工作偷懒？未来将逃不过人工智能的眼睛

想怠工？未来这将逃不过人工智能（AI）监工的眼睛！

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据福克斯新闻报道，专家指出，在不久的将来，AI将会知道谁在工作期间偷懒，而谁又在工作期间花太多时间上网和喝咖啡。

角马（ Wildebeest）机器学习研发公司管理合伙人克雷克拉夫特（Ran Craycraft）指出，AI将很快能够测量基于工作质量所产生的生产力，比如作家的生产力可以很容易地根据他们所创作的故事数量、复杂性和情感来进行衡量。而在销售业务中，发送的电子邮件数量和正负响应的比率可能也将作为一个额外的衡量因素来决定销售业绩，并将其纳入销售人员的薪酬待遇中。

软件公司“头条新闻实验室”（Headliner Labs）高管齐伯尔（Dana Gibber）也表示，这些AI监工将被认为是非常有价值的，因为它们会提供关于员工行为的重要意见，鼓励最佳的工作状态，提高工作效率。

这里有一个例子。假设有一个软件开发团队，人工智能可统计每个员工每天编成多少代码，休息多少时间以及工作的质量。如果某个团队成员偷懒，老板马上就会知道。

人才引进及管理公司 ClearCompany首席执行官和创始人之一拉沃伊（Andre Lavoie）指出，AI将可以持续跟踪每一个人的表现，并会在选择的审查周期内将数据报告发送至雇主。如果有必要，它还也可以跟踪员工浏览互联网花费的时间与相关工作活动，甚至包括员工不活动的时间间隔。

其实这种生产率监测已经有先例了。工作流公司Nintex发言人告诉《福克斯新闻》，不少公司已经在利用软件系统跟踪员工的浏览习惯，这是一种确保员工不违反工作规则的方法，该软件已被广泛使用。

他认为，与目前的监督软件不同，AI可确定员工网上浏览的意图。比如可能有人整天在浏览文章，但也许这是为了工作需要，比如进行研究分析等。而AI将可以有效分辨出员工的浏览内容是否与工作相关。

他指出，AI将不仅会窥探工作懒虫，也会提高生产率，目标是督促员工能更有效地工作。

目前，微软已很好地解决了生产力问题。微软办公室的工作分析插件可告诉你谁在一天内发送了最多的电子邮件，并且它还能够查看员工参加的会议，并分析出这些会议是否对你在公司中担任的职责有意义。

也因此，专家们认为，这些人工智能监工将获得到广大老板们的欢迎。但克雷克拉夫特也指出，AI监工的使用必将导致雇员的的工作处于危险之中，因此必将招致雇员们的反对，他们可能会组织起来反击AI，类似于历史上工会反对自动化的运动。

来源：侨报网