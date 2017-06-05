川普新政 | 2017美国旅游最新九大注意事项！（准备事项、海关入境、住宿通讯、安全交通）

美国旅游注意事项之一：准备事宜



1、没有什么？

美国酒店多数不提供牙刷、牙膏、拖鞋等相关洗漱用具，最好行前自行准备。

2、能带什么？

请携带合适衣物，以舒适、轻便休闲的衣服为宜。夏季请随身携带一件外套以防晚间转凉。此外因美国日照非常强，可准备阳伞、遮光帽、太阳眼镜和防晒乳液注意防晒等。

3、不能带什么？

由于美国海关对农产品进关有严格限制和规定，请在准备食品时注意，切勿携带肉类、蛋类、蔬菜类、水果等新鲜的或腌制的动植物制品入境，如携带任何食物，不论种类必须报关。

4、急用什么？

国外的医疗费十分昂贵大家是知道的，特别是在欧美发达国家，在药房买药还必须凭医生开处方才能买到。建议带上一些常用药品备不时之需。请尽量携带有包装的药品，最好有英文名称，并将药品统一存放。

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美国旅游注意事项之二：出入境

1、入境须知：

根据美国移民法，所有从美国陆地口岸、机场口岸或海港口岸入境的人员都要接受检查。如您乘坐飞机赴美，飞机上的服务人员会向您颁发I-94表，即抵达/离境纪录表（Arrival/Departure Record），这张表记载入境者的个人信息和在美的住址。

在美国入境口岸的检查内容主要有四项：

（1）公共卫生；（2）移民身份；（3）海关检查；（4）农业检查。

需要注意的是，持有效美国签证并不保证可以入境，美国口岸的移民官员最后决定是否允许您入境。

被口岸移民官审查批准的I-94表是合法进入美国的证明，需妥善保管，如丢失、损坏需及时向附近的移民报告并申请补发。I-94表在离美时需交还给口岸移民官。护照的有效期必须保持比预定在美停留期限多出六个月以上。

