川普200天 美国到底变好没？

8月7日是美国总统上任200天的日子，此时的他没有在白宫办公室里审阅文件，也没有在海湖庄园会见外国政要，而是在新泽西高尔夫俱乐部度假。

一直致力于“怼”川普的美国媒体在此期间给予了这位总统不少的批评，而川普本人也曾多次火力全开痛批美国媒体。

上任200天，川普的支持率跌至最低点，38%的人支持川普执政，56%的人对此表示反对。除此之外，美国媒体也不遗余力的曝光川普政府办事不力，包括上任200天内只开一次记者会、大量政府职位空缺、打太多高尔夫等等。

美国民众认为川普这个总统当得如何呢？

上任200天，仅开一次记者会

据美媒报道，美国总统川普打破了64年的先例，上任200天仅举办了一场个人记者会。

报道称，这打破了以往各届总统的记录，自从德怀特·艾森豪威尔总统以来，每一任总统任期前200天内举办的个人记者会次数都比川普多。

加利福尼亚大学“美国总统计划”的数据显示，历任美国总统上任前200天举办个人记者会的次数统计中，林登·约翰逊总统举办了19次个人记者会，老布什举办了18次，而川普最少，仅在2月16日举办了一次个人记者会。

有报道称，川普还把白宫的每日新闻发布会减少至每周一次，不允许媒体摄像，CNN不得不专门雇一名速写师画下发布会场景。

2月16日，川普举行了他就职27天以来的首场单人记者会，在这场75分钟的记者会上，再次火力全开痛批美国媒体，斥责美国新闻机构不诚实、编造假新闻，同时还抱怨称自己从前任总统奥巴马的手中接过了一个“烂摊子”。

上任200天，大量政府职位空缺





美媒称，川普执政200天，有很多政府职位都还没有被任命或者被确认。报道指出，川普在组建政府速度方面滞后于之前历任美国总统。

报道称，美国任何新政府都需要填充大致4000个职位，其中超过1200个是需要参议院确认的。虽然没有哪一届新政府可以在200天内完成这个任务，但美国非盈利组织“公共服务合作组织”建议，在美国国会8月休会前，最好要确认300到400个重要职位的任命。川普远远没有达到这个标准。

CNN追踪的数据显示，截至8月4日参议院休会之前，川普已经提名了277人任重要职位，确认的人数有124人，并且有8个提名被撤回。在公共服务合作组织认定的577个重要职位中，川普仅仅完成了五分之一。

和历任美国总统相比，川普也是极为“拖沓”的。奥巴马在任职的同一时期已经提名477人通过310人，小布什提名414人通过294人，克林顿则提名345人通过252人。川普45%的提名通过率远远落后于这三位总统。

白宫方面一直把责任推在民主党身上，认为他们被任命时采取“拖延策略”故意拖慢川普的任命进程。的确，在美国参议院废除奥巴马医改计划失败之前，是参议院的民主党在向共和党施压需要通过所有的任命程序，这拖慢了川普的提名，但还有部分原因是，许多被提名者难以获得任命文书，这也拖慢了速度，任命没有被送到参议院正式通过。

上任200天，给白宫搞装修



据称，美国总统川普自就职之后，几乎每个周末都不在白宫度过，不是到他在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago），就是到纽泽西州的高尔夫球俱乐部。美媒称，川普日前和高尔夫球俱乐部成员聊天时自爆，他常外宿的原因是“白宫太破烂”（realdump）。

而川普则在推特上回应称：我热爱白宫，它是我见过最美丽的建筑（家）之一，而假新闻说我称白宫太破烂，这是绝对错误的！

但据报道，在川普度假期间，白宫将在17天内进行装修翻新，将会更换供暖、通风和空调系统，修复台阶和海军厨房以及大厅。主管这项工作的总务管理局说，为确保工程顺利完成，已准备全天候施工。这次装修工程主要针对白宫西翼办公楼。这里称得上白宫的“心脏”。

