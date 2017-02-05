川普给美国就业和经济带来了什么

美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。对于致力于刺激经济和就业的川普新政府而言，这是个良好的开端。

美国劳工部上周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。

据报道，总统川普2月4日在就过去一周形势发表讲话时表示，美国就业和经济形势令人鼓舞，但他同时指出还需要进行更多工作。

川普指出，最新的1月就业数据报告显示，美国就业增长超过预期，更多人口加入求职大军。他认为这些是国家经济形势良好的反映，经济发展令人鼓舞。川普同时表示，政府已采取相关措施，将致力于削减对企业和就业乃至经济形成打击的管制措施。

数据显示，11月和12月数据被下修，新增就业岗位累积减少了3.9万个，但劳动力市场继续收紧，可能很快会刺激薪资加快增长。美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员认为，劳动力市场已达到或接近充分就业。

美债价格上升，因交易员聚焦令人失望的薪资增长，预计将令美联储保持缓慢升息的步伐。美元兑一篮子货币基本持平。

美股走高。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。

“尽管外界对川普政府和共和党占多数席位的国会将采取措施刺激经济的期望很高，但这些举措的出台需要更多的时间，”Bankrate.com高级经济分析师Mark Hamrick称。

川普总统在去年竞选时誓言，要让美国国内生产总值(GDP)增长年率提升至4%，主要依靠减税、放松监管、增加基建支出，以及重新磋商对美国有利的贸易协定等措施。

尽管川普的政策提议仍处于画饼充饥的阶段，消费者和企业信心在他去年11月胜选后急升。然而，由于经济已经接近充分就业，一些经济学家对4%的年增长率承诺持怀疑态度。自2007-08年经济衰退以来，美国国内生产总值(GDP)增长年率一直未能超过2.6%。

薪资增长令人失望

上月平均时薪仅微升0.1%，远低于增长0.3%的预期，12月薪资增幅从之前公布的0.4%下调至0.2%。

考虑到至少19个州从上月开始上调了最低工资，1月平均时薪仅小幅增长令人意外。受此影响，截至1月的12个月平均时薪增幅降至2.5%，12月时为2.8%。

薪资增长缓慢，如果这一状况持续下去，将暗示美联储在收紧货币政策方面无需着急。但升息步伐可能取决于川普政府提议的促增长措施对通胀的影响。美联储在去年12月加息，并预计今年将升息三次。

“薪资增长势头不够强劲，仍是此轮扩张过程中一个令人费解的劳动力市场特征，也是美联储声称，有意在未来利率正常化进程中，以非常缓慢的步伐升息的一个关键因素，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

周三，美联储维持指标隔夜利率目标区间在0.5-0.75%不变，称预计劳动力市场仍将会“在一定程度上进一步”增强。

在1月就业报告中，政府发布了年度“基准”修正，还更新了用于计算季节性修正的公式。同时还使用了新的人口预估数据。

政府称，去年3月新增就业岗位比之前公布的少6万个。随着劳动力市场接近充分就业，劳动力供应也在不断减少，导致就业增长放缓。

人口控制的变化，意味着1月的劳动力数据，或者就业或失业人数，与12月的数据无法直接进行比较。

1月，劳动力参与率，即已经就业或者至少在找工作的美国适龄劳动人口在总人口中的占比，为62.9%，为9月以来最高。上月就业人口与总人口比率为59.9%，为2016年3月以来最高。

广义失业率，即包括想要工作，但已经放弃了找工作的人，以及因为找不到全职工作不得不兼职工作的人，上月增加了0.2个百分点，至9.4%。

1月几乎各行业的就业岗位都出现增长。制造业新增5,000个岗位，为连续第二个月增加，因石油相关因素对该行业的拖累减弱。

商务部周五发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。

“这给非常重视制造业就业的川普政府提供了足够的发挥空间，”德意志银行10国集团外汇策略负责人Alan Ruskin称。

建筑业岗位增加3.6万个，为3月以来的最大增幅，可能受到气温较往年偏高的影响。12月仅微增2,000个岗位。

零售商意外新增了4.59万个岗位，为2月以来最大增幅。包括梅西百货(M.N)、西尔斯(SHLD.O)、American Apparel和Abercrombie & Fitch (ANF.N)在内的零售商，1月宣布关闭部分店面和裁员。百货店销售受到以亚马逊(AMZN.O)为首的线上零售商的冲击。

未来招聘的先行指标–临时岗位，增加了1.48万个，12月为减少1.28万。金融行业新增3.2万个岗位，12月增加2.3万。

医疗保健和社会援助领域新增3.21万个岗位。

政府部门上月连续第四个月减少岗位。还可能进一步减少，因川普政府从1月22日起冻结联邦政府雇员招聘。

美国民众看川普

美国民意调查机构拉斯穆森报告最新的一项调查显示，50%美国居民相信，未来一年美国的经济会加强，这是川普就职以来的最高水平。另外，有很多受调查者表示幸福的退休生活是“美国梦”的重要体现。

调查显示，川普赢得总统选举前，相信美国经济会发展的人仅占34%。自2012年以来这个指数总体上从未超过40%。川普就任美国总统以来签署一系列行政令，市场对这些政令积极回应，这也令很多美国人对未来的经济形势很乐观。

不过，报道显示，根据PublicPolicy Polling 所做的民调，川普执政两周后，已有40%的选民希望弹劾他，民众不满程度比一周前的35%再次上升。只有48%的人反对弹劾川普。

历史上，美国总统受到弹劾的例子很少。根据美国宪法，一名总统必须是“因为叛国、贪污受贿或者其他更高的罪名”才能被弹劾。美国历史上只有两名总统受到弹劾，1868 年安德鲁· 强森（Andrew Johnson）总统和130 年后的比尔· 克林顿（Bill Clinton）总统。

尽管川普在过去有许多受到质疑的行为，但是并不足以让他受到弹劾。

川普执政一周后，民调显示52% 选民仍然希望奥巴马当政，只有43% 选民为川普执政感到高兴。

川普的穆斯林禁令也备受质疑，只有47% 选民支持这一行政令， 49% 对此表示反对。

来源：侨报网