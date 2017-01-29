川普挥刀砍向合法移民？川普新政让所有人紧张！

向合法移民开刀，这可能是川普上台后，最悲剧的事情！

川普行政令除了禁止7个穆斯林国家移民，也暂停了免面签的递签服务(Interview Waiver Program)，这也意味着，包括中国留学生、学者及职业签证等在内，需续签美国签证者，即日起都必须进行面签，如人在美国境外签证过期者，则须与当地美国领事馆或大使馆，进行面签预约，以重新获取签证。

这条行政令，使数以千计的人一夜之间命运天翻地覆，连拥有绿卡的美国永久居民都无法入境，或被困在国外无法回家，导致国内外机场乱成一团。在美国几大城市都引发了民众示威。

行政令于27日下午开始实施，在世界各地，数百人被禁止登上入境美国的航班，引发混乱和恐慌。

28日抵达的第一批旅客立刻在机场造成混乱，有些人当场被驱逐出境，有些绿卡持有人则被盘问了几个钟头，澄清他们的宗教信仰后获准入境。有些早就订位的来美旅客也被航空公司禁止登机。

28日晚间纽约的联邦法官，紧急下令暂停驱逐机场扣留的外国人，美国政府将不再自动让持有绿卡的人入境，受到新命令影响的人必须申请豁免。

新政让留学生情绪紧张

据报道，2015─16学年中国留学生在美国人数高达37万多人，即日起实施的暂停美国签证递签政策，将对留学生带来一定冲击，图为一名中国留学生在美国课堂上。

美国总统川普上任一周内，对现有移民政策做出调整，除了28日开始执行的禁止七个国家民众进入美国外，也暂停了免面签的递签服务(Interview Waiver Program)，这也意味着，包括中国留学生、学者及职业签证等在内，需续签美国签证者，即日起都必须进行面签，如人在美国境外签证过期者，则须与当地美国领事馆或大使馆，进行面签预约，以重新获取签证。

由于此举将对广大中国留学生带来相当影响，导致许多留学生纷纷互相提醒“最好不要出国”，而印第安纳大学(Indiana University Bloomington)国际学生办公室(Office of International Services)28日更向所有国际学生发出邮件，提醒注意相关政策改变，以确保留美合法性。

印大发出的邮件中指出，近期移民政策变动频繁，请各位在美国持有签证的学生、学者以及工作人员，尽量先不要出境，以避免无法再次进入美国的情形发生。印大中国学生学者联谊会29日也向同学们发出公告，呼吁大家掌握最新政策变化。

印大国际学生办公室发出的邮件指出，所有免面签的签证申请服务都已经被取消，如你最近将从美国出境而美签过期的话，务必预留更长的时间获取签证。

取消面签除了对一般入境美国时就取得五年有效签证的中国留学生学生，影响范围较小，但对一次签证只有一年效期的工作签证H1B持者有则影响较大，现持H1B在一家学术机构工作的吴晓玲说，本来计画春假回中国探亲顺便重新签证，但也担心现在政策不明，不知道会不会回不来上班，所以决定留在美国先观望。

吴晓玲说，去年2月她回中国过年时，顺便申请了新的美国签证，当时她就选择面签，想要尽快拿到签证以免影响回美，从广州领事馆送出预约面签申请后，约5天就拿到领事馆的面签时间通知，面试完约六个工作日就收到签证。

根据29日美国国务院网站，目前递件预约美国广州领事馆从送件到等待预约面签时间，包括访客、留学生及其他非移民种类都显示为需11天时间，但接下来的处理时间，以及行政处理时间，则不包括在上述11天内。

刚从密西根州立大学毕业的陈永康说，现在不论在学的学弟妹以及在找工作的专业留学生实习期(OPT)，或是已经在上班的H1B签证者，都对未来充满不确定感，“不知道明天还能不能留在美国的无力感”。

美国媒体有意曲解有关裁决 白宫、国土安全部出面澄清

针对纽约布鲁克林联邦地区法院28日的裁决，许多主流媒体纷纷以“川普的穆斯林禁令为主标题”大幅报道。一时之间，造成川普政令被否决的假象。然而这一标题，显然有意曲解联邦法官的有关裁决，在这一问题没有公正地报道相关事实，旨在继续对抗川普施政。为此，白宫、国土安全部都为此出面澄清，安全部今天发表示声明表示，川普总统暂缓向七个穆斯林国家公民核发签证及暂缓接收叙利亚等国难民的行政命令不受影响，依然有效。

声明说，不被允许的旅游仍然不被允许，出于国家安全和公众安全的需要，美国政府有权在任何时间取消签证。川普总统的行政命令影响一小部分国际旅客，是重新控制美国边境和国家安全的第一步。

白宫高级顾问史蒂芬•米勒（Stephen Miller）表示，法官的裁定丝毫不会妨碍或阻止总统行政命令的全面、彻底和有效实施。

白宫幕僚长Reince Priebus今天在接受CBS采访时证实，来自叙利亚、伊拉克、利比亚、伊朗、苏丹、索马里和也门等七国美国绿卡的持有者还需要接受“额外审查”。

值得注意的是，纽约布鲁克林联邦地区法院法官Ann Donnely并未裁定允许已获批的难民入境，更没有裁决川普的行政命令是否违宪，只是决定暂不遣返已经获得批准且持有移民或非移民签证的、来自上述七国的难民，等待进一步听证。

许多政治评论家指出，美国许多主流媒体显然有意曲解联邦法官的有关裁决，在这一问题没有公正地报道相关事实，旨在继续对抗川普施政，混淆视听，煽动民众对川普抗政府，挑战三权分立。法院不会去决定政府是否可以给谁必签证的问题。媒体的报道是根本无视美国三权分立的事实。

来源：侨报网