据悉，白宫通常选在总统8月外出休假期间进行例行翻修，但今年规模显然更大、工期也更长。据白宫方面介绍，此次翻修改造预计耗资340万美元，项目大到空调通风系统、信息系统、房屋结构，小到刷漆、换地毯、换窗帘。

白宫西翼办公楼建于1902年美国前总统西奥多·罗斯福执政时期，占地约2800平方米。总统椭圆形办公室、内阁会议室、战情室、新闻发布厅等最为重要的工作场所都集中于此。据称，川普对这里的条件一直不太满意。比如，位于地下一层的新闻办公室有严重的漏水问题。

此外，已连续使用了27年的空调通风系统升级是本次西翼办公楼翻修改造的重点。白宫副新闻秘书琳赛·沃尔特斯说，由于常年连续使用，现有空调通风系统的“实际年龄”高达到81年，远超报废期，“如果不加维护，将很快失灵。”

去年，在赢得大选后，川普曾表示会对白宫进行一些改变，但拒绝了一些重新设计的建议。“我认为白宫是一个特别的地方，对于美国人乃至全世界它都具有特殊的意义。一切都不会改变，白宫将保持原有的样子。”

上任200天，打太多高尔夫



图片来源于The New York Times



自川普上任以来，美国媒体就没少指责他打高尔夫的问题。

此前，川普曾指责前总统奥巴马在任期间沉迷高尔夫。但是，据美媒统计，在上任160多天内，川普在高尔夫俱乐部的时间为35天，占其就任后日期总数的21%。

据媒体7月初统计的数据来看，川普前几个月总统任期内光顾高尔夫球场的次数比奥巴马、小布什和比尔·克林顿都多。

7月4日的独立日假期，川普也是在自家弗吉尼亚州的高尔夫俱乐部度过的，那是他任期内呆在高尔夫球场上的第36天，也是他166天的任期内第50次光顾自己名下的球场。

不过，川普来到高尔夫球场不仅仅是为了打球，还会见来访的各国领导人。

但是，最新的就业数据显示，川普执政半年以来，今年7月，美国失业率降至16年最低，就业新增20.9万人，房市也是一片欣欣向荣，外贸赤字也有下降。

那么川普上任200天以来，经济形势确实有这么好吗？

下面来看看具体数字。

工作

今年7月，美国失业率为4.3%，降至16年最低。新增就业20.9万人此外，7月平均每小时工资较一年前同比增长 2.5%，不过美联储更希望看到3%到3.4%的增长水平。业主对于提供更高薪水吸引员工感到压力不大。

房价

目前美国房市十分火热，今年6月的平均成交价格为26.38万美元，比一年前上涨了6.3%。今年6月也是连续第64个平均房价增长月。目前看来，许多美国人能够负担借贷买房，尽管最近的利率走高，平均30年利率为3.93%。

贷款

人们不仅仅是贷款买房，还贷款买车或者用信用卡支付许多其他的东西，这说明美国人的购买力增强。今年5月，美国人的总共贷款达到3.843万亿美元，去年底为3.766万亿美元。报道指出，借贷中，商业贷款比重增长，这是经济形势良好的标志，意味着更多业主借贷用于企业发展。

消费

美国大型连锁商店，如梅西、Kohl’s、J.C． Penney在7月底的报告均显示增长，但增长不显著。主要原因是电商竞争激烈，电商巨头Amazon便是原因之一。不过报告显示，美国人买衣服、玩具和其他小商品的开支减少。今年6月，美国零售业销量下降0.2%，预计之后将有所上升。而6月的总体消费仅增加了0.1%。

贸易

川普希望全球更多的消费者购买美国商品，而似乎这个目标正在实现。今年6月，美国的贸易赤字比三个月前略有下降，为436亿美元。这个数字川普当选之后最低的一个月。6月，美国向加拿大、墨西哥的出口有所增长。

股票

在川普证明了自己的能力后，股市的恐慌降低，趋于稳定。目前，道琼斯(22085.3398, -33.08, -0.15%)水平达到川普上任以来最高，增加了将近4000点，比去年增长了12%。



【侨报网综合报道】