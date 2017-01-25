川普新政：又推翻了奥巴马任内的一项决定

正式任职后，川普立即签署一系列行政命令，可谓一刻也不耽搁。既川普上任3日内就废除奥氏医改、退出TPP后，24日川普又签署5道行政命令/备忘录。

当地时间24日，川普继续在白宫签署行政命令，他决定重启美加“拱心石”XL输油管道项目(Keystone XL，以下简称拱心石)。此举直接推翻了奥巴马任内否决该项目的决定。

川普做出重启“拱心石”项目的决定是他在竞选期间做出的承诺，因为此举会为美国带来大量的工作机会。

据《今日美国》报道，为扭转奥巴马政府不批准Keystone管道项目的决定，川普强调那一项目并非定案。他说，那是按照我们的条件重新谈判的项目。“我们将看到我们能否建成那一管道。很多就业，2.8万人就业。”

从加拿大阿尔伯特到内布拉斯加全长1179英里的Keystone XL管道曾经是奥巴马能源政策的避雷针，政府花费7年时间才做出为了环境而不建设该项目的决定。

由于该管道建设计划将要穿越美国原住民保留区，所以遭到了原住民的强烈反对。因此，该计划在2015年11月时遭到了奥巴马总统的否决，并一直被搁置至今。而川普在12月的时候表示他将会支持重启该项目。

拱心石计划穿越贝托尔德(fort berthold)和立岩(Standing Rock)两个印第安人保留地。同时威胁着穿越地区的水源。阿尔尚博二世在声明中还强调：“我们不反对美国的能源独立，但是我们反对鲁莽推动这种动机不纯的计划，这完全是对我们权利的无视和对我们的用水的威胁。”

当天，川普也签署了一再受到激烈抗议、从北达科塔到伊利诺伊、全长1172英里的达科塔管道项目。

川普曾经持有建设该管道的能源运输伙伴公司(Energy Transfer Partners)股票，尽管他的竞选团队说他去年8月已经卖掉那些股票。川普还没有呈交财务披露报告，证实他出售那些股票。

24日川普签署的另一文件是要求管道用钢材要在美国制造。他说，那会让很多工人、很多钢铁工人，恢复工作。

川普在椭圆形办公室的签字仪式上说，管道用钢材在美国制造，“这将改变长期、笨拙、可怕的批准程序。”他说，如果不行，我们很快说不。如果行，那就是开始建设吧。“这个国家的监管程序已变成一团乱麻，对人民非常不公平。”

此外，有媒体援引消息人士的话称，川普政府已经冻结了美国环保署(EPA)的合同和补助。

消息人士表示，这项决定可能将影响美国各地的环境保护局，此举旨在阻止环保署参加任何“政府不希望他们参与”的活动。目前尚不清楚这项决定的持续时间。

媒体ProPublica也与近日披露了川普政府冻结EPA合同和补助的一些细节，并表示，此事已经被EPA一些员工证实。 EPA官员在一份邮件中表示，该机构目前正处于“停滞模式”中，新政府要求“所有合同和补助暂时停止，并立即生效”。

ProPublica还指出，一位在EPA工作了20多年的员工已经证实了此事。 目前尚不清楚这项冻结决定是否将影响现有全部的补助和合同，或仅仅是新的补助和合同。

EPA尚未就此事发表评论。这一举动也引发了一些批评家的担忧，以及对川普环境计划的怀疑。

本周三(1月24日)，川普还将签署行政命令，正式部署美墨边境墙工程。另外，行政命令还将涉及移民限制，限制包括叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚难民及部分签证持有者入境美国。

《纽约时报》24日晚援引白宫官员消息报道，川普将在25日签署有关建设美墨边境墙的命令，这名官员称白宫正在考虑停止接收叙利亚难民进入美国，并削减来自具有“恐怖主义倾向”国家的难民。

1月24日，川普发布推文称：“明天是国家安全计划的大日子！在许多事情中，我们将建墙！”

报道称，川普计划在25日前往国土安全部时签署行政命令，将联邦资金转移到建设美国与墨西哥之间的边境墙项目上。修建美墨边境墙是川普竞选期间最核心和具有争议的承诺之一。

这名白宫官员称川普本周也将计划将合法移民纳入限制目标，川普将停止一项已有几十年的项目，该项目给予那些来自世界上最脆弱国家的难民庇护。他计划暂停接受来自叙利亚和其他几个主要穆斯林国家的难民入境，这些国家被认为具有“恐怖倾向”。延伸阅读：川普正兑现承诺 接下来他还会对谁开刀？

侨报–Jan 25, 2017,12:21