（图片来自于搜狐旅游，版权归属于原作者！）

2、安全规定

为提高旅客安全，美国对出入境航班上携带的液体、喷雾剂和发胶有限制规定。为保护您免遭液体爆炸的威胁，这些规定非常必要。

美国旅游注意事项之三：酒店住宿

1、入住时间要注意

酒店的入住时间一般为下午14：00，退房时间为中午12：00以前，超时需要加收费用。

2、基本用品要携带

酒店内一般不提供牙膏、牙刷、梳子、拖鞋、剃须刀等个人物品，请您自备上述物品。如果确实忘记，可向酒店前台查询，部分酒店前台可以有偿提供。

3、美国水怎么喝？

酒店冷水龙头的自来水可直接饮用，水龙头的热水不能直接饮用。

4、WiFi使用先看清

酒店提供免费和收费电视。部分酒店也提供电视连接互联网的服务，观看收费闭路电视前或使用电视互联网前先请查阅费用说明再做决定。

5、电话收费需看清

酒店客房内的电话拨打外线均需收费，此费用比较昂贵，建议在当地购买电话卡使用。

6、电源充电先准备

美国使用的是电压为110伏特60赫兹交流电，三眼插座也与中国不同，需使用转换插座。建议在出行前自行准备。

7、保护公物人人有责

请注意保护酒店内的设备设施，酒店一般对设备设施损坏赔偿比较昂贵。

8、能否吸烟要看清

大多数酒店房间内不可以吸烟，个别酒店已全面禁烟。需要吸烟者在入住前请要求吸烟房，或者问清在哪里可以吸烟。在非吸烟房吸烟所造成的损失将由吸烟人全部承担。

9、酒店星级心有数

美国酒店星级标准高于中国水平。

10、保护财物随身带

个人财务请注意安全。可以充分利用房间内的保险箱，除了每天给房间清洁工的小费外，离开房间时勿将个人钱财放于枕头下或者枕头内。清洁工会认为这是您所支付的小费而拿走。

美国旅游注意事项之四：时差

美国共分六个时区，每个相邻的时区相差一小时。其中美国本土四个，由东向西依次为：——走四方旅游网www.usitrip.com

1. 东部时区（EST）的主要城市：纽约、华盛顿、波士顿、费城、亚特兰大、迈阿密。——走四方旅游网www.usitrip.com

2. 中部时区（CST）的主要城市：芝加哥、底特律、休斯顿、达拉斯。

3. 山区时间（MST）的主要城市：丹佛、盐湖城，凤凰城

4. 太平洋时区（PST）的主要城市：洛杉矶、旧金山、拉斯维加斯、西雅图、圣地亚哥（Ps：此外美国本土以外的两州各有自己的时间。）

美国旅游注意事项之五：信用卡及汇率

目前在美国的很多城市可以使用中国银联卡，开通的城市有：纽约、洛杉矶、夏威夷、旧金山、华盛顿、拉斯维加斯等。

货币：

美国的货币单位是美元，纸币面额有100元、50元、20元、10元、5元、2元、1美元七种，硬币有25分（quarter）、10分（dime）、5分（nickel）、1分（penny）四种。——走四方旅游网www.usitrip.com

各国际机场都有兑换外币的服务柜台，在很多银行及规模较大的酒店也可兑换外币或旅行支票。

美国旅游注意事项之六：电话通讯

在美国可使用的手机为三频手机（三频指的是900M，1800M和1900M三种频率的GSM），如果您的手机制式符合，可以自行开通国际漫游电话。

美国公用电话大部分是投币电话，打公用电话可用投币和电话卡两种方式。

在美国用当地的电话拨打国际长途电话回中国，拨号方法：

国际直播（011）＋国家代码（86）＋地区代码（21）＋电话号码（12345678）。 如果您的手机申请了国际漫游，拨打中国电话，方法同上。

美国旅游注意事项之七：

最最重要的就是安全问题了！！！许多美国城市的犯罪率较高，但犯罪行为主要集中在城市的特定街区。由于中国来访人员身上多有现金，因此倍受扒手关注，财物被盗的事件时有发生。总的来说美国西部较东部安全，城外较城内安全，白天比晚上安全。必须注意：

1、在美国旅行，不要携带大量现金，应尽可能使用信用卡、支票或支票卡或旅行支票；

2、保管好自己的财物，在离开酒店时必须检查有无遗留物品或钱财；

3、最好不要一个人单独行动，特别是在晚间不要单独外出闲逛；

4、遇到抢劫时，不要强行反抗。美国枪支泛滥，歹徒往往有枪。要冷静处理。遇劫后，如损失较大，应即拨打911或就近向警察局报警。

美国旅游注意事项之八：小费

在美国，几乎针对个别人而做的服务都期待被服务者支付小费。如果不付小费，则表示您对他或她的服务极为不满。如果服务本身没有问题而您不付小费，则下次您可能被拒绝服务。

在餐厅用餐，通常需要按总餐费的15%作为服务生的小费（除非是快餐、自助餐、或在帐单里写明已经包含，则不需要付小费）。

大概要付多少呢？小方整理了一下，大家可以记一记：

坐计程车通常需多付15%的车费为计程车司机的小费。

对游览车司机和导游每位旅客要支付$5-10一天。

酒店的房间清洁工通常每张床需要$2-3一天。

行李员每帮您搬运一件行李，您需要支付$1。

如果酒店门卫特别为你去叫计程车，则需要付他$1，如果计程车原本就停在门口，则不需要付小费。

如果您在赌场里赢钱，通常要给发牌员您赢利的10%（但一般不需超过$25）。

美国旅游注意事项之九：风俗禁忌

美国是移民国家，尊重各民族的各种风俗习惯，没有特别的禁忌。

由于美国各州有各自的法律，且有一定差异。自驾旅行的旅客请注意各地交通法规的差异。

美国警察执勤时是开车四处巡逻的，由于美国警察配有枪支，如果需要和警察沟通，在他们面前请尽量按指示行动，不要有突然动作，尤其不要突然伸手到上衣内侧口袋里掏东西，避免他们产生误会，由于“误会”还可能有生命危险！

如果听到“Freeze”，或者“Stop”都是要求您立刻停止，请必须、千万照做。如果有沟通困难，可以告诉警察“I don’t speak English”，他们会设法解决。

来源：走四方