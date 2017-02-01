川普攻击中日德汇率 全球贸易战将打响？

川普上任不到两周，美国的内政外交都已经被他的连番新政搅的鸡犬不宁。这两天因为“穆斯林禁令”已在美国国内社会和国际社会引发了强烈不满。但川普没有受到影响，而是转而对那些对美出口高于进口的国家高调发难。

据报道，美国总统川普及其首席贸易顾问纳瓦罗当天对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。

纳瓦罗是在接受英国《金融时报》采访时作出上述表态的。纳瓦罗称，欧元是“隐性的德国马克”，德国正在使用“严重低估”的欧元“揩油”美国及其欧盟合作伙伴。约两小时后，川普在与六大药厂首脑讨论药价的会议中做总结时，也偏离主题把矛头也指向了日本和中国，批评这两国的货币汇率估值。

“美国以外的每一个国家，都是在靠贬值本币在过日子，”他说。“你看看中国、日本在这么多年来的所作所为。他们–他们玩弄货币市场，他们让货币贬值，而我们像一群哑巴似的坐在那。”

川普及纳瓦罗的指责立即遭到了德国总理默克尔的反驳，她表示德国尊重欧洲央行的独立性，德国财政部也否认了政府干预欧元汇率。日本财政部也立即否认认为操纵汇率，日本内阁官房长官菅义伟还表示，日本将向美国政府进行解释，日本央行的货币宽松政策旨在实现价格稳定，而不是为了操纵日元汇率。

而在川普竞选时就已经“习惯于”被指责操纵汇率的中国，由于适逢春节假期，中国金融市场休市一周，人民币的反应仅限于离岸市场。周二离岸人民币兑美元劲扬约0.3%。过去两年由于资本外流，人民币持续贬值，回到2008年金融危机时的水平。

中国或被拖入货币战

川普和纳瓦罗针对贸易伙伴汇率发出威胁，令市场对于未来美国“强势美元”政策益发感到不确定。

川普在1月20日接受《华尔街日报》采访时表示，有意打破长期以来坚持的“强势美元”政策，质疑美元估值过高，影响了美国企业与中国同行的竞争。美国必须关注美元汇率持续上升的问题。

2016年12月21日，川普宣布组建一个新机构——白宫国家贸易委员会，并任命纳瓦罗为该委员会主席，其极端反全球化立场深得川普赏识。他曾出版过一本名为《Death by China(致命的中国)》，将美国所有的经济问题都归咎于中国的贸易。纳瓦罗不认为自由贸易对所有国家都有利，而把贸易看作是零和游戏，军事冲突的战争的延伸，不存在双赢的局面。

随着川普的上台，其对华贸易政策、人民币汇率问题等问题可能会认真考虑纳瓦罗的意见。纳瓦罗此前曾明确表示过美国对中国的贸易逆差大是因为中国人为压低人民币的汇率，导致美国出口商品的竞争力低于中国。

美元大跌黄金飞涨

川普和其幕僚亲自上阵攻击其他国家对美国搞货币贬值后，美元进一步下挫，黄金大涨。

川普言论传出后，美元接连下跌。美元指数跌幅扩大至0.9%，刷新2016年12月8日以来低点至99.499。美元指数跌破重要趋势线。美元大跌，离岸市场人民币汇率也随之走高。离岸人民币兑美元涨幅扩大至420点或0.6%，刷新1月26日以来高位至6.8210元。

和美元一样反应剧烈的是黄金，受美股持续走低，美元走弱，恐慌指数VIX持续走高带动，COMEX黄金主力合约盘中大涨1.8%，试探1215美元/盎司，COMEX白银主力合约涨幅近3%。

来源：侨报网