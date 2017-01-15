川普开记者会 燃起全球社群媒体战火

美国总统当选人川普1月12日在纽约召开11月8日大选以来的首场记者会，吸引不少网友上社群网站脣枪舌战。川普的评论包括重批媒体，并针对他欲改善与俄罗斯关系的目标上提出辩护。

路透社报导，这场在纽约曼哈顿川普大楼(Trump Tower)总部大厅举行的记者会，有好几段爆红点，比如川普和他指控散播“假新闻”记者的一来一往。

此外，川普说，记者是“唯一在乎”他是否公布报稅单的人。这番话也在记者会期间激发16.5万则推文。社媒用户要求其他用户说，“如果你不是记者，且在乎看到川普报稅资料，请转推。”

在俄罗斯，川普记者会期间和接下来几小时，最热门的主题标签是“#川普记者会”(#TrumpPressConference)。

即将于20日走马上任的川普，提及俄罗斯总统时说，“如果蒲亭喜欢川普，我认为是项资产，而非不利条件，因为我们跟俄国有相当糟糕的关系。”

川普说：“我不知道我能不能与蒲亭和睦相处，我希望我能，但也有不小机会我无法。”这句话引发俄国网友数千则推文。

川普面对约250名记者举行1小时记者会，期间全球有约8万则推文打上#川普记者会主题标签。

另外1个激发推特反应的，是川普关于在美墨边境打造高墙，并让墨西哥买单的评论。

墨西哥前总统佛克斯(Vicente Fox)推文回应说：“今天不会，明天不会，墨西哥永远不会支付那面愚蠢的墙。”

新浪/中央社即时–Jan 12, 2017,09:21