m i g r a n t L e g a l R e s o u r c e Center,)提供的数据，全美至少39 个城市、364 个县为庇护城市(县)。其中包括加州在内的4 个州制定相关法律，限制地方执法部门在移民问题上和联邦当局的配合。

1100 万非移将列递解优先 开始动手了？

周二清晨，移民及海关执法局人员试图逮捕米慎区两名疑为非法移民人员。但是最终一无所获，并未逮捕任何人。

地址位于旧金山1294 Potrero Ave 的Good Samaritan Resource Center 总裁帕兹(MarioPaz)表示， ICE 人员在早上9 时20 分抵达中心。帕兹表示：“一名执法人员手持两张纸，询问是否有两人住在这里。我们的工作人员回复表示这不是住宅大楼，这里是社区中心。”

据悉，这座社区中心旁边是一座有20 个单位的大楼。执法人员得到回复后离开该中心，前往旁边的公寓大楼。帕兹表示当时大楼经理并不在，一行五名执法人员在大楼外等了10分钟左右便自行离去。

法律专家分析发现，川普总统星期三签署的行政命令可将在美非法移民——皮尤研究估计为1100 万——全部列入优先递解名单。

据美国广播公司(ABC News)报道，行政命令将在美无证件移民分为优先递解的几个大类，包括“被指控任何犯罪”和“有可被指控犯罪的行为。”

在竞选期间，川普在这个问题上几次摇摆：最初要递解全部无证件移民，如果在出去时表现好，可以合法地回来；然后他又说要把焦点放在犯有罪行的无证件移民身上。但川普的行政命令似乎远远超出那一范围。

他的行政命令称，“非法进入美国、签证过期或违背签证条件的许多外国人对国家安全和公众安全都构成严重威胁。……在美国有犯罪行为的外国人尤其如此。”

法律专家说，非法进入美国的任何人——也就是说没有经过边境检查那种轻微过失——也被列入尤其递解种类。

签证过期不是刑事犯罪，法律专家说，这也在行政命令中含意模糊的“在涉及官方事务中有任何欺诈或误导”的词句中变成优先递解对象。

美国公民自由联盟移民权项目主任扎德瓦特(Omar Jadwat)说，国安部递解机构已经有族裔区分和过度滥用武力的纪录，再扩大递解范围会进一步侵蚀数百万人的权益。川普政府必定会被告上法庭。

川普向墨国征20% 进口税 用以建长墙

总统川普周三签署行政令，表示将在美墨边境建设高墙，更放话要墨西哥“百分之百”支付这笔费用。周四，墨西哥总统Nieto 表示， 将取消本定于下周二(31 日)与川普的会面。

另据CNN报道，白宫周四表示，川普决定，将会对墨西哥进口商品上征收20% 的税，以此来支付美墨边境的建墙费用。同时该计划也是川普全面税务改革的一部分。

白宫新闻发言人斯派瑟透露， 川普和共和党人的税务全面改革方案正在寻求综合税收改革，包括向墨西哥等国家征收进口税。斯派瑟透露，这样会为美国带来每年100 亿美元，通过这种机制(指征收20% 的进口税)，足够轻松支付美墨边境的建墙费用。

墨西哥是世界上第二大美国制造品的顾客国，80% 的墨西哥出口的汽车、平板电视和牛油果都销往美国。目前尚不清楚，川普当局将如何对墨西哥出口商品采取新的征税方案，但斯派瑟透露，贸易赤字的国家例如墨西哥，这些国家出口美国的商品将被视作征税对象。

来源：纽约侨报网