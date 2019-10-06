工业大麻加电子烟？FDA警告：或与大量肺部病例相关

近日，与电子烟相关的肺病病例数量在美快速增长，其原因仍处于调查中。

上海澎湃新闻报道，10月4日，食品和药物管理局(FDA)发布声明，警告消费者停止使用添加四氢大麻酚（THC，一种从工业大麻中提取的高浓度化学成分）的电子烟产品，也不要使用任何从街上或其他非正规渠道获取的电子烟产品。

声明提到，目前全美与电子烟相关的肺病病例已超1000例。该机构正与美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)、各州及地方卫生部门等联合调查这些病例，并对这些患者使用的电子烟的来源和成分保持关注。

据联邦疾病控制和预防中心最新数据显示，截至10月1日，美国48个州和美属维尔京群岛已报告与使用电子烟相关的确认和疑似肺病病例1080例，至少有18人死亡。在已知吸了何种烟液物质的578名患者中，有大约78%的人吸了添加四氢大麻酚的烟液。

对此，声明提到，本次调查表明含有四氢大麻酚的电子烟产品与日前报告的大量肺病病例相关，建议消费者不要使用添加四氢大麻酚的电子烟产品和非正规渠道购入的电子烟产品，也不要擅自修改电子烟成分或添加任何物质，如四氢大麻酚或其他油类物质等。另外，机构也建议使用这些产品的消费者注意自己是否有咳嗽、气短、胸痛等症狂，如有疑虑及时就医。

电子烟是一种通过加热特制溶液产生气雾供使用者吸用的产品。世界卫生组织认为，使用电子烟产生的气溶胶通常含有有毒物质和污染物，可以导致人体发生一系列的病变。美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来健康风险，美国食品和药物管理局也曾警告尚无足够证据表明电子烟有助于戒烟。9月11日，美国卫生与公众服务部宣布，将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

中国官媒新华社报道，与电子烟相关的肺病病例数近来在美快速攀升。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可经由雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入。美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险。美国卫生与公众服务部9月11日宣布，将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

值得注意的是，食品和药物管理局（FDA）代理局长诺曼·沙普利斯（Ned Sharpless）9月25日表示，该机构预计在未来几周内敲定有关调味电子烟（flavored e-cigarettes）和电子烟吸食装置的政策。

据CNN报道，按照FDA的政策，目前市面上的调味电子烟产品中，除了原味烟草以外的所有口味都需要下架，下架产品需要重新获得“上市前授权”，之后才能返回市场。

沙普利斯在众议院立法委员会的讲话中说：“FDA打算执行限制此类产品销售的现行法律。这项政策并不意味着调味电子烟永远不能上市。如果一家公司可以向FDA提交申请以证明某一特定产品符合国会规定的标准，那么FDA将批准该产品最终上市销售。”

本月早些时候，特朗普总统宣布，FDA将就使用调味电子烟提出“一些非常有力的建议”。在同一份声明中，卫生与公共服务部长阿扎尔（Alex Azar）表示，新政策将要求调味电子烟公司将其产品撤出市场。

阿扎尔当时说：“我们需要几周时间才能出台最终指导意见，并且宣布有关政策执行的所有细节。之后会按照惯例，将该意见推迟30天左右生效。届时，除原味的电子烟外，所有其他口味的电子烟都将退出市场。”

他还表示，到2020年5月20日，电子烟公司的生产烟草味产品能有机会得到FDA的批准。届时，调味电子烟产品的生产企业也有机会备案，但他们的产品在获得批准前不得上市。

美国目前正面临一场与使用电子烟相关、涉及很多州的肺损伤病例，疾病预防控制中心（CDC）和FDA正在对此展开调查。

2019-10-06 00:06 来源：侨报网综合