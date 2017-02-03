川普帝国大揭底：一片红彤彤！

上任两周，川普除了提到中国涉嫌操纵货币外，并无与中国有太多联系。但是选举期间，川普反复攻击中国“拿走了美国人的钱”，并承诺将采取鹰派强硬措施对待中国。可是，川普本身的贸易帝国却与中国有着割舍不断的联系。川普硬得起来吗？

川普把中国描绘成为美国的终极敌人，通过不公平的贸易手段危害美国的经济和工作机会。川普去年在印第安纳堡德韦恩说，“我们绝对不能允许中国继续掠夺我们的国家，但这是中国现在正在做的”“中国正在贬值货币，我们的政府却没有人去阻止他。”川普在9月份的辩论中补充道，“中国正在把我们国家当作存钱筒，用以重建中国。许多国家也在做同样的事情。”

川普任命经济学家彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）担任白宫贸易相关职位。纳瓦罗是一个反华活跃者，可能会带头做出增加中国进口商品关税的努力。川普还威胁要将中国视为“货币操纵者”，这一大动作可能会激怒中国领导人，引发贸易战争。

但是，当他谈到自己的商业帝国时，川普的行为完全不符合其鹰派作风。过去，他曾多次尝试与中国国营公司成为合作伙伴，在中国进行大型房地产交易。他寻求多方打入中国市场——甚至是他的电视节目《飞黄腾达》。

川普仍旧可能欠中国银行一笔庞大的资金。他将位于曼哈顿的川普大厦的办公室租赁给另一个中国国有银行（将于2019年重新谈判）。川普的酒店公司计划将在未来的几年中在中国扩张，但是这些项目似乎在选举之后被撤销了。

以下是川普与中国的贸易联系：

2005年8月，川普首次正式宣布中国版本的《飞黄腾达》。

2008年，川普竞标修建广州最高的摩天大楼。但最后被竞争者以1.55亿美元中标拿走项目。

2011年，川普请奥巴马政府介入其与澳门某酒店公司长达数年的贸易纠纷。

2012年，川普拥有曼哈顿塔式风力发电机30%的股份，其中他从中国银行借贷了9.5亿美元。

2012年起，中国工商银行成为川普大厦最大的租赁者，年租金为195万美金。

2015年，川普在其中国合作伙伴因腐败被调查时，他抛售了10亿美元的北京房产交易。

在打了多年的官司后，川普现在拥有72个中国商标。

直到最近，川普酒店计划在未来几年在中国重要城市建立20-30个新的酒店。

川普集团在中国制造眼镜、领带和西装。川普家中的花瓶、镜子和灯都是中国制造，或者从中国进口的。

来源：侨报网