川普百日新政 功过几何

4 月29 日， 川普入主白宫将满百日。百日之中，这位在巨大争议中上任的总统， 是成绩亮丽？还是一事无成？ 他给美国和世界带来了哪些改变？留下了什么印记？为此， 美中专家学者对其内政和外交等方面的作为进行盘点和评述，以飨读者。

新政将百日 川普密集推出新举措

4 月29 日美国总统川普即将迎来上任的第100 天， 受到质疑的川普计划密集推进一系列争议措施，为“百日成绩单” 增色。川普本周可能再次尝试推进“奥巴马医保改革”的替代方案。也可能大力推进税改。

根据CNN周一（4 月24 日） 取得的一份工作备忘录，白宫已准备好川普“百日政绩”，内容涵盖九大类别，37 项工作，包括放松法规，创造就业机会，贸易，国家 安全，任命最高法院大法官等。

川普百日内完成的37项工作， 有23 项是通过签署总统行政命令或备忘录完成的，占比约62％，其中有些遭遇阻碍，例如旅行禁令， 目前仍陷入法律僵局。

有报道称，自从上世纪20 年代以来，美国总统都试图在百日新政期间，利用与公众的蜜月期推动立法。包括川普在内， 多数总统都制定了雄心勃勃的百日新政目标。当选之初，川普曾承诺要在100 天内推动实施“六大新政”，包括退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、能源改革、国家安全、移民等政策，改革决心十足。不过， 由于受到支持率新低的困扰，即使川普所在的共和党主导国会，他的政府也未能通过任何重大法案。

有报道称，为了给“执政百日成绩单”添彩，川普本周可能再次尝试推进“奥巴马医保改革”的替代方案。上月他已经做过尝试， 但以失败告终。《华盛顿邮报》称， 川普及其幕僚23 日再度要求共和党议员向国会施压，要求在政府预算案中纳入修建美墨边界墙的经费，否则政府机构可能被迫停摆。美国联邦政府目前的运作资金将供应至本周五（28 日）午夜。

除此之外，税改再度成为舆论关注的焦点。川普上周五在财政部宣布：他将于本周三（26 日）公布“大规模税改与减税计划”。减税是川普在竞选期间做出的重要承诺。但据彭博社23 日报道，白宫预算办公室主任穆瓦尼出面解释称，周三可能会公布一些税改基本原则，但详细的方案最快也要在6 月份才能制定完成。

虽然川普讥讽“执政百日”是人为造出的概念，没有特殊意义。不过他29 日依然要在宾夕法尼亚州组织集会，庆祝自己的百日执政成就。巧合的是，当天也是白宫记者协会晚宴的日子，与大多数主流媒体关系紧张的川普此前已经宣布将不会出席。通常而言，作为美国新闻界与政界的传统社交活动，每年的记者协会晚宴总统都会出席并发表演讲，前总统奥巴马演讲中的诸多“搞笑段子”常成为媒体热点。

在美联社周一公布的专访中， 川普抱怨上任以来一直遭“无意义的人为障碍”困扰，令他难以在执政百日内兑现承诺。在谈及与传媒的紧张关系时，川普称，已不再收看美国CNN、NBC 等报道他负面新闻的媒体节目。

川普百日新政计划与实施情况对照

一、执行6 条措施来清除华府的腐败和特殊利益勾结：

第一， 起草一项宪法修正案， 规定国会成员的任期有上限。

第二， 所有政府部门停止招聘新的员工以削减开支（军队， 公共安全， 公共健康部门除外）【川普1 月23 日签署，要求行政部门冻结增雇雇员。】

第三， 以后每产生一条新的联邦法规，必须先废除两条旧的。【川普1 月30 日签署，要求联邦部门每新增一项法规时，必须废除两项法规。】【川普2 月24 日签署，要求所有部门在60 天内建立法规任务小组并指定专人负责法规改革，检讨是否有执行成本高且不切实际的法规，并予以撤销。】

第四， 规定所有白宫与国会官员离职5 年之内不能担任政治说客（公司或团体的在政府内部拥有关系、能为公司或团体谋利益的人）。第五，规定所有白宫与国会官员终身不能担任其他国家政府的政治说客。第六， 规定禁止其他国家的说客为美国大选筹款。【川普1 月28 日签署，要求所有被其任命的官员，应为美国人民服务，不得谋利，离任后5 年内不得从事政府游说活动，并且永久禁止为外国政府游说。】

二、执行6 条措施来保护美国工人：

第一，宣布退出环太平洋合作组织TPP 【川普依其竞选诺言， 1 月23 日签署退行TPP 备忘录。】

第二，让财政部长标定中国为汇率操纵国 【美国财政部4 月14日对中国汇率政策提出严厉批评， 但未将中国列为汇率操纵国。】

第三，让商业部和美国贸易代表团裁定所有那些对美国工人不公正的非正当的国际贸易举措，引导美国工人利用美国的国际法来终止这些不正当的贸易。【川普4 月18 日签署“买美国货，雇美国人” 行政命令，要求行政部门避免美国企业面临不公平竞争，优先购买美国制商品以及雇用美国劳工。】

第四，减轻对价值五十万亿美元的美国能源储备生产活动所采取的限制，包括页岩，天然气，清洁煤。 【川普2 月14 日签署， 消除一项威胁采矿业发展及劳工工作的监管措施。】

第五， 减轻奥巴马和克林顿对能源基建项目所采取的限制。 【川普3 月28 日签署，暂停、修订或撤销前总统奥巴马签署扼杀美国能源发展的4 项行政令。】

第六， 撤销对联合国气候变化项目的高达十亿美元的资助，并将这笔资金用于修复美国水资源和环境基础建设。【川普2 月28 日签署，指示环保署检讨“洁净水法规”（Clean Water Rule），审视是否有应予以修订或撤销的规定。】

三、采取5 项措施来恢复安保和保障宪法：

第一，取消所有奥巴马发出的违宪的决策、 备忘录和法令。【川普3 月27 日签署，撤销奥巴马签署的联邦契约行政令（The Federal Contracting Executive Orders）。】

第二，开始大法官筛选程序、从20个我选出的法官中选出一位最高法院大法官，维护和保障美国宪法。【川普1 月31 日提名戈萨奇（Neil Gorsuch）为最高法院大法官，美国国会参议院4 月7 日以54 票赞成、45 票反对的投票结果，通过这项提名。4 月10 日戈萨奇宣誓就任】

第三，取消所有对收容非法移民城市的联邦资助。【川普1 月25 日签署，包括对不配合移民执法的庇护城市，取消联邦补助拨款。】

第四， 开始遣返大于两百万的非法移民罪犯。 倘若对方国家不愿意接收，则取消对方国家的签证。【川普1 月25 日签署行政命令，包括驱逐有犯罪记录的非法移民及建造美墨边境墙。】

第五，暂停从有恐怖主义倾向的、且移民审查失效的国家接受移民。 所有来美国的移民必须接受严格审查。【川普3 月6 日签署，暂停对伊朗、叙利亚、索马里、苏丹、也门和利比亚6 个穆斯林为主的国家公民签发入美签证，禁止期为90 天。但川普两次所签发的旅行禁令都被联邦法官冻结了。】

四、与国会一起采取更广泛的立法措施

第一， 中产阶级税务减轻和简化法案。 商业税率会从35% 减少到15%， 数以万亿美元的美国企业海外资金会以10% 的速度回流。【川普4 月26 日将推出大型税改方案，把企业税率降至15%， 并把减税的优先次序置于避免增加财政赤字之上。】

第二， 停止离岸法案。 通过设立关税来抑制公司一些全球化的行为，比如将总部设立到海外、产品返运回美国时避税并且解雇美国本土工人。

第三， 美国能源与基建法案。通过税率优惠来争取私营贷款，从而进行一项为期10 年的1 万亿的基建投资，该项目可以确保收支平衡。

第四， 学校选择与教育机会法案。 重新定向教育资金，从而使父母能有权利选择送他们的孩子去公立、私立、教会、磁校、宗教或者家庭学校。这项法案会拓展职业教育和技能教育， 并使2 年制和4 年制的大学的费用更便宜。

第五，撤销和替换奥巴马医保法案。 完全撤销奥巴马医保， 新的替换法案会让普通人有能力在各个州购买健康保险，并让各个州管理Medicaid 基金。 改革同样包括精简FDA 的新药批准流程。【川普在上任第一天签署，要求行政部门在废除奥巴马医保之前，应采取措施减轻民众负担。】

第六， 可负担的儿童保障和老年人保障法案。儿童保障和老年人保障将可用于抵税，同时设立免税的、针对年轻和年迈的受扶养人的保障措施。

第七， 撤销非法移民法案。 全力资助南部边境的隔离墙的修建，并确保墨西哥会补偿美国的修墙支出。【川普的美墨边境建墙令自1月下旬生效以来，始终没有解决钱从哪里来的问题。】

第八， 恢复社区安全法案。 建立专项武装部队来减少犯罪、贩毒、暴力行为，增加项目支出用以训练和协助当地警方。增加警员数量来瓦解犯罪团伙，监禁罪犯。

第九， 恢复国家安全法案。 减少协防支出，增加军事投入，重建军力。为退伍军人提供公共医疗服务。加强网络安全建设。建立新的移民筛选机制，保证新移民能够支持我们的人民和价值观。 【川普4 月6 日下令攻击，以化武袭击平民的叙利亚空军基地。】【川普2 月27 日提出首份预算提案， 增加国防开支540 亿美元。】

第十，反贪腐法案。通过新的职业道德规范改革不良风气，减少特殊利益集团对美国政治的影响。

来源：侨报网