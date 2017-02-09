川普给中国拜年：躲得过初一，躲不过十五？

农历春节到来时，刚刚走马上任的川普打破前任总统惯例，未向华人拜年，引起关注。值元宵节即将到来之际，白宫2月8日发表声明称，川普总统已致信中国国家主席习近平，并祝愿中国人民元宵节快乐，鸡年兴旺。为什么不打电话呢？

据白宫发表的声明，川普在致习近平的信中除了表示感谢并祝中国人民元宵节快乐，鸡年兴旺外，还表示期待同习近平合作，发展惠及两国的”建设性”中美关系。中国外交部发言人9日对此表示，中方已收到川普总统致习近平主席的信函，“我们高度赞赏川普总统对习近平主席和中国人民的节日祝贺。”中国官媒环球网还刊登了题为“川普发善意信号给中国人‘拜晚年’”的社评文章。

当选美国总统后，川普曾与习近平通过一次电话。上任后，特朗普迄今虽与近20位外国领导人通了电话，但其中没有习近平。中国农历春节到来之际，川普也没有和前任总统一样，亲自给中国人民”拜年”。尽管美国国务院1月27日在官网发表声明，代表川普祝贺新春；2月1日，川普女儿伊万卡也携女前往中国驻华盛顿大使馆恭贺中国农历新年，但在外界看来，川普本人的姿态才是最重要的。

中美领导人通电话还遥遥无期？

中国外交部发言人2月3日在回答记者提问时表示，习近平自川普当选总统以来，以通电话、致贺电的方式同川普就中美关系交换意见；目前中美双方保持着密切的沟通与接触。但该发言人没有回答何时能实现中美领导人通话（上次通话是在特朗普就职前）的问题。

据外交圈人士报道，中方担心，一旦习近平与川普通电话中出现什么问题，会令习近平和中国人民非常难堪。此外，中方也担心通话细节被美国媒体曝光。毕竟，上周《华盛顿邮报》就爆出了川普在与澳大利亚总理特恩布尔的通话中，交谈25分钟就突然中断谈话一事。

报道说，一名非美国的西方高级外交官表示，中国并不着急实现中美领导人通话。他说：”这样的事必须在中方认为完全可控的情况下进行，但面对一个不可预见的川普，中国感到难以保证这一点。”而川普看起来也被其它问题分散了精力，无法对中国予以太多关注。

女儿外交

川普迈出缓和关系第一步？

去年12月，川普在当选总统后质疑一个中国政策，并与台湾总统蔡英文通了电话，引起北京方面强烈抗议。不过，蔡英文今年1月初因访问中美洲过境美国时，川普团队并未和她见面。在贸易方面，川普曾威胁要对从中国进口的商品征收高关税，并谴责北京操纵人民币汇率，偷走了美国的工作岗位。在南海问题上，川普钦点国务卿蒂勒森称，不能允许中国登上其在南海建造的岛礁。

然而，川普在上任之后迄今未提及台湾。有消息说，川普政权非常清楚中国在台湾问题上的立场。北京人民大学国际关系教授王义桅说，川普发布的很多信息令世界感到困惑，比如在南海问题以及”一中政策”上。因此，如果他打电话，习主席会问他”你这是什么意思？” 川普希望避免这样的情况发生，所以先写封信作为第一步。

不过，中国对川普的期望显然远远超过一封贺信和些许善意的姿态。“环球网”2月9日的社评中说，“良好的中美关系应当是‘美国优先’与‘中国优先’彼此关照、妥协的结果”，“中美新型大国关系实为太平洋两岸的唯一选择”。文章最后提出了“殷切”期望：“我们衷心希望川普展现出给整个人类历史带来惊喜的大视野和大手笔。”

来源：文学城