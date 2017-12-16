库克第12次访华 对手变“伙伴”

除了曾经的“对手”，库克也没有忘记“老朋友”。12月4日下午，离开乌镇互联网大会的库克和美团点评CEO王兴，相聚在上海老字号生煎店大壶春，体验二维码点餐。对苹果来说，美团点评是苹果App Store一位“重要的开发者”。一方面，其为iPhone用户提供了便利；而另一方面，生活类App的属性可以帮助苹果开启支付入口。

12月6日，据美团官方消息透露，美团将与苹果开展“深度合作”。在iPhone手机iOS11相机扫二维码的功能上，新加入了美团、大众点评扫码点餐和支付。(图片来源：库克新浪微博)

【侨报综合讯】近日，刚刚参加完乌镇互联网大会，苹果公司首席执行官蒂姆·库克现身中国广州2017全球财富论坛。这是库克继任后第12次到访中国。过去五年，每逢苹果在大中华区遭遇销售危机，库克就会来中国寻求合作，平均每年去中国2至3次。

12月2日，库克开启了为期一周的中国之旅。除探访创业公司、约饭美团王兴外，与昔日对手的“和解”引人注目。今年4月因取消微信打赏，苹果与腾讯的博弈逐渐升级，8个月后，库克到访中国，点赞腾讯是“伟大的合作伙伴”。转变背后，库克又在为苹果解着怎样的局？

“掐架”后数月与腾讯成“伟大伙伴”

“腾讯是个伟大的合作伙伴。”乌镇互联网大会结束后，身在广州的库克对腾讯做出了这样的评价。对此，马化腾表示，很意外。

北京《新京报》13日报道，而苹果全球副总裁葛越则更直白，其在乌镇互联网大会上夸赞腾讯旗下“天天P图”App，“做了一件非常有意义的事情，把中国传统文化与科技产品融合在了一起”。

早在8个月前，苹果与微信因“打赏”引起的“博弈升级”一度引发热议。

据此前媒体报道，北京时间4月19日下午，微信团队宣布受苹果新规影响，对应用内支付规则进行了变更，iOS版微信公众平台及表情平台赞赏功能于当日关闭。4月20日凌晨，微信团队再发通知称，“紧急对19日下午上线的iOS版微信公众平台文章个人转账进行关闭。”

这意味着，苹果已认定微信平台上的打赏是一种虚拟支付，而虚拟支付都必须只能走苹果渠道，即先向苹果账户充值再来内购。

追溯苹果和微信的“互撕”，消费电子产业观察家梁振鹏分析，苹果作为iOS系统的开发商，坚持对自己平台内的微信打赏进行抽成，也展现出苹果的强势思维。而微信作为中国市场目前日活最高的软件，在即时通讯领域也处于垄断地位，所以最初二者谁都不让谁。

不过，与腾讯撕破脸皮，并非聪明的做法。

目前，腾讯已具备9.8亿日活跃用户。而苹果因iOS操作系统导致的闭环生态，成为其进军大中华区亟待破解的难题。更大的威胁，来自中国国产机的崛起。

根据IDC中国季度手机跟踪报告显示，2016年苹果手机在中国的出货量约为4490万台，同比下降23.2%，市场份额为9.6%，排名第四。随着华为、小米、OPPO等一众国产机的崛起，苹果在中国市场的可替代性越来越强。

“对中国用户而言，除了苹果可以有很多其他的选择，国产机的崛起让苹果已经失去了在中国的霸主地位，从2016年至今的财报中就可以看到，大中华区连续下滑6个季度，苹果手机的创新力备受质疑，而相比之下，腾讯在大中华区有十几亿的庞大市场。”梁振鹏分析称，微信目前是无可替代的，对于现在的苹果而言，示好腾讯毫无疑问是个双赢的选择。

库克也是这样做的。

“我觉得中国腾讯跟我们是很好的伙伴关系，腾讯越来越大，对我们来说是一个很大的利益。”12月6日，库克在谈到腾讯关系时表示，在中国，不管是否用智能手机，微信都是非常重要的；微信在iPhone中可以顺利运行，从安卓系统转换到苹果手机时，不会失去任何微信信息。

8月底，苹果中国应用程序商店开始接受微信支付。数据显示，苹果中国应用程序商店排行居前的游戏，多是由腾讯制作。

然而，在iPhone X发布会前夕，天天P图团队成员受邀远赴美国苹果总部，历经3周研发，将iPhone X新特性与P图产品特色相结合，实现了3DAR自拍功能的国内首发。

对电竞“路转粉” 探访硬件合作伙伴

2016年，苹果迎来了硬件的全面下滑。2016财年第三财季业绩显示，“三大件”iPhone、Mac、iPad分别下滑15%，10.5%、8.3%，苹果产品销量全线增长的时代结束。

北京《新京报》13日报道，随着硬件销售到达瓶颈，苹果将目光转向了服务业务。与以往不同，“电竞”被纳入了库克的此次行程中。

“身为运动迷的我此行来到上海已路转粉成为电竞迷，为应书岭、Daniel，以及英雄互娱取得的成就和宏伟目标鼓劲——把线上和线下的人们连接起来喝彩。”12月5日晚7时，在结束英雄互娱上海公司的参观行程后，库克更新了微博。

作为一家8000亿市值的美国高科技公司CEO，库克专赴电竞公司透露着怎样的信息？

12月3日，第四届互联网大会世界科技成果发布会上，苹果再次对其增强现实开发者平台AR Kit进行推介。苹果副总裁葛越表示，iOS移动操作系统加上应用商店这一生态系统已经在中国创造了超过180多万个就业机会，而未来苹果推出ARKit将打造最大的增强现实平台。

梁振鹏分析称，在智能手机营收提升艰难的处境下，iOS平台和软件服务收入能有效补充。而且现在的苹果手握大量现金，所以不排除未来苹果进军电竞产业的可能。

“苹果的核心业务依然是硬件产业，近两年苹果也很明显在加大软件内容产业的比例，未来的苹果，会‘软’‘硬’通吃。”消费电子产业观察家梁振鹏表示。

在此背景下，供应链的保障尤为重要。第十二次访华的库克，首站即拜访了苹果厂商位于江苏省的合作伙伴。

为什么苹果要把产品制造外包给中国制造商？“因为中国技术和技能很高，我们不知道在美国能不能满足这个要求。对我们来说，最大的吸引力就是人才的质量。中国是全球最具创新的创业家聚集地，现在有200万应用开发者在中国。从工匠进军到机器人等领域，中国也正处在一个交界口，在全球其他地方很少见。”12月8日，库克在于广州举行的财富论坛上表示。

侨报网–Dec 13, 2017,22:26