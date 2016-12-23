2018年1月22日起须带护照或绿卡乘飞机 密苏里州等九州新规定

Airports To Stop Accepting Missouri Driver’s License in 2018

据最新消息，从2018年1月22日起，美国又有9个州居民将无法只用驾照乘坐飞机，包括肯塔基州丶缅因州丶明尼苏达州丶密苏里州丶蒙大拿州丶奥克拉荷马州丶宾州州丶南卡州和华盛顿州，以后这些州的居民乘坐飞机必须使用其他身分证明，例如护照丶军方识别证或绿卡，才能通过运输安全局(TSA)的安全检查，即使国内旅行也一样。

运安局从15日开始在机场安检站推出告示，通知旅客将于2018年生效的新规定。

据外媒报道，不住在这九州的旅客，将不受2018年规定改变的影响。但是到了2020年，所有旅客必须持有符合”真实身分法”规定的身分证，否则无法通过安检。

这次之所以规定这9个州不能只用驾照乘坐飞机，是因为这9个州的身份证，不符合联邦政府的最低安全标准。同时，根据2005年的”实身份法”(Real ID Act)，包括运安局的联邦机构，对某些活动不得接受”不符最低标准之州的驾照和身份证明”。

这几个州若想通过政府的安全标准，必须核实每个身份证申请人的身份，制作身份证的过程中加入防伪造技术，并对核发驾照者进行背景调查。运安局说，如果目前名列黑名单的9州改变核发身份证过程的话，政府也许会批准新规延后生效，或是确认遵守规定。若是这些州争取到新规延后实施，运安局将更新告示。

来源：纽约侨报