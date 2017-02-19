川普将颁更严格旅行禁令 绿卡持有者或不受影响

周六（2月18日），国土安全部长约翰·凯利（JohnKelly）说，川普政府正致力于推出针对7个穆斯林国家的新版旅行禁令，该行政令将允许已经登上飞机的旅行者进入美国。也或将允许绿卡持有者进入美国。

凯利在慕尼黑的安全会议上说，川普的旅行禁令临时被叫停，使得川普能够看到移民和审查系统的缺陷，并且找到弥补措施。他说，川普政府对第九上诉巡回法院叫停旅行禁令感到吃惊。现在，“总统将会发布一个更为严格、合理的的行政命令。”

当问及是否允许绿卡持有者进入美国境内时，凯利并没有直接回答。他说，“这是一个好的假设。”但是他接下来说，有美国签证并且已经登上飞机的人是可以进入的，“只要有签证，……如果他们从遥远的大陆来到了美国，他们抵达的时候是可以进入的。”至于其他情况，他说，“我们将用一套简洁准确的程序对登机者进行检查，不符合条件的人不可以上飞机。“凯利并没有回答，这些措施是否适用于绿卡持有者。

这一检查程序将减轻美国机场的嘈杂和负担，但把这一负担转移给了外国机场。

在安全挑战上，凯利说，美国没有与有问题的国家建立”强有力的反恐伙伴关系“或者“从这些国家获取旅行者的个人信息”，以便使其国家公民在前往美国之前，美国能够对其做良好的安全评估。凯利认为，美国需要找到更可靠的方法用以审查，确保来美国的人都是出于“对的原因”。

1月27日，美国总统川普最初尝试以国家安全为名，90天内禁止七个以穆斯林为主的国家的旅行者或移民进入美国，同时阻止所有难民进入美国120天，永久禁止叙利亚难民进入。这一行政命令导致美国机场大规模的混乱。同时也引发了争议和法律诉讼。尽管川普一直在试图说服法官相信，他的旅行禁令并不是针对穆斯林，而是为了保护美国国家安全。但第九上诉巡回法院依旧以证据不足为由，暂时叫停川普的旅行禁令。川普即刻回应“法院见”，暗示要上诉到最高法院。但白宫随后改口称，总统或以一项新的行政命令来替代现有的旅行禁令。

司法部近日提交的法庭文件说，川普新的行政令将会做出“大幅修改”(substantially revised)，但是没有提供细节。路透社此前援引一位国会助理的话说，川普重写的行政令可能会明确排除绿卡持有者。

来源：侨报网