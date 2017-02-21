川普知道吗？美国这些州要感谢移民

作为总统竞选的基石，川普一直坚守着他强硬的移民立场。

1月20日就职后，川普签署了一项行政命令，90天内美国停止给以下7个国家：叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门的人发放移民或非移民签证。

1月25日，川普在国土安全部签署行政命令，将联邦基金分配给南方修建工程，用于建造美国南部与墨西哥之间的边境墙。

尽管许多总统的支持者认为他的行动是在履行他的竞选承诺，但一些人则担心移民人数下降所产生的经济后果。

对此，金融网站WalletHub发布了一份报告，该报告告诉人们一个事实，对于在美国一些州对于“外国出生人口”的依赖。

综合商业内幕及24/7 Wall Street的报道，依据从外国出生人口的家庭收入中位数到移民所有企业创造的就业占总就业份额的比例，这11个州同其他州相比更受益于移民。

11. 马里兰

排名: 11

得分: 48.00

2015年发放绿卡数量：每10万人377.4张

移民比例：15.2％（第9高）

10. 夏威夷



排名: 10

得分: 50.37

2015年发放绿卡数量：每10万人457.0张

移民比例：17.8％（第6高）

9. 伊利诺伊

排名: 9

得分: 52.58

2015年发放绿卡数量：每10万人345.9张

移民比例：13.7％（第12高）

8. 华盛顿

排名: 8

得分: 53.31

2015年发放绿卡数量：每10万人345.9张

移民比例：13.7％（第12高）

7. 特拉华

排名: 7

得分: 54.31

2015年发放绿卡数量：每10万人229.6张

移民比例： 9.3%（第20高）

6. 康涅狄格

排名: 6

得分: 56.09

2015年发放绿卡数量：每10万人309.7张

移民比例：14.5%（第10高）

5. 哥伦比亚特区

排名: 5

得分: 58.62

2015年发放绿卡数量：每10万人345.9张

移民比例：13.7%（第12高）

4. 马萨诸塞

排名: 4

得分: 59.87

2015年发放绿卡数量：每10万人420.6张

移民比例：16.2％（第8高）

3. 纽约

排名: 3

得分: 67.34

2015年发放绿卡数量：每10万人658.4张

移民比例：22.9％（第2高）

2. 新泽西

排名: 2

得分: 69.93

2015年发放绿卡数量：每10万人557.3张

移民比例：22.1％（第3高）

1. 加州

排名: 1

得分: 71.34

2015年发放绿卡数量：每10万人537.4张

移民比例：27.4％（第6高）

来源：侨